Hamilton se alarma pese a la mejora del motor Ferrari: "Es preocupante, perdía 6 décimas"

Ferrari ha dado un paso adelante con su nueva evolución de motor en Monza, pero Lewis Hamilton no salió del viernes precisamente convencido de que el problema de velocidad punta esté resuelto. Mientras Andrea Kimi Antonelli aseguraba que Ferrari y Mercedes ya estaban prácticamente igualados en las rectas, el siete veces campeón del mundo ofrecía una lectura bastante más preocupante: según sus datos, perdió alrededor de seis décimas frente a George Russell únicamente en ese apartado.

"La velocidad en recta es considerablemente preocupante", reconoció Hamilton tras la FP2. "Mirando los deltas, estaba perdiendo algo así como seis décimas con George solo en las rectas. Es algo que tenemos que analizar".

La frase resulta especialmente llamativa porque Ferrari había empezado el fin de semana con muy buenas sensaciones. Charles Leclerc dominó la FP1 y terminó segundo en la FP2, a apenas 120 milésimas de Russell, confirmando que el SF-26 puede estar en la batalla con Mercedes.

Hamilton, sin embargo, volvió a quedarse claramente por detrás de su compañero. Fue quinto en la segunda sesión, a casi medio segundo de Russell, y además reconoció que el coche tampoco fue sencillo de conducir cuando llegó el momento de buscar el tiempo a una vuelta.

"También fue una cuestión de balance. Era realmente, realmente difícil sacar la vuelta del coche. Por alguna razón no fue fácil de pilotar en la FP2", explicó. Ferrari realizó algunos cambios entre tandas, aunque Hamilton dejó abierta la posibilidad de volver atrás con parte de esa configuración antes del sábado.

El británico tampoco quiso responsabilizar directamente a la nueva especificación del motor. De hecho, agradeció el trabajo realizado en Maranello y confirmó que la unidad de potencia ha mejorado en uno de los apartados en los que Ferrari quería progresar.

"El motor es una mejora y estoy muy agradecido a los chicos de la fábrica por el trabajo que han hecho", aseguró. "Es realmente agradable de conducir en las curvas lentas. Han hecho un gran trabajo con eso".

Para Hamilton, por tanto, la explicación de esa enorme pérdida en recta podría estar en otro sitio. Ferrari tendrá que estudiar durante la noche si procede de la carga aerodinámica elegida, de un exceso de drag o incluso de una diferencia en la forma de desplegar la energía respecto a sus rivales.

"Nuestro programa de despliegue es diferente al de los otros, al de nuestros competidores. Parece que quizá tienen menos drag en las rectas, así que es algo que definitivamente tenemos que mirar", explicó.

Y en Monza cualquier déficit en ese apartado se multiplica. No solo porque gran parte de la vuelta se hace con el acelerador a fondo, sino porque el rebufo volverá a desempeñar un papel fundamental en clasificación. Hamilton ya tiene clara esa parte del plan para el sábado: "El rebufo lo es todo aquí, así que probablemente estaremos buscándolo".

Ferrari terminó el viernes suficientemente cerca de Mercedes como para pensar en la pole. Pero mientras Antonelli cree que la nueva evolución ha igualado las velocidades, Hamilton todavía ve seis décimas que necesita encontrar en las rectas. Dos lecturas muy diferentes de una batalla que el sábado se medirá al milímetro.