Los pilotos de F1 con más carreras en puntos y mejor porcentaje

En las primeras temporadas de la Fórmula 1, sólo cinco pilotos puntuaban, pero ese número fue creciendo progresivamente: pasaron a ser seis 1960, ocho en 2003 y 10 desde la temporada 2010. Eso, sumado al hecho de que el calendario ha sido cada vez más extenso, hace que los pilotos actuales tengan más posibilidades de acumular carreras puntuando que los pilotos de épocas pasadas.

Sobre todo en los equipos de la zona media y trasera, los pilotos que puntúan de forma consistente están muy bien valorados, ya que a mayor cantidad de puntos al final de la temporada, se recibe una mayor cantidad de compensación económica por parte de la categoría.

Y hay un rey absoluto en cuando a carreras terminadas dentro de la zona de puntos: Lewis Hamilton, quien con 333 carreras puntuando supera con una diferencia notable las 274 de Fernando Alonso, ambos en activo a sus más de 40 años. El top 3 lo completa Michael Schumacher con 221.

De los pilotos en activo, la siguiente amenaza sería Max Verstappen, que ocupa la sexta posición con 196 carreras en los puntos, muy por delante de las 156 de un Carlos Sainz que fue el último en colarse en el top 10 y un Charles Leclerc que está en el top 15 tras superar a Alain Prost y Nico Rosberg. ¿Quién es el siguiente objetivo del piloto madrileño? Te lo mostramos.

Los 15 pilotos con más carreras en los puntos en la historia de la F1

Si bien sólo cinco pilotos de la parrilla actual de la F1 están dentro del top 15, hay varios que se sitúan a las puertas en estos momentos, como por ejemplo Lando Norris (122) o Nico Hulkenberg (119), el resto está por debajo de las 100 carreras puntuando.

Pero casi más importante de las carreras terminadas en la zona de puntos, quizá sea el porcentaje entre las carreras disputadas y sumando puntos, donde el rey si se tiene en cuenta los pilotos que han corrido un mínimo de 10 carreras sigue siendo Lewis Hamilton con un 87.86%, aunque en esta ocasión sus máximos perseguidores son Max Verstappen (84.48) y Juan Manuel Fangio (84.31%).

Muy de cerca les siguen los actuales pilotos de McLaren: Oscar Piastri (82.61%) y Lando Norris (80.79%).

Top 15 pilotos con mejor porcentaje de carreras en los puntos en la F1

POSICIÓN PILOTO % DE CARRERAS EN LOS PUNTOS 1º Lewis Hamilton 87.86% 2º Max Verstappen 84.48% 3º Juan Manuel Fangio 84.31% 4º Oscar Piastri 82.61% 5º Lando Norris 80.79% 6º Charles Leclerc 80.00% 7º Giuseppe Farina 75.76% 8º Sebastian Vettel 73.24% 9º Jose-Froilán González 73.08% 10º Michael Schumacher 71.99% 11º Alberto Ascari 71.88% 12º Carlos Sainz 68.42% 13º Sergio Pérez 66.90% 14º Andrea Kimi Antonelli 65.22% 15º Fernando Alonso 64.62%

