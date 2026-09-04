Russell manda en la FP2 de Monza con Ferrari muy cerca; Alonso y Sainz, fuera del top 15

Ferrari había mandado por la mañana, pero cuando Monza empezó a parecerse un poco más a lo que veremos el sábado, Mercedes respondió. George Russell cerró la FP2 del Gran Premio de Italia con el mejor tiempo del viernes, un 1:22.550 con el que desbancó a los coches rojos y confirmó algo que ya se intuía antes de llegar al Templo de la Velocidad: con su potente unidad de potencia y unas rectas interminables, Mercedes tiene argumentos para estar en la pelea por la pole.

Eso sí, Ferrari no se fue demasiado lejos. Charles Leclerc terminó segundo, a solo 120 milésimas de Russell, y volvió a confirmar que su arranque de fin de semana está siendo especialmente sólido. El monegasco ya había liderado la FP1 y, por ahora, está ganando con claridad la batalla interna a Lewis Hamilton. El británico pudo acercarse más por la mañana, pero en la segunda sesión solo fue quinto, a casi medio segundo de Russell, dejando a los tifosi todavía esperando esa vuelta que le permita mezclarse de verdad con su compañero.

Andrea Kimi Antonelli completó el top 3, a poco más de una décima del mejor registro, aunque Russell pareció algo más cómodo durante prácticamente toda la sesión. En cualquier otro fin de semana esa diferencia tendría más importancia; en Monza, no tanta. El líder del Mundial afrontará la carrera desde el fondo de la parrilla por su penalización por cambio de motor, de manera que su velocidad a una vuelta será menos determinante de lo habitual cuando llegue la clasificación.

McLaren, dominador de los últimos grandes premios, tampoco desapareció, aunque por ahora no parece tener la misma superioridad que en otros circuitos. Lando Norris fue cuarto, a algo más de tres décimas, e incluso se coló por delante de Hamilton, mientras Oscar Piastri volvió a quedarse por detrás de su compañero. El australiano terminó sexto y continuó transmitiendo esa falta de comodidad que le ha acompañado durante buena parte de 2026, mientras Norris volvía a ser la referencia del equipo de Woking.

Mucho más preocupante fue el viernes de Red Bull. Max Verstappen pasó buena parte de la sesión quejándose por radio de la falta de agarre, los frenos y hasta el comportamiento de los cambios de marcha, y la tabla terminó dando la razón a sus sensaciones. El neerlandés solo pudo ser noveno y ni siquiera superó al Racing Bulls de Arvid Lindblad, séptimo, ni al Haas de Oliver Bearman, octavo. Este último, además, fue el único piloto del equipo estadounidense que montó la evolución del motor Ferrari en Monza y dejó una actuación especialmente llamativa dentro de una zona media tremendamente comprimida.

Precisamente ahí puede estar una de las grandes batallas del sábado. Racing Bulls volvió a enseñar mucho ritmo, con Lindblad séptimo y Yuki Tsunoda dentro del top 10, mientras Franco Colapinto también se metió de lleno en la pelea con el Alpine actualizado y terminó 11º. Haas, Audi y hasta Williams aparecían muy cerca: entre las puertas del top 10 y Carlos Sainz, 17º, apenas había unas pocas décimas. Entrar en Q3 promete venderse muy caro.

Para los españoles, sin embargo, el viernes dejó más dudas que certezas. Sainz volvió a terminar por detrás de Alex Albon, aunque Williams pareció algo más competitivo que en los últimos grandes premios y pudo apoyarse en las fortalezas del motor Mercedes. Mucho peor lo tuvo Fernando Alonso. Aston Martin confirmó los temores previos en un circuito especialmente cruel con su déficit de velocidad punta y con las limitaciones de la unidad de potencia Honda. Alonso consiguió salvar una 19ª posición en su último intento con blandos, por delante de los dos Cadillac y de Lance Stroll, pero los coches verdes seguían claramente descolgados de una zona media en la que, apenas dos grandes premios atrás, habían podido pelear mucho más arriba.

Resultados de los Libres 2 (FP2) del GP de Italia (Monza) de F1 2026

Resumen de los Libres 2 (FP2) del GP de Italia (Monza) de F1 2026

La FP2 de Monza empezó a ofrecer una imagen bastante más útil de cara al resto del fin de semana. Con la sesión disputándose a la misma hora a la que se celebrará la clasificación del sábado, las condiciones de pista eran mucho más representativas y, al menos de salida, Ferrari y Mercedes volvieron a ocupar el centro de la escena.

