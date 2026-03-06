Hamilton vuelve a ilusionarse: "Estoy deseando volver al coche mañana"

Los pilotos y los directivos de Ferrari llevan tiempo repitiendo lo necesario que es "concentrarse en uno mismo", sin dejarse influir por lo que ocurre fuera del box. Paradójicamente, cerrar filas en los momentos difíciles es más fácil que contener el entusiasmo (sobre todo el externo) cuando los resultados despiertan las esperanzas de la afición. El doblete conseguido al final de la sesión FP1 acaparó la atención durante las dos horas de descanso antes del inicio de la segunda sesión por la tarde en Melbourne.

¿Alarma por la fiabilidad de la unidad de potencia Mercedes? ¿Problemas de configuración para McLaren y Red Bull? Muchas suposiciones para motivar la primera sesión de 2026 de un fin de semana de carrera.

Los 60 minutos de la tarde han devuelto las jerarquías mucho más cerca de las previsiones con las que la Fórmula 1 llegó a Australia. En la FP2, que terminó con Leclerc y Hamilton en cuarta y quinta posición respectivamente, McLaren y Mercedes fueron los más rápidos.

El comienzo de Hamilton es quizás la mejor noticia del día para Ferrari. Hace tres meses, el británico vagaba por las últimas posiciones, acusando un retraso sideral con respecto a su compañero de equipo.

Para él era fundamental empezar con una señal positiva, y así ha sido. Solo estamos hablando de unos entrenamientos libres, pero por las palabras del propio Hamilton se ha entendido lo importante que ha sido para él volver a empezar con otro ritmo.

"Ha sido un día realmente bueno", admitió Hamilton, antes de añadir: "Ha sido fantástico volver a la pista y empezar a tomárselo en serio. Es maravilloso estar aquí y estoy increíblemente agradecido de poder hacer lo que me gusta y ver a tantos aficionados hoy".

"En la pista ha sido difícil en algunos momentos, pero hemos aprovechado al máximo las vueltas que hemos podido dar y hemos trabajado lo mejor posible, recopilando mucha información útil. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero estoy deseando volver al coche mañana", dijo.

A la espera de saber dónde se situará el SF-26 en la clasificación de este sábado, Ferrari ha recibido una buena noticia, ya que los monoplazas dispuestos a competir y sumar puntos importantes, al menos por lo visto hoy, vuelven a ser dos. Y tras el final de la temporada pasada, no era tan obvio pensando claramente en el siete veces campeón del mundo.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images