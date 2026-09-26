Desastre total de Aston Martin en Bakú: otro doble abandono de Alonso y Stroll

Si el fin de semana de Aston Martin en Bakú ya estaba siendo una pesadilla, la carrera terminó de convertirlo en un desastre completo. Lance Stroll y Fernando Alonso abandonaron el GP de Azerbaiyán 2026 y dejaron al equipo de Silverstone sin ninguno de sus dos coches en pista antes incluso de llegar al ecuador de la prueba.

El primero en decir basta fue Stroll. El canadiense apenas pudo completar nueve vueltas antes de llevar su AMR26 hasta una escapatoria y abandonar la carrera, poniendo punto final demasiado pronto a otro fin de semana muy complicado para él.

Alonso aguantó algo más, aunque lo que estaba viviendo sobre el asfalto tampoco podía llamarse precisamente una carrera competitiva. El español quedó atrapado durante buena parte de su primer stint en una batalla casi repetitiva con Valtteri Bottas: Fernando recuperaba terreno en las curvas, pero en cuanto llegaba la interminable recta de Bakú, el Cadillac volvía a pasarle con una facilidad enorme gracias a su superior velocidad punta.

Vídeo: así fue el abandono de Alonso en Bakú

Fue prácticamente el día de la marmota para el asturiano. Alonso adelantaba, Bottas respondía en recta y ambos volvían a empezar, mientras Sergio Pérez, con el otro Cadillac, se escapaba hasta abrir una diferencia superior a los 20 segundos. Aston Martin estaba reducido a pelear por las últimas posiciones y sin armas para defenderse en uno de los circuitos donde más se castiga la falta de potencia.

La desesperación de Alonso se hizo evidente incluso desde el cockpit. Cada vez que uno de sus rivales le superaba prácticamente sin oposición en recta, el español respondió con gestos de resignación e incluso algún irónico saludo con la mano, como si se despidiera del coche que acababa de pasarle. Una imagen que resumía bastante bien la impotencia de Aston Martin durante todo el fin de semana.

Pero Alonso tampoco llegaría a ver la bandera a cuadros. En la vuelta 22 llevó su Aston Martin a boxes y puso fin definitivamente a su participación. En el momento del abandono, el equipo todavía no había confirmado públicamente qué problema había obligado a retirar el coche ni si estaba relacionado directamente con la unidad de potencia.

Y ahí aparece otro de los grandes problemas del fin de semana. Alonso estrenó una nueva unidad de potencia ya en los Libres 1, sufrió después una fuga de aceite en los Libres 2 y Aston Martin tuvo que montar otro componente adicional de la unidad de potencia antes de los Libres 3. Después de todo eso, su carrera terminó igualmente en abandono.

El doble KO remata así un fin de semana especialmente duro para la asociación Aston Martin-Honda. El AMR26 ya había sufrido enormemente en velocidad punta durante los entrenamientos y la clasificación, hasta el punto de quedar completamente expuesto en las largas rectas de Bakú, pero el problema ya no es únicamente de rendimiento: la fiabilidad vuelve a encender las alarmas.

Porque el de Azerbaiyán tampoco es un caso aislado. Aston Martin ya ha acumulado varios abandonos durante la temporada, incluidos fines de semana en los que ninguno de sus dos coches ha conseguido terminar. Si Bakú parecía uno de los peores circuitos posibles para esconder sus debilidades, la carrera directamente no dejó ninguna: ni ritmo, ni velocidad punta y, esta vez, tampoco fiabilidad para llegar hasta el final.