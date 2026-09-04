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De la Rosa revela "un problema eléctrico" en el Aston de Alonso en Monza

El embajador de Aston Martin valoró positivamente el trabajo realizado por el equipo en el viernes del GP de Italia, aunque admitió que Alonso perdió tiempo por un problema eléctrico.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Aston Martin cerró el viernes del GP de Italia con sensaciones ligeramente más positivas de lo que desprenden los resultados. El AMR26 sigue lejos de las posiciones de cabeza, pero según Pedro de la Rosa, el equipo detectó un pequeño avance en uno de los principales puntos débiles del monoplaza: la manejabilidad.

El embajador de Aston Martin explicó que el equipo ya esperaba sufrir en un trazado de baja carga aerodinámica como el de Monza, donde las características del circuito hacen que se noten más las debilidades de la unidad de potencia Honda.

"Este año en Monza, obviamente, sabíamos que iba a ser así. Siempre va a ser complicado en un sitio como este. Depende mucho del circuito en este momento", reconoció.

Pese a ello, la principal noticia positiva para el equipo llegó a partir de las sensaciones de sus pilotos. Aunque De la Rosa quiso rebajar cualquier expectativa y recordó que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas, confirmó que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll apreciaron una pequeña evolución en el comportamiento.

"Creo que estamos dando pequeños pasos en dirección correcta, aunque todavía es pronto. Pero sí, quiero decir que los pilotos han notado que hemos dado un pequeño paso adelante en ese aspecto. Así que aún queda mucho por hacer. Estamos trabajando en ello. Pero ha sido un día positivo en cuanto a la manejabilidad", explicó.

Puedes leer:

Un problema eléctrico retrasó a Alonso

Sin embargo, el viernes de Fernando Alonso estuvo condicionado por un problema eléctrico en los Libres 2. El piloto español perdió tiempo al inicio de la sesión, según reveló Pedro de la Rosa al término de la jornada.

"Fernando tuvo un problema eléctrico al principio de la FP2. Por eso, su sesión se retrasó. Y, por lo tanto, dio menos vueltas que Lance.

"No pudimos completar todo el programa con él en las últimas vueltas. Probó diferentes opciones de puesta a punto en lugar de hacer la tanda larga", añadió el embajador.

La pérdida de esas vueltas no impidió que Aston Martin pudiera recopilar información relevante sobre el comportamiento de los neumáticos gracias al trabajo de Stroll.

"Por otro lado, Lance sí realizó la tanda larga. Así que pudimos evaluar el desgaste de los neumáticos blandos, que era el objetivo principal", concluyó De la Rosa.

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