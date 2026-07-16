Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Red Bull renuncia al alerón "Macarena" en Spa: vuelve una versión más clásica y segura

Fórmula 1
GP de Bélgica
Red Bull renuncia al alerón "Macarena" en Spa: vuelve una versión más clásica y segura

Más que segundos: lo que Alonso exige al nuevo Aston Martin de Hungría

Fórmula 1
GP de Bélgica
Más que segundos: lo que Alonso exige al nuevo Aston Martin de Hungría

DAZN seguirá siendo la casa de MotoGP en España hasta 2030

MotoGP
GP de Alemania
DAZN seguirá siendo la casa de MotoGP en España hasta 2030

Colapinto habla de su futuro en Alpine F1: "Espero no esperar hasta final de año"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Colapinto habla de su futuro en Alpine F1: "Espero no esperar hasta final de año"

Honda F1 afirma que el nuevo motor de Aston Martin está cumpliendo las expectativas

Fórmula 1
GP de Bélgica
Honda F1 afirma que el nuevo motor de Aston Martin está cumpliendo las expectativas

Cronografía del frenético regreso de Marc Márquez

MotoGP
Cronografía del frenético regreso de Marc Márquez

Norris arrancará el GP de Bélgica con 10 posiciones de sanción en la parrilla

Fórmula 1
GP de Bélgica
Norris arrancará el GP de Bélgica con 10 posiciones de sanción en la parrilla

La revolución de Aston Martin llegará al límite y con escasez de recambios

Fórmula 1
GP de Bélgica
La revolución de Aston Martin llegará al límite y con escasez de recambios
Fórmula 1 GP de Bélgica

Honda F1 afirma que el nuevo motor de Aston Martin está cumpliendo las expectativas

Honda asegura que su nueva unidad de potencia para la F1 2026 avanza según lo previsto y llegará a Zandvoort con mejoras centradas en el rendimiento.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Lars Baron / Getty Images

A principios de esta semana Honda confirmó que la nueva unidad de potencia para Aston Martin, mejorada gracias al ADUO, llegará a la pista en la primera carrera después del parón de verano, es decir, en el Gran Premio de los Países Bajos 2026.

Gran parte del trabajo con el nuevo motor ya está completado y, por ello, Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda en la F1, tuvo que responder en la previa del GP de Bélgica a preguntas sobre las expectativas respecto a la nueva PU, que parece cumplir ampliamente con lo esperado por ahora.

"Creo que nos quedan tres semanas antes de ir a los Países Bajos. En este momento, nuestro motor para Zandvoort está en el banco de pruebas para obtener algunos datos más que podamos llevar allí. Así que creo que el progreso va bien".

"No digo que el rendimiento esté al máximo nivel, pero el progreso va según lo previsto. Así que estamos deseando probar la nueva unidad de potencia en los Países Bajos", dijo.

Cuando le preguntaron si los indicios estaban en línea con lo esperado, la respuesta del directivo japonés de Honda fue clara:  "Hasta ahora, sí. Por lo que sabemos, el progreso va bien, tal y como esperábamos"

Relacionado:

A falta de algo más de un mes para que la nueva unidad de potencia salga a la pista, el trabajo de rendimiento está prácticamente completado, por lo que Honda pasará a centrarse en "la manejabilidad" en estas últimas semanas de desarrollo.

"La última fase de desarrollo consiste en mejorar la manejabilidad en el banco de pruebas junto a la caja de cambios. Así que ahora estamos trabajando duro para tener una mejor conducción con la nueva unidad de potencia", explicó.

Shintaro Orihara también confirmó que los objetivos de este nuevo motor en Honda han sido muy claros: mejorar principalmente el rendimiento del ICE (motor de combustión), dejando a un lado la batería, el almacenamiento y demás elementos de la power unit.

"Nos centramos únicamente en el rendimiento del motor", concluyó el japonés de Honda, suministrador de motores exclusivo de Aston Martin en la Fórmula 1.

Más sobre Aston Martin:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Norris arrancará el GP de Bélgica con 10 posiciones de sanción en la parrilla

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

DAZN seguirá siendo la casa de MotoGP en España hasta 2030

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
DAZN seguirá siendo la casa de MotoGP en España hasta 2030

Alonso no pilotará su Aston Martin F1 en la FP1 de Bélgica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Alonso no pilotará su Aston Martin F1 en la FP1 de Bélgica

Alpine F1 lanza un serio aviso a Colapinto antes del GP de Bélgica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Alpine F1 lanza un serio aviso a Colapinto antes del GP de Bélgica
Más de
Aston Martin

Más que segundos: lo que Alonso exige al nuevo Aston Martin de Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Más que segundos: lo que Alonso exige al nuevo Aston Martin de Hungría

La revolución de Aston Martin llegará al límite y con escasez de recambios

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
La revolución de Aston Martin llegará al límite y con escasez de recambios

Ese 'blanco nuclear' de Aston Martin, una "decisión dolorosa"

Fórmula 1
Fórmula 1
Ese 'blanco nuclear' de Aston Martin, una "decisión dolorosa"

Últimas noticias

Red Bull renuncia al alerón "Macarena" en Spa: vuelve una versión más clásica y segura

Fórmula 1
GP de Bélgica
Red Bull renuncia al alerón "Macarena" en Spa: vuelve una versión más clásica y segura

Más que segundos: lo que Alonso exige al nuevo Aston Martin de Hungría

Fórmula 1
GP de Bélgica
Más que segundos: lo que Alonso exige al nuevo Aston Martin de Hungría

DAZN seguirá siendo la casa de MotoGP en España hasta 2030

MotoGP
GP de Alemania
DAZN seguirá siendo la casa de MotoGP en España hasta 2030

Colapinto habla de su futuro en Alpine F1: "Espero no esperar hasta final de año"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Colapinto habla de su futuro en Alpine F1: "Espero no esperar hasta final de año"