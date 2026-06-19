Horarios del GP de Austria de F1 2026, cómo verlo y más

Continúa la gira europea de la Fórmula 1 y el GP de Austria 2026 se celebrará del viernes 26 al domingo 28 de junio, como octava parada del calendario. Será la 39ª edición del GP de Austria, y a su vez la carrera número 22 en el actual Red Bull Ring de Spielberg. Mira aquí, apunta y vuelve siempre que quieras a este enlace para consultarlo, a qué hora es cada una de las sesiones, especialmente la clasificación y carrera del GP de Austria de F1, y cómo verlo todo.

Horarios del GP de Austria de F1 2026 en España

Sesión Día Hora FP1 Viernes 26 de junio 13:30h-14:30h FP2 Viernes 26 de junio 17:00h-18:00h FP3 Sábado 27 de junio 12:30-13:30h Clasificación de Austria Sábado 27 de junio 16:00h Carrera de Austria (78 vueltas) Domingo 8 de junio 15:00h

Aunque de 2022 a 2024 tuvo carreras sprint, el GP de Austria en 2025 y ahora en 2026 tiene formato tradicional, es decir, la FP1 (13:30h) y FP2 (17:00h) el viernes, con la FP3 y clasificación el sábado y solo una carrera, la principal, el domingo. Y dado que estamos en Europa, se mantienen los horarios tradicionales que seguramente ya te conozcas de memoria.

La clasificación del GP de Austria de F1 2026 es el sábado 27 de junio a las 16:00h, por lo que a las 17:00h tendremos ya formada la parrilla de salida para la carrera del domingo. La qualy de Austria es a las 08:00h de México o las 11:00h de Argentina.

La carrera del GP de Austria 2026 de F1 es el domingo 28 de junio a las 15:00h, con el reparto de todos los puntos del fin de semana, y ojo porque el mundial se animó tras la última carrera, en la que abandonó el líder (consulta más abajo cómo va todo). La carrera de Austria F1 es a las 15:00h locales y de España, a las 07:00h de México y las 10:00h de Argentina.

Atención porque Austria puede dar pistas de cómo evolucionarán los siguientes grandes premios, ya que allí Ferrari espera estrenar una mejora de motor gracias al ADUO (y vienen de ganar en Barcelona tras introducir mejoras), Red Bull introducirá un importante paquete de cambios en su móvil, y Mercedes quizás tenga que decidir ya si apoya a uno de sus dos pilotos.

(Venga, entra aquí un momento, nos guardas y luego sales y sigues leyendo. No te afectará en publicidad ni nada así eh! )

Cómo se puede ver o seguir en directo el GP de Austria de F1 2026

Hay varias maneras para que no te pierdas nada de lo que pase en el Red Bull Ring durante el GP de Austria de F1 2026.

Por un lado, si quieres verlo por la tele, tablet, ordenador o móvil tendrás que estar suscrito a DAZN F1, que es la dueña de los derechos de retransmisión. Ahí podrás ver todas las sesiones, cada una de las tres de libres, la clasificación (desde una hora antes, a las 15:00h) y la carrera de Austria (desde dos horas antes, las 13:00h), además de la F2 y F3, que también compiten allí.

DAZN F1 se puede ver con el Plan Motor de DAZN (y si lo tienes en el plan anual de pago único te incluye de hecho la Copa del Mundo de Fútbol que se está disputando), en Movistar + con el Paquete Motor y en Vodafone TV con el paquete de DAZN.

En Latinoamérica puedes ver el GP de Austria de F1 por la plataforma del propio campeonato, F1TV, y por diferentes opciones según el país en el que estés, aunque la mayoría es por ESPN a través de Disney +. En Argentina también puedes recurrir a Fox Sports Argentina, y en México por Sky Sports pero también con la suscripción a Izzy Sports.

El Red Bull Ring, la sede 'cambiante' del GP de Austria de F1

El Red Bull Ring, propiedad de Red Bull desde 2008, ha acogido 12 GP de Austria y 2 GP de Estiria los años de la pandemia como Plan B de la F1, aunque bien se puede decir que ese trazado en otros lados llamado Spielberg se referiría también al que se usó entre 1997 y 2003, cuando se conocía como A1 Ring.

