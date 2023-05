Los altos cargos de la Fórmula 1, como Greg Maffei, sugieren que todas las partes interesadas se beneficiarán pronto de un nuevo acuerdo mientras que siguen haciendo crecer el interés por la categoría a nivel mundial. Sin embargo, antes de que se acabe el actual Pacto de la Concordia, que se firmó con Chase Carey al frente y que abarcaba desde el 2021 al 2025, el Gran Circo debe encontrar una solución.

"Nos quedan varios años de vigencia del Pacto de la Concordia, pero creo que hay consenso entre los equipos, la FIA y nosotros en que ahora es un buen momento para renovarlo", dijo el estadounidense en un encuentro con analistas de Wall Street. "No hay ninguna obligación de hacerlo y, desde luego, no hay ningún riesgo si no se hace".

Maffei señaló que la última vez las negociaciones llegaron a una fase avanzada antes de hacer firme la renovación: "Como recordarán, llegamos hasta el final, e históricamente, en muchos casos, las escuderías han funcionado sin un Pacto de la Concordia, básicamente han hecho un apretón de manos y han cumplido con el acuerdo después del periodo en el que suponía que empezaba".

"Nuestra esperanza es que esta vez podamos cambiar esa dinámica, en parte por la forma en la que Chase [Carey] y Stefano [Domenicali, actual presidente] han modificado la dinámica con los equipos en particular", continuó. "Espero que tengamps una relación más positiva, y que todo el mundo vea el beneficio de ir pronto y ofrecer seguridad a todos los implicados".

Los jefes de las escuderías coinciden en que necesitan un acuerdo del Pacto de la Concordia y que sería positivo puesto que les daría mayor claridad a largo plazo, pero subrayan que las negociaciones deben ser al margen de la opinión pública, como indicó Toto Wolff.

"Creo que lo más importante es mantener esa conversación a puerta cerrada", dijo el responsable de Mercedes. "Pienso que, si tenemos un largo, largo periodo con un contrato, como con el Pacto de la Concordia, cuando más tiempo pase, mejor será, creo que para todos nuestros negocios, pero estamos en una fase muy temprana".

"No hemos empezado a hablar con los propietarios [de la Fórmula 1], eso ocurrirá pronto, pero debe ser de una forma constructiva, no quizá retransmitirlo en directo y crear polémica", continuó el austriaco, mientras que su homónimo en Red Bull tuvo un discurso parecido.

"La Fórmula 1 nunca ha estado en una posición más fuerte", explicó Christian Horner. "Creo que Liberty Media ha hecho un gran trabajo con el deporte, estamos viendo nuevos mercados, nuevo crecimiento, nuevos aficionados, un nuevo grupo demográfico de seguidores, y siempre va a haber ese debate entre los equipos y el titular de los derechos comerciales sobre quién debería tener más valor".

"Y espero con impaciencia las decisiones que, sin duda, tendrán lugar, como dice Toto [Wolff], a puerta cerrada, pero creo que tenerlo a largo plazo es lo mejor para todos por tener un deporte asentado en una dirección clara para el futuro", explicó el británico. "Cuáles son sus metas y objetivos, junto con los reglamentos técnicos, deportivos y financieros que queremos desarrollar para el futuro, solo para seguir haciendo el deporte mejor y más atractivo, además de inclusivo, en los próximos años".

