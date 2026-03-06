Honda ve una pequeña mejora en el motor de Aston Martin F1: "Hay menos vibraciones"

El inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 no ha hecho más que confirmar los peores temores de Aston Martin. El equipo británico llegó al Gran Premio de Australia ya bajo presión por los graves problemas de vibraciones del nuevo motor Honda, y la primera jornada en Albert Park no hizo más que alimentar las dudas.

Sin embargo, dentro de un viernes lleno de dificultades, el fabricante japonés cree haber detectado una pequeña señal positiva.

Tras una FP1 prácticamente perdida —Fernando Alonso ni siquiera salió a pista y Lance Stroll solo pudo completar tres vueltas—, la segunda sesión permitió al menos empezar a evaluar las primeras contramedidas que Honda había preparado para intentar frenar uno de los grandes males del AMR26: las vibraciones que están castigando a la batería.

Shintaro Orihara, Trackside General Manager y Chief Engineer de HRC, aseguró que la segunda sesión resultó clave para empezar a validar el trabajo realizado en Japón. "La FP2 fue muy valiosa para nosotros, porque pudimos ver los efectos de nuestras contramedidas", explicó.

Con Alonso y Stroll completando 31 vueltas entre ambos, Honda pudo recopilar los primeros datos útiles desde el circuito de Albert Park, después de haber probado previamente algunas soluciones en el banco de potencia de su base de Sakura.

"Con Lance y Fernando completando un total de 31 vueltas, pudimos recopilar los datos necesarios para determinar que los elementos que implementamos primero en el banco de potencia de HRC Sakura están funcionando en pista", añadió.

El resultado, según el análisis inicial de Honda, apunta en la dirección correcta, aunque todavía lejos de ser una solución definitiva. "Según nuestro análisis de la sesión, se están produciendo menos vibraciones en la batería".

Un viernes lleno de problemas

El pequeño avance llegó después de una mañana muy complicada para Aston Martin. Antes incluso de comenzar la FP1, el equipo detectó un problema en la unidad de potencia del coche de Alonso que impidió tenerlo listo a tiempo para la sesión.

"Hoy comenzamos identificando un problema en la unidad de potencia del coche de Fernando", explicó Orihara. "Intentamos solucionarlo antes del inicio de la FP1, pero lamentablemente no pudimos completar el trabajo a tiempo".

La consecuencia fue que el asturiano se quedó sin rodar en la primera sesión, mientras los mecánicos continuaban trabajando en el garaje. La situación tampoco fue sencilla en el lado de Stroll, ya que el canadiense también sufrió un contratiempo en su unidad de potencia que obligó al equipo a investigar el problema antes de poder preparar el coche para la segunda sesión.

"También tuvimos un problema con la unidad de potencia de Lance, y decidimos entrar en boxes para investigarlo, lo que nos permitió realizar los cambios para la FP2", detalló el ingeniero japonés.

Un problema que sigue marcando el fin de semana

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Aunque Honda cree haber reducido el impacto de las vibraciones en la batería, el origen del problema sigue estando en la propia unidad de potencia, algo que Aston Martin ya reconoció durante la pretemporada.

Las fuertes vibraciones han provocado fallos de fiabilidad e incluso preocupaciones sobre la salud de los pilotos, hasta el punto de que el equipo ha tenido que limitar el número de vueltas que Alonso y Stroll pueden completar para evitar daños en las manos.

Por ahora, el objetivo de Aston Martin en Australia parece mucho más modesto que luchar por posiciones: simplemente intentar completar el fin de semana. Y después de un viernes en el que Alonso terminó 20º y Stroll 21º en la FP2 —con el canadiense incluso fuera del 107%—, el equipo británico sabe que aún queda mucho trabajo por delante para convertir esa pequeña mejora detectada por Honda en algo más que una simple esperanza.