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Hadjar, condenado a salir desde la parte trasera de la parrilla en Spa

Isack Hadjar ya sabe que tendrá que salir desde la parte trasera de la parrilla en el Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1 por una sanción de motor.

Fabien Gaillard Téha Courbon
Editado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar saldrá desde la parte trasera de la parrilla en el Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1, en el circuito de Spa-Francorchamps. Así lo ha anunciado él mismo este jueves, en la previa de la carrera, en una entrevista con Canal+ Francia.

Al ser preguntado en el paddock del circuito de las Ardenas sobre su regularidad actual —tras haber encadenado cinco carreras entre los seis primeros—, se felicitó a sí mismo en primer lugar por el buen trabajo realizado hasta ahora.

"Sin duda es algo tranquilizador, sobre todo teniendo en cuenta el historial del segundo asiento del equipo Red Bull". 

"No está nada mal, estoy contento con el trabajo que estoy haciendo. Aunque, claro, como equipo, nos gustaría poder luchar con más regularidad contra los Ferrari y los Mercedes. Creo que aún estamos un poco por detrás. Estamos trabajando duro. Este fin de semana, creo que conseguir mi sexto top 6 va a ser complicado, teniendo en cuenta desde dónde salgo. Pero lo intentaremos", añadió el francés.

A priori, la penalización se debe a varios cambios que se avecinan en la unidad de potencia de Red Bull-Ford que harán a Hadjar retroceder en la parrilla de salida.

Cuando se le preguntó cómo iba a afrontar el fin de semana sabiendo que tendrá que salir desde tan atrás, Hadjar dijo: "El objetivo será centrarnos en el ritmo de carrera. No nos centraremos tanto en el resultado en la clasificación, ya lo sabemos".

"Seguramente saldremos en la 22ª posición. Pero Spa es un circuito en el que se puede adelantar. Van a pasar muchas cosas. De todos modos, tenemos buen ritmo, así que espero divertirme mucho el domingo", concluyó el piloto francés.

Cabe destacar que Hadjar no será el único piloto penalizado en la parrilla del domingo, ya que Lando Norris ha confirmado que sufrirá una sanción de 10 posiciones en la parrilla debido a que McLaren ha decidido montar una nueva unidad de potencia  —con las mejoras de fiabilidad introducidas en Austria— por el fabricante Mercedes.

Apunta:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

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