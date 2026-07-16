Más que segundos: lo que Alonso exige al nuevo Aston Martin de Hungría

Fernando Alonso ya tiene la mirada mucho más puesta en el Gran Premio de Hungría que en el difícil trámite que Aston Martin espera atravesar este fin de semana en Spa-Francorchamps. El paquete de mejoras que debutará en Budapest debe aportar rendimiento, pero el español considera que su misión va mucho más allá de encontrar unas décimas o escalar algún puesto: debe demostrar que el equipo ha entendido los errores del AMR26 y que, por fin, vuelve a avanzar en la dirección correcta.

El Gran Premio de Bélgica será la última carrera de Aston Martin con prácticamente la misma especificación con la que comenzó el curso. Mientras sus rivales han incorporado evoluciones durante los primeros meses del campeonato, la escudería de Silverstone ha concentrado sus esfuerzos en un gran paquete que transformará buena parte del monoplaza en Hungría.

Ese inmovilismo explica en buena medida por qué el equipo ha ido perdiendo terreno con el paso de las carreras. "Seguimos teniendo el mismo coche que en los test de Bahrein. Evidentemente, los demás han mejorado sus coches. Nosotros ya empezamos con un ritmo lento y en cada carrera parecemos más lentos porque todo el mundo va progresando", reconoció Alonso durante el Media Day de Spa.

La situación tampoco debería mejorar demasiado en Bélgica. Las largas rectas, la importancia de la eficiencia y la delicada gestión del despliegue de energía convierten a Spa en uno de los escenarios menos favorables para el actual Aston Martin. Por eso, tanto dentro como fuera del garaje, casi todas las conversaciones conducen inevitablemente hacia Budapest.

Sin embargo, Alonso se resiste a poner una cifra concreta sobre el salto que puede ofrecer la evolución. "Es difícil asignar un número a las mejoras o hacer una estimación. Ya hemos tenido suficiente experiencia intentando adivinar ganancias de rendimiento que después no conseguimos", explicó.

El asturiano sabe que Aston Martin necesita encontrar tiempo por vuelta. Actualmente está instalado en el fondo de la parrilla y, en algunos circuitos, incluso ha quedado descolgado del siguiente grupo. Pero para Alonso el verdadero valor del paquete estará en validar el trabajo realizado durante los últimos meses.

"Creo que se trata más de que el equipo demuestre que vamos en la dirección correcta. Quizá la filosofía del coche no era la adecuada y estamos cambiándola. Estamos haciendo diferentes modificaciones y reduciendo el peso", afirmó.

Aston Martin ha dedicado una gran cantidad de recursos a corregir los problemas detectados durante el arranque de la temporada. El paquete de Hungría será, por tanto, una especie de examen: no solo medirá cuánto ha mejorado el monoplaza, sino si el departamento técnico ha conseguido interpretar correctamente un reglamento que hasta ahora se le ha resistido.

"Hay un gran esfuerzo desde la fábrica para solucionar algunos de los problemas que vimos al inicio del año. Más que ponerle una cifra, creo que se trata de recuperar la confianza en lo que estamos haciendo, también pensando en el próximo año", añadió Alonso.

Hungría será un laboratorio antes de sacar conclusiones

El español tampoco espera que el jueves de Budapest aparezcan inmediatamente todas las respuestas. Aston Martin llevará numerosas piezas y dedicará buena parte de los primeros entrenamientos a comparar configuraciones y recopilar información.

"Lo veremos el próximo fin de semana y quizá después de la carrera tendremos una mejor comprensión. Incluso el jueves o el viernes habrá muchos elementos de prueba en Budapest antes de poder sacar una conclusión", adelantó.

Llegar a luchar por la Q2 o por los puntos supondría un salto enorme respecto a la posición actual, pero Alonso vuelve a pedir calma. "Ahora estamos al fondo, así que si podemos dar un paso que nos permita luchar por los puntos, sería increíble. Pero tenemos que mantenernos tranquilos", avisó.

Hungría será el primer paso. Después del parón, en Zandvoort, llegará también la evolución del motor Honda. Dos movimientos consecutivos con los que Aston Martin pretende dejar atrás una primera mitad de temporada para olvidar y, sobre todo, recuperar la certeza de que el proyecto vuelve a tener un rumbo.