Honda F1 afirma que el nuevo motor de Aston Martin está cumpliendo las expectativas
Honda asegura que su nueva unidad de potencia para la F1 2026 avanza según lo previsto y llegará a Zandvoort con mejoras centradas en el rendimiento.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Lars Baron / Getty Images
A principios de esta semana Honda confirmó que la nueva unidad de potencia para Aston Martin, mejorada gracias al ADUO, llegará a la pista en la primera carrera después del parón de verano, es decir, en el Gran Premio de los Países Bajos 2026.
Gran parte del trabajo con el nuevo motor ya está completado y, por ello, Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda en la F1, tuvo que responder en la previa del GP de Bélgica a preguntas sobre las expectativas respecto a la nueva PU, que parece cumplir ampliamente con lo esperado por ahora.
"Creo que nos quedan tres semanas antes de ir a los Países Bajos. En este momento, nuestro motor para Zandvoort está en el banco de pruebas para obtener algunos datos más que podamos llevar allí. Así que creo que el progreso va bien".
"No digo que el rendimiento esté al máximo nivel, pero el progreso va según lo previsto. Así que estamos deseando probar la nueva unidad de potencia en los Países Bajos", dijo.
Cuando le preguntaron si los indicios estaban en línea con lo esperado, la respuesta del directivo japonés de Honda fue clara: "Hasta ahora, sí. Por lo que sabemos, el progreso va bien, tal y como esperábamos"
A falta de algo más de un mes para que la nueva unidad de potencia salga a la pista, el trabajo de rendimiento está prácticamente completado, por lo que Honda pasará a centrarse en "la manejabilidad" en estas últimas semanas de desarrollo.
"La última fase de desarrollo consiste en mejorar la manejabilidad en el banco de pruebas junto a la caja de cambios. Así que ahora estamos trabajando duro para tener una mejor conducción con la nueva unidad de potencia", explicó.
Shintaro Orihara también confirmó que los objetivos de este nuevo motor en Honda han sido muy claros: mejorar principalmente el rendimiento del ICE (motor de combustión), dejando a un lado la batería, el almacenamiento y demás elementos de la power unit.
"Nos centramos únicamente en el rendimiento del motor", concluyó el japonés de Honda, suministrador de motores exclusivo de Aston Martin en la Fórmula 1.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
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