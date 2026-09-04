Gasly, tras perder el podio de Mónaco: "Nos han robado; esto no va a acabar aquí"

Tres meses después de subir al podio en las calles de Mónaco, Pierre Gasly ha visto cómo aquel tercer puesto desaparecía definitivamente de la clasificación. Y si en Alpine había decepción con el fallo del Tribunal Internacional de Apelación, el francés fue todavía más contundente este viernes en Monza: considera que les han "robado".

El Tribunal Internacional de Apelación de la FIA aceptó los recursos presentados por McLaren y Red Bull y restableció las dos penalizaciones de cinco segundos que Gasly había recibido inicialmente por exceso de velocidad en el pitlane del GP de Mónaco.

Las sanciones habían sido anuladas posteriormente, después de que se detectasen problemas en las mediciones del sistema de cronometraje, pero el fallo conocido este viernes devuelve definitivamente a Gasly hasta la séptima posición y entrega el podio a Isack Hadjar.

Preguntado por Canal+ después de la jornada del viernes en Monza, Gasly no escondió su enfado. "Creo que nos han robado y creo que esto no va a acabar aquí", aseguró.

El piloto de Alpine sostiene que la velocidad real a la que circuló por el pitlane estaba clara y lamentó que un resultado conseguido sobre el asfalto haya terminado modificándose meses después en los despachos.

"La velocidad que llevábamos en el pitlane estaba bastante clara. Hay mucha interpretación, muchas batallas en los despachos, a nivel legal, por unos puntos que van más allá de la parte deportiva", explicó.

"Es bastante triste ver que los resultados se deciden como consecuencia de este tipo de acontecimientos".

Gasly había cruzado la meta tercero en el Principado y, de hecho, aquel fue el resultado que obtuvo sobre la pista antes de toda la sucesión de sanciones, revisiones y recursos que ha acompañado al GP de Mónaco durante prácticamente tres meses.

"En pista terminamos terceros. Es otro giro más", continuó.

"Pero, en cualquier caso, voy a dejar que mi equipo haga el resto. Yo hice todo lo que podía hacer en pista y ahora depende de ellos hacer lo que haya que hacer. Confío en ellos".

Sus palabras llegaron el mismo día en el que Flavio Briatore elevó todavía más la tensión alrededor del caso al cuestionar públicamente la independencia de uno de los jueces del Tribunal Internacional de Apelación y acusarle de estar "muy vinculado con McLaren", unas declaraciones que Andrea Stella calificó como "insultantes" para la escudería de Woking.

Alpine: "El coche 10 no iba demasiado rápido"

Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine, tampoco ocultó su frustración cuando F1.com le preguntó por la resolución. El británico recurrió incluso al cine para explicar la sensación que ha dejado en Enstone un caso que parecía no terminar nunca.

"¿Has visto la película 'Atrapado en el tiempo' [Groundhog Day]? Mónaco me parece un poco eso", ironizó.

"Creo que fue hace ya tres meses y una gran parte de cada día durante esos tres meses ha consistido en hablar de Mónaco. Así que, de alguna manera, estoy aliviado de que se haya acabado".

Ese alivio, sin embargo, no implica que Alpine comparta el resultado. Todo lo contrario.

"Por otro lado, creemos que nos han tratado de manera muy injusta. Porque el coche 10 no estaba excediendo la velocidad", afirmó Nielsen.

"Nuestros datos lo dicen, la FIA lo dice y los cronometradores lo dicen".

"Pero el panel de la audiencia de apelación decidió que sí lo estaba. Todavía no entiendo del todo cómo han llegado a esa conclusión, pero ese es el proceso".

El propio fallo del ICA explica que no pudo establecerse con la certeza necesaria que la menor duración registrada entre los puntos de medición se debiese exclusivamente a la discrepancia en la distancia utilizada por el sistema, en lugar de a una mayor velocidad o a una combinación de ambos factores. Por eso, finalmente restauró las dos penalizaciones originales.

Nielsen dejó claro que Alpine acatará ahora el resultado, aunque el golpe tiene consecuencias importantes en su pelea en el campeonato.

"Aceptamos la penalización, o más bien la reversión de la decisión", explicó.

"Ahora estamos a 16 puntos de Racing Bulls. Ese es nuestro objetivo. Quedan diez carreras y haremos todo lo posible para superarles y acabar quintos".

Y la manera en la que llegó la noticia tampoco ayudó. "Nunca es agradable perder puntos antes incluso de poder salir a pista", admitió Nielsen. "No es genial y tampoco era lo que esperábamos".

"A veces sabes que estas cosas van a suceder y es un poco más fácil prepararte para ello. Pero esto realmente nos cayó como un rayo".

Después de tres meses de recursos, revisiones y discusiones jurídicas, Nielsen quiere que Alpine vuelva a decidir su destino donde considera que corresponde.

"Somos un equipo de carreras", sentenció. "Y preferiría conseguir puntos en la pista que en una sala de audiencias. Esa es nuestra misión".