El equipo de Maranello, que había cerrado la FP1 con un doblete, volvió a colocarse arriba nada más comenzar, aunque Andrea Kimi Antonelli no tardó demasiado en hacerse con la primera posición. El italiano, obligado a arrancar desde el fondo de la parrilla por su sanción de motor, marcó un 1:23.417 para situarse al frente.

Justo detrás aparecía Charles Leclerc, nuevamente por delante de Lewis Hamilton. El monegasco, que ya había liderado la sesión matinal, parecía volver a encontrar antes el límite del Ferrari, mientras George Russell se colocaba tercero y Hamilton ocupaba la cuarta posición en esos primeros compases.

Los McLaren se ordenaban inmediatamente detrás, aunque sin la misma autoridad que habían mostrado en los dos últimos circuitos. En Monza, al menos durante el inicio de la segunda sesión, Mercedes y Ferrari parecían disponer de algo más de margen, aunque todavía era demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas.

La FP2 devolvía además a pista a todos los titulares. Alex Albon, Max Verstappen, Sergio Pérez y Pierre Gasly recuperaron sus coches después de haber cedido sus asientos a pilotos debutantes durante los primeros libres.

Tras apenas diez minutos, los tiempos seguían teniendo un valor limitado, pero sí empezaba a dibujarse una primera tendencia: Ferrari y Mercedes habían arrancado el viernes con mayor facilidad, Leclerc mantenía su buen tono dentro del equipo italiano y McLaren, por ahora, observaba la pelea desde un pequeño paso atrás.

Con el paso de los minutos, Mercedes empezó a confirmar lo que ya se esperaba antes de llegar a Monza. En un circuito donde la potencia de la unidad de potencia vuelve a tener un peso especialmente importante, los dos coches plateados se colocaron al frente, con George Russell primero gracias a un 1:23.202 y Andrea Kimi Antonelli a unas dos décimas. El italiano, además, parecía haber arrancado la FP2 algo menos cómodo que su compañero.

Mientras Mercedes encontraba velocidad, Max Verstappen encontraba motivos para protestar. El neerlandés encadenó varias radios quejándose de la falta de agarre y del comportamiento de los frenos de su Red Bull, hasta el punto de probar incluso un cambio de alerón. Una escena bastante habitual en sus viernes, aunque esta vez el RB seguía sin transmitir demasiada confianza.

Mucho más atrás aparecían los españoles. Fernando Alonso llegó a caer hasta la 21ª posición pese a montar el neumático blando, a casi tres segundos del registro de Russell, que en ese momento había marcado su vuelta con el compuesto duro. Carlos Sainz tampoco encontraba demasiada comodidad con el Williams y rodaba 14º, instalado igualmente en una zona media-baja que confirmaba un inicio de sesión complicado para ambos.

Superados los primeros 25 minutos llegó el momento de cambiar el guion y empezar a pensar ya en la clasificación. Casi toda la parrilla regresó a boxes para montar el neumático blando y preparar las primeras simulaciones a una vuelta, con Mercedes nuevamente entre los primeros en enseñar sus cartas.

Russell volvió a golpear primero con un 1:22.686, apenas 14 milésimas más rápido que Antonelli. Y eso que el británico dejó incluso algo de tiempo por el camino con un pequeño deslizamiento de la parte trasera, suficiente aun así para mantenerse por delante del héroe local.

El resto de equipos se tomó algo más de tiempo antes de sumarse a las simulaciones de clasificación y buena parte de la parrilla permaneció en el garaje hasta superar la primera media hora de sesión, dejando durante unos minutos a los dos Mercedes solos al frente de la tabla.

Cuando llegaron de verdad las simulaciones de clasificación, Russell volvió a dejar claro que Mercedes tenía velocidad. Nadie pudo superar su 1:22.550 y Charles Leclerc fue quien más cerca se quedó, a solo 120 milésimas, confirmando tanto sus buenas sensaciones personales como las de Ferrari. El monegasco, además, volvió a marcar diferencias respecto a Lewis Hamilton, que solo pudo ser quinto y terminó a casi medio segundo de la referencia.

