Ferrari espera estrenar en Austria un motor y combustible más potentes gracias al ADUO

Ferrari solo espera la oficialización de la FIA. La escudería de Maranello enviará al Red Bull Ring la tercera unidad de la unidad de potencia 067/6 equipada con las modificaciones permitidas por el ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities).

La Scuderia debería ser capaz de reducir la diferencia de potencia respecto al motor Mercedes M17 E Performance gracias a los frutos de la colaboración entre el equipo de Enrico Gualtieri y el laboratorio de Shell en Hamburgo.

Es difícil determinar cuánto del incremento de prestaciones corresponde al nuevo combustible homologado y cuánto a las modificaciones autorizadas por la FIA. Los ingenieros de motores han llevado al límite el concepto del propulsor, que fue duramente criticado durante las primeras carreras de la temporada.

Como adelantamos en exclusiva, Ferrari ha adoptado una culata fabricada en una aleación de acero que permite alcanzar temperaturas en la cámara de combustión considerablemente más elevadas de lo habitual. Con una versión tradicional de aluminio se habrían producido fallos inevitables. De esta forma, se ha abierto una vía de desarrollo revolucionaria que muchos supuestos expertos en análisis técnico consideraban prácticamente imposible.

Un fusto di carburante Shell sviluppato per la Ferrari Foto di: AG Galli

Lo hemos dicho y repetido: hasta ahora Ferrari ha contado con un motor "caliente", con el aire de admisión entrando en el intercooler a más de 100 grados (frente a los 60-70 grados habituales en otras configuraciones). A partir del GP de Austria, ese límite se elevará por encima de los 115 grados.

El aumento de la temperatura y de la presión en la cámara permitirá quemar muchas más partículas del combustible, generando menos emisiones y logrando una combustión notablemente más eficiente. El resultado será un incremento de potencia del que podrán beneficiarse Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

La victoria del siete veces campeón del mundo en Barcelona ha impulsado la moral del equipo de Maranello, que espera confirmar en Estiria el salto de calidad del SF-26 gracias al segundo paquete aerodinámico de actualizaciones de la temporada, después del estrenado en Miami.

La reducción de la resistencia aerodinámica y el aumento de la carga permitieron al monoplaza diseñado por Loïc Serra dominar en el "horno" de Montmeló. Con esta nueva configuración, Ferrari fue el coche que mejor gestionó el desgaste de los neumáticos, poniendo fin a la hegemonía de Mercedes, que había ganado las seis primeras carreras del año.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Durante el análisis posterior al GP de Cataluña se intentó identificar la causa del problema electrónico que dejó fuera de combate el sistema hidráulico de Charles Leclerc. El piloto monegasco se quedó sin dirección asistida, sin sistema brake by wire y sin aerodinámica activa.

Los técnicos de Ferrari están tratando de comprender el origen de ese apagón electrónico, sugiriendo incluso que la salida de pista de Leclerc en la curva Antony Noghès de Mónaco podría guardar ciertas similitudes con el problema sufrido en España.

Leclerc necesita recuperar la confianza en el SF-26, y Austria puede ser el escenario ideal para dejar atrás un momento complicado tanto desde el punto de vista técnico como psicológico, especialmente teniendo en cuenta que Spielberg siempre ha sido un circuito donde ha rendido a un nivel muy competitivo.

Ahora que Ferrari ha roto el hielo con una victoria inesperada tras una espera de 34 grandes premios, el equipo debe confirmar que tiene la capacidad de plantar cara a las flechas negras y plateadas. Sin embargo, también cabe esperar la reacción de sus rivales. Red Bull, por ejemplo, tiene previsto estrenar en su circuito de casa un importante paquete de novedades.