Pero es que incluso antes del A1 Ring, entre 1970 y 1987 el circuito se llamaba Österreichring, y también estaba allí, aunque con una configuración diferente.

El A1 Ring y ahora llamado Red Bull Ring volvió a la F1 en 2014 (por primera vez desde 2003), y es un trazado de carga aerodinámica media, con una longitud de 4.318 km, dos rectas largas y solo 10 curvas, con tres zonas de DRS.

De las 10 curvas del circuito Red Bull Ring, siete son a derechas y tres a izquierdas. Varias están bautizadas con nombres de pilotos legendarios y otras de patrocinadores, como Niki Lauda (curva 1, que antes se llamaba Castrol), y AMS AG (curva 3), Rauch (curva 4), Rindt (curva 9), y Cashback World (curva 10).

Carrera GP de Austria Ciudad Spielberg Circuito Circuito Red Bull Ring Longitud de la pista 4,318 km Distancia de carrera 71 vueltas Sentido de la marcha En dirección de las agujas del reloj Curvas 10 (7 a derechas y 3 a izquierdas) ¿Desde qué lado sale la Pole Position? Lado izquierdo

Historial de victorias, podios y más datos de los pilotos en Austria F1

Desde el año 1965 se han disputado ya 38 ediciones del GP de Austria de F1 en tres circuitos (aunque ya hemos dicho que dos están en el mismo lugar), y en el Red Bull Ring, antes conocido como A1 Ring, 18 carreras entre 1997 hasta 2003 y desde 2014. Sin embargo, por la pandemia, también hubo dos GP de Estiria celebrados en ese circuito en 2020 y 2021. El piloto que más ha ganado allí en Spielberg es Max Verstappen, con cinco victorias (una de ellas como GP de Estiria) en un circuito donde las gradas se tiñen de naranja y corre como si fuera local. Detrás aparecen con dos victorias, en A1 Ring, Mika Hakkinen y Michael Schumacher y dos victorias en el Red Bull Ring Valtteri Bottas. También han ganado en el Red Bull Ring Charles Leclerc en 2022, George Russell en 2024 tras aquel drama Verstappen-Norris y Lando Norris en 2025, en la última visita allí.

En cuanto a poles, el piloto con más en Austria es Max Verstappen, con cinco, por las tres de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. De la parrilla, además de ellos, solo Leclerc (en 2019) y Norris (2025) tienen una pole en Austria.

Y podios en Austria, Verstappen tiene el récord con ocho, mientras también han hecho podios en el Red Bull Ring de esta parrilla Bottas con siete, Hamilton con seis, Leclerc con cinco, Norris con tres, Piastri con dos, y Pérez, Russell y Sainz, con uno.

A cuántas vueltas es la carrera del GP de Austria de F1

El GP de Austria de F1 es a un total de 71 vueltas, y dada la longitud de 4,326 kilómetros del Red Bull Ring en Spielberg, los pilotos completan un total de 307,146 kilómetros en la carrera.

El año pasado, la carrera de Austria duró una hora y 23 minutos, en 2024 una hora y 24 minutos y en 2023, una hora y 25 minutos. Por tanto, si no hay una gran interrupción con bandera roja o algo, se espera que esta carrera dure un poco más de una hora y media.

Cómo llega el mundial de pilotos y constructores de la F1 2026 a Austria

Tras siete carreras (o nueve si contamos las sprint), Andrea Kimi Antonelli sigue como líder destacado, pero su abandono en Barcelona unido al triunfo del segundo clasificado, Lewis Hamilton, ha reducido la diferencia.

Clasificación del campeonato de pilotos de F1 2026 ahora mismo (haz click aquí para ver toda la tabla)

Clasificación del campeonato de constructores de F1 2026 ahora mismo (haz click aquí para ver toda la tabla)

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 262 43 55 37 45 39 25 18 - - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 190 27 40 23 20 37 18 25 - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 141 10 8 28 48 12 10 25 - - - - - - - - - - - - - - 4 Red Bull 89 8 4 4 14 27 12 20 - - - - - - - - - - - - - - 5 Alpine 57 1 9 6 7 12 15 7 - - - - - - -