McLaren dio un pequeño paso adelante con Lando Norris, pero sin llegar a mezclarse del todo con Mercedes y Ferrari. El británico fue tercero, todavía a unas tres décimas de Russell y sin poder superar a Antonelli, mientras Oscar Piastri acabó sexto. Así, las seis primeras posiciones quedaban claramente repartidas entre los tres grandes equipos, aunque con la sensación de que McLaren estaba un pequeño escalón por detrás.

Más llamativa era la situación de Red Bull. Max Verstappen, que ya venía arrastrando problemas y además se había perdido la FP1, solo podía ser octavo, a unas ocho décimas de la cabeza, una diferencia importante en un circuito como Monza. Incluso Arvid Lindblad, con Racing Bulls, se colocó séptimo por delante suyo, mientras Yuki Tsunoda era noveno, confirmando nuevamente la fortaleza del segundo equipo de Red Bull en esa apretadísima zona media.

Franco Colapinto también dejó una buena impresión al cerrar el top 10, ya con las mejoras de Alpine que no había podido aprovechar en el anterior gran premio. Por detrás, Audi, Haas y Williams se mantenían muy cerca: Carlos Sainz era 17º, pero apenas tres décimas separaban su registro del décimo puesto, una muestra de lo comprimido que estaba todo ese grupo.

Mucho peor pintaba el panorama para Aston Martin. Fernando Alonso cerraba la tabla en 22ª posición, a más de tres segundos de Russell, en otro inicio complicado en un circuito que castiga especialmente una de las principales debilidades del paquete: la velocidad en recta y el rendimiento de la unidad de potencia Honda.

Alonso todavía tuvo una segunda oportunidad con otro juego de blandos y consiguió rebajar su registro hasta el 1:25.060, suficiente al menos para abandonar la última posición y colocarse 19º, por delante de los dos Cadillac y de su compañero.

Aun así, la fotografía de la zona baja seguía siendo bastante clara. Aston Martin y Cadillac parecían descolgados del resto, con un salto importante respecto al final de la zona media, que marcaba Esteban Ocon a alrededor de 1,8 segundos de la cabeza. Para Alonso, por tanto, la mejora servía más para maquillar la tabla que para cambiar realmente las sensaciones.

Con el paso de los minutos, Mercedes empezó a confirmar lo que ya se esperaba antes de llegar a Monza. En un circuito donde la potencia de la unidad de potencia vuelve a tener un peso especialmente importante, los dos coches plateados se colocaron al frente, con George Russell primero gracias a un 1:23.202 y Andrea Kimi Antonelli a unas dos décimas. El italiano, además, parecía haber arrancado la FP2 algo menos cómodo que su compañero.

Mientras Mercedes encontraba velocidad, Max Verstappen encontraba motivos para protestar. El neerlandés encadenó varias radios quejándose de la falta de agarre y del comportamiento de los frenos de su Red Bull, hasta el punto de probar incluso un cambio de alerón. Una escena bastante habitual en sus viernes, aunque esta vez el RB seguía sin transmitir demasiada confianza.

Mucho más atrás aparecían los españoles. Fernando Alonso llegó a caer hasta la 21ª posición pese a montar el neumático blando, a casi tres segundos del registro de Russell, que en ese momento había marcado su vuelta con el compuesto duro. Carlos Sainz tampoco encontraba demasiada comodidad con el Williams y rodaba 14º, instalado igualmente en una zona media-baja que confirmaba un inicio de sesión complicado para ambos.

Alonso todavía tuvo una segunda oportunidad con otro juego de blandos y consiguió rebajar su registro hasta el 1:25.060, suficiente al menos para abandonar la última posición y colocarse 19º, por delante de los dos Cadillac y de su compañero.

Aun así, la fotografía de la zona baja seguía siendo bastante clara. Aston Martin y Cadillac parecían descolgados del resto, con un salto importante respecto al final de la zona media, que marcaba Esteban Ocon a alrededor de 1,8 segundos de la cabeza. Para Alonso, por tanto, la mejora servía más para maquillar la tabla que para cambiar realmente las sensaciones.

Con las simulaciones de clasificación ya completadas, la sesión cambió de objetivo en su tramo final. Los equipos regresaron a los neumáticos medios y duros para centrarse en tandas largas y empezar a recopilar datos pensando en la carrera del domingo.

Todavía quedará la FP3 del sábado como último examen antes de la clasificación, pero la segunda sesión dejó ya una primera referencia bastante más representativa tanto a una vuelta como en condiciones similares a las que se encontrarán los pilotos en el momento decisivo del fin de semana.