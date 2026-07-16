Norris cree tener una ventaja para convertir su penalización en una oportunidad en Spa

Lando Norris ha llegado al Gran Premio de Bélgica 2026 con una buena noticia que a su vez se ha convertido en mala. El piloto británico podrá disponer del mejorado motor Mercedes en Spa-Francorchamps, pero eso le ha costado una penalización de 10 posiciones para la parrilla de salida.

En la previa de la carrera belga, el piloto británico de McLaren explicó por qué habían decidido cumplir dicha sanción en un circuito como Spa.

"Tengo que esperar y ver cómo son realmente los adelantamientos", empezó diciendo.

Y añadió: "La mayoría de la gente desplegaría prácticamente toda la batería hasta la Curva 5. Y pasas de tener casi el 100% de batería a cero, así que no hay mucho más uso para la batería, entonces tenemos que esperar y ver. Creo que, comparado con algunos de nuestros rivales, probablemente tengamos una pequeña ventaja en cuanto a la velocidad recta".

Norris cree que si los adelantamientos se complican por cuestiones de la gestión de la batería, él puede aprovechar su ventaja de velocidad en recta para recuperar esas posiciones perdidas por la penalización.



"Así que creo que comparados con ellos tendríamos buenas posibilidades de adelantar, pero adelantar en general podría ser bastante difícil aquí, aunque el rebufo es bastante grande y aún hay algunas rectas, pero no hay modo recta. Espero que el rebufo sea bastante grande y puedas sacar mucho provecho de eso".

Más allá de dicha ventaja, Norris tiene claro que era mejor exponerse a una penalización así en un circuito como Spa en lugar de esperar a Hungaroring o Zandvoort, que son los dos siguientes circuitos del calendario, ambos con muchas curvas.

"Así que aún no tengo todas las respuestas, pero sabemos que hacerlo aquí es mejor que hacerlo Zandvoort y mejor que hacerlo en Hungría, por ejemplo".

"Así que espero que sea así. Espero que no sea el final de mi fin de semana antes de tan siquiera empezar, pero sigo confiando en que podremos tener un buen fin de semana. Pero bueno, esperaremos y veremos", concluyó el actual campeón del mundo de la F1.

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images