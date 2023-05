Hamilton explica por qué sigue llevando el arcoíris en su casco

La Fórmula 1 disputa este fin de semana su segunda edición del Gran Premio de Miami, aunque el pasado miércoles se aprobó una ley en la Cámara de Representantes de Florida en la que una persona que se encuentre en el baño del "sexo opuesto" de un edificio público y se niegue a salir cuando se le pida, será culpable de un delito menor, cosa que el Partido Demócrata y Equality Florida afirman que estigmatiza a la comunidad transexual.

Un día después se aprobó otra ley en la que se permite privar a los padres de la custodia de sus hijos si apoyan a su identidad transgénero, prohíbe el uso de fondos públicos y del programa Medicare para reembolsar la atención médica relacionada con la identidad transgénero, e ilegaliza dicha intención a menores.

La legislación espera ahora la ratificación del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y sigue a la Ley de Derechos de los Padres en la Educación de 2022, a menudo llamada como 'Don't Say Gay', que prohibía casi por completo las referencia a la orientación sexual o la identidad de género en las escuelas y, si se descubre que un estudiante es homosexual, bisexual o transgénero, obliga al colegio para informar a los padres.

Además, Equality Florida emitió un comunicado en el que desaconsejaba a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ viajar a ese estado, y por eso, Lewis Hamilton sigue luciendo la bandera del arcoíris en su casco, como ya hizo en otras ocasiones en visitas a países árabes.

"No me corresponde a mí decidir [si voy a Miami]", dijo el de Mercedes. "He oído hablar de algunas decisiones que ha tomado el gobierno aquí, no estoy de acuerdo y no las apoyo. Realmente sigo apoyando a la comunidad LGTBQ+, y este fin de semana seguirá ondeando la bandera del arcoíris en la parte trasera de mi casco".

A pesar de que en Florida la situación es diferente a esos territorios árabes, no cambiará su activismo: "No es diferente a cuando estuvimos en Arabia Saudí, no van en la dirección correcta y no envían el mensaje adecuado. Estoy aquí, y espero que solo por venir con mi casco, voy a seguir apoyando la comunidad y mostrar que estoy con ellos, a seguir luchando".

"Mi simpatía y mis ideas están con la gente [que vive] aquí en Miami, ellos no son los que toman las decisiones, es la gente que gobierna, y ese el problema", explicó a la BBC. "La Fórmula 1 va a venir aquí esté o no, pero mientras que yo siga, estaré mostrando mi apoyo".

