Hamilton pide a la F1 un cambio de reglas antes de 2026

La Fórmula 1 está en este 2023 ante su segunda temporada tras el radical cambio del reglamento técnico, que supuso el regreso de los coches de efecto suelo. El objetivo principal era mejorar el espectáculo de las carreras y que todos los pilotos pudiesen correr más pegados unos de otros.

Pero, al menos de momento, no ha sido así. Red Bull domina con puño de hierro y parece que está muy encima de sus rivales, tal y como demuestran sus 14 victorias en las últimas 15 carreras disputadas, y es difícil intentar ver quién puede pararles los pies en estos momentos.

Por eso mismo se le preguntó a Lewis Hamilton si el notable éxito del equipo austriaco podría tener un impacto negativo para el auge que la máxima categoría del automovilismo ha vivido en los últimos años a nivel de audiencias, seguimiento e interés a nivel mundial.

"No es mi trabajo convencer a la gente de que vea este deporte. Yo mismo no lo veo. Pero para mí, no es aburrido. Cada día me pongo a prueba para intentar volver al frente de la parrilla. Así que desde mi punto de vista no es aburrido en lo absoluto".

"Pero como aficionado que ama las carreras, puedo entenderlo, porque seguramente no hay tanto espectáculo en este momento como a o que la gente estás acostumbrada en, por ejemplo, la NFL o la NBA. Pero no depende de mí", explicó.

El piloto británico de Mercedes apuntó directamente a los máximos responsables de la categoría y a la FIA, dos organismos a los que pidió cambios inmediatos para cambiar la situación actual de la F1, ya que 2026, temporada en la que entrarán en vigor un nuevo reglamento técnico y una nueva normativa de motores, queda todavía muy lejos.

"La F1 tiene que hacerlo mejor. Han intentado acercar el rendimiento de los equipos, pero no ha funcionado. Todo lo que puedo decir es que estamos trabajando muy duro para cerrar la brecha", dijo. "Es bueno probar cosas nuevas. Es importante avanzar y mejorar lo que ya hay. La tecnología también ha mejorado. Es una pena que siga habiendo tantas diferencias entre los equipos".

"No sé cuál es la solución concreta, pero creo que tenemos que seguir cambiando las reglas, de lo contrario será así durante años, por lo menos hasta 2026", concluyó el siete veces campeón.

Con estas palabras, Lewis Hamilton ha querido mandar un dardo directo en dirección a la Fórmula 1 y a la FIA, ya que después de ocho títulos de constructores consecutivos, Mercedes ha pasado a estar en un segundo plano y se antoja complicado que puedan competir con Red Bull en estos momentos con el mismo reglamento que existe a día de hoy y que no se cambiará hasta 2026.

