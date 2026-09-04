Sainz y Williams sacrifican el fin de semana de Monza: "Interesante para el futuro"

Carlos Sainz no quiso sacar demasiadas conclusiones del viernes en Monza. El piloto de Williams afrontó las dos primeras sesiones del Gran Premio de Italia con un objetivo muy concreto: aprovechar el fin de semana para seguir probando soluciones que puedan ser útiles de cara al futuro, aunque eso implique renunciar a parte del rendimiento inmediato, como demuestran sus 16º y 17º posiciones en FP1 y FP2.

El madrileño explicó que Williams está utilizando los viernes para experimentar con diferentes configuraciones y recoger información de cara al desarrollo del coche del próximo año, por lo que el resultado de las sesiones de entrenamientos libres no refleja necesariamente el potencial real del FW48.

"Ha ido bien. De momento no me tomo los viernes demasiado en serio, porque estamos probando cosas muy diferentes en el coche para intentar encontrar soluciones de cara al año que viene.

"Así que, considerando que el viernes no hay nada en juego, lo veo como una sesión de test y mañana pondremos el coche en una configuración más básica", añadió.

La prioridad, por tanto, no estaba tanto en buscar un tiempo de vuelta competitivo como en entender el comportamiento de las distintas soluciones que el equipo está evaluando. Y, según Sainz, el trabajo realizado en Monza ya ha dejado conclusiones interesantes.

"Sí, estamos probando cosas interesantes que nos están dando información para el año que viene y, en ese sentido, probablemente estamos sacrificando un poco el fin de semana, pero creo que será interesante para el futuro", reconoció.

Sainz no es partidario del rebufo para la clasificación de Monza

Otro de los asuntos sobre los que fue preguntado Sainz fue el papel del rebufo en Monza, uno de los elementos tradicionalmente más importantes en este trazado. El español, sin embargo, no es especialmente partidario de utilizarlo durante la clasificación. De hecho, considera que puede convertirse más en una distracción que en una ayuda.

"Personalmente siempre me parece que el rebufo distrae más de lo que ayuda, así que no soy muy partidario", afirmó el piloto madrileño de Fórmula 1.

La razón tiene que ver con la dificultad de completar una vuelta de clasificación cuando otro monoplaza circula muy cerca por delante.

"Simplemente porque no puedo concentrarme en mi vuelta de clasificación con un coche tan cerca por delante; no sé cómo lo hacen los chicos de la F2", bromeó Sainz.

Williams tendrá que decidir ahora cuál es la estrategia adecuada para la clasificación del sábado. En un circuito donde cada milésima cuenta y la resistencia tiene un peso muy grande, por lo que encontrar el equilibrio entre un buen rebufo y no comprometer la propia vuelta puede ser decisivo.

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Carlos Sainz, Williams Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images