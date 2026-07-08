Newey explica la gran actualización del Aston Martin para Hungría

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Aston Martin fía todo a su actualización para el GP de Hungría de F1 2026, ¿en qué consiste?

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Adrian Newey, Aston Martin

Adrian Newey, Aston Martin

Foto de: Aston Martin

Después de un pésimo inicio de temporada 2026 de F1, han ido pasando las carreras sin que Aston Martin presentara actualizaciones, y todas las esperanzas están puestas en la que llegará en el GP de Hungría del 24 al 26 de julio, es decir, dentro de dos carreras, en la última antes de las vacaciones de verano.

El director del equipo, Adrian Newey (que por cierto, dijo que Alonso seguirá si esa mejora funciona, y el piloto negó que vaya a ser decisivo), explicó en qué consiste. Y tras confirmar que se instalará en el Hungaroring en ambos coches, comentó: "Los elementos estructurales principales siguen siendo los mismos: la arquitectura del chasis y de la caja de cambios no cambia fundamentalmente, pero hemos reducido el peso de ambos, lo que requirió una nueva homologación y pruebas de choque (crash test) del chasis delantero".

Continuando con el repaso de lo que cambiará en el AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll a partir de la ronda húngara, dijo: "La suspensión delantera no ha sufrido cambios. La trasera ha sido ligeramente modificada. Hemos desarrollado un nuevo frontal y revisado sustancialmente las superficies aerodinámicas. Por lo tanto, si bien la estructura básica es similar, se trata de un paquete aerodinámico de gran envergadura combinado con una importante reducción de peso. El objetivo es acercarnos mucho al límite de peso".

Newey se negó a dar números del avance, pero está demostrado que el peso afecta a todo lo demás y que eso puede suponer un buen paso adelante.

"Prevemos un gran avance, pero me resisto a dar cifras concretas porque nuestras herramientas de simulación aún no son tan sofisticadas ni están tan bien correlacionadas como deberían", respondió, señalando de nuevo la maquinaria obsoleta que tiene Aston... incluso con una fábrica nueva.

"Históricamente, en este equipo no se ha invertido lo suficiente en herramientas de simulación de ingeniería, no solo en sistemas de gestión de proyectos, sino también en las herramientas físicas básicas. Ahora estamos invirtiendo en ello, pero no se pueden reescribir y validar esas herramientas de la noche a la mañana. Correlacionarlas correctamente con el coche real lleva tiempo".

"Por el momento, están mejorando, pero los verdaderos beneficios de ese trabajo se verán más adelante este año".

Tras Hungría, la Fórmula 1 afrontará casi un mes de vacaciones y Aston espera otro paso en Zandvoort.

Y aunque en la Fórmula 1 las cuentas no son sencillas, es decir, 1+1 no siempre suman 2, en las dos sesiones de clasificación de Silverstone (las últimas disputadas) los Aston Martin estuvieron a más de tres segundos y medio del mejor tiempo de la Q1, a ocho y nueve décimas del siguiente coche más lento (el Cadillac) y a entre 1.8s y 2.2 segundos del corte de acceso a la SQ2 y Q2.

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