Russell y Antonelli esperan estar en "las primeras posiciones" en Australia

Mercedes dio esperanza a sus rivales en la FP1. Luego, en la FP2, volvió a ponerse en el papel de favorito. Al final de la primera sesión de entrenamientos libres de la temporada, Russell se encontraba séptimo y Antonelli octavo, ambos a más de un segundo del líder, que era Charles Leclerc. ¿Alarma? No. En el box de Mercedes dedicaron los 60 primeros minutos a optimizar el uso de la batería.

"Ha sido una sesión un poco caótica", admitió el jefe de ingenieros Andrew Shovlin. "Hemos tenido algunos problemas de configuración en la unidad de potencia que han requerido varias vueltas para resolverse". El equilibrio del monoplaza tampoco fue óptimo: tanto Russell como Antonelli se quejaron claramente del subviraje. La configuración básica decidida en el simulador requirió algunos ajustes por parte de los ingenieros antes de la FP2".

"Nos hemos recuperado bien", confirmó Shovlin, "la unidad de potencia ha funcionado según lo previsto y el monoplaza ha respondido mucho mejor tras algunos ajustes en la configuración".

Aunque el líder del día fue finalmente Oscar Piastri, lo más impresionante del viernes en Albert Park fue el ritmo de los dos Mercedes en las simulaciones de carrera.

La última vez que el equipo de Brackley comenzó la temporada con tanta seguridad fue en 2020, el último año en el que las flechas de plata se llevaron ambos títulos. Es cierto que una sola sesión no basta para sacar conclusiones sobre un proyecto, pero el primer paso dado por Russell-Antonelli parece ir en esa dirección. La lógica sugiere prudencia, pero todos en el paddock ya ven a Mercedes ganando.

"Hemos dado un paso adelante en la FP2", admitió George Russell, "el coche se ha comportado muy bien y hemos completado un buen programa de trabajo, tanto en la simulación de clasificación como en las tandas largas. Esto nos coloca en una buena posición para el resto del fin de semana".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

La posición es realmente muy buena: la simulación de carrera de Russell ha sido impresionante, con márgenes que han puesto en alerta a sus rivales. Antonelli también ha sido muy rápido, pero no ha resuelto del todo los problemas de configuración.

La falta de estabilidad del monoplaza también afecta a la recarga de la batería, lo que amplifica la pérdida de tiempo en la vuelta para el italiano.

"Estoy deseando que llegue mañana", dijo Andrea Kimi Antonelli, "estoy ansioso por comprobar en la pista los resultados del trabajo realizado con los ingenieros. Todos estamos aprendiendo en cada vuelta, por lo que siempre existe el temor de que los rivales puedan adelantarnos de repente, pero mentiría si dijera que no tengo confianza. Espero poder establecerme en las primeras posiciones, todavía nos queda algo de trabajo por hacer, pero estaremos preparados".

Mercedes espera poder hacerse con la primera fila en la clasificación de mañana, una ventaja importante para planificar una carrera llena de incógnitas como la que se disputará el domingo.

"Hemos conseguido elaborar un programa sólido y hacer tandas largas positivas con ambos pilotos", concluyó Shovlin. "Hemos obtenido resultados muy positivos de cara a la carrera, pero aún hay algunas áreas en las que debemos mejorar durante la noche. Ya estamos trabajando y esperamos encontrar el ritmo necesario para aspirar a lo más alto en la clasificación de mañana".

En cuanto al ritmo de carrera, todo parece estar ya en su sitio para el equipo Mercedes.