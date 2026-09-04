Antonelli confirma la amenaza de Ferrari: "Con su nuevo motor, tenemos la misma velocidad"

Mercedes llegó a Monza como uno de los equipos señalados para estar delante por las características del circuito y por la fortaleza de su unidad de potencia, pero después del viernes Andrea Kimi Antonelli ya tiene claro que no estarán solos. Ferrari ha dado un paso adelante con su nueva evolución de motor y, según el italiano, la ventaja en velocidad que podía existir antes prácticamente ha desaparecido.

"Ferrari definitivamente ha dado un paso adelante con el nuevo motor y ahora las velocidades son las mismas", reconoció Antonelli después de la FP2. "Sabemos lo bueno que es su coche en la entrada de las curvas, así que seguro que será una lucha muy, muy apretada por la pole mañana".

La lectura encaja perfectamente con lo visto en pista. Ferrari dominó la FP1 con Charles Leclerc al frente y volvió a estar pegado a Mercedes en la segunda sesión, donde George Russell marcó el mejor tiempo y Leclerc terminó a apenas 120 milésimas. Antonelli fue tercero, también a poco más de una décima, mientras McLaren quedó algo más atrás.

Así fue la FP2: Fórmula 1 Russell manda en la FP2 de Monza con Ferrari muy cerca; Alonso y Sainz, fuera del top 15

Ferrari estrena precisamente en Monza su segunda evolución permitida bajo el sistema ADUO, mientras Mercedes ha decidido retrasar su propia actualización de la unidad de potencia hasta la gira americana, previsiblemente Austin o México.

Eso convierte la igualdad del viernes en una preocupación real para Mercedes de cara a la clasificación. Y ahí Antonelli puede acabar desempeñando un papel diferente al habitual. El líder del Mundial introdujo en Monza su quinta unidad de potencia del año y deberá salir desde el fondo de la parrilla, por lo que ya había dejado claro antes del fin de semana que estaba dispuesto a ayudar a Russell con un rebufo si el equipo lo necesitaba.

Su propio viernes, de hecho, estuvo mucho más orientado de lo normal hacia la carrera. "Ha sido un día un poco diferente a lo habitual, mucho más centrado en las tandas largas. Fue un poco raro, no voy a mentir, pero en general fue un buen día y conseguimos muchos datos", explicó.

Antonelli también aprovechó esas tandas para estudiar cómo se comportaban otros coches en tráfico y, especialmente, cómo gestionaban la energía en comparación con Mercedes: "Fue interesante rodar detrás de otros coches para ver qué hacían diferente y dónde desplegaban la energía respecto a nosotros".

El italiano tendrá que utilizar toda esa información el domingo para remontar desde atrás. Antes, sin embargo, podría tener una misión mucho más sencilla y decisiva: ponerse delante de Russell en el momento adecuado y regalarle unos kilómetros por hora extra en una clasificación que, después del viernes, promete decidirse por muy poco.