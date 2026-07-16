A qué hora son los Libres 1 y 2 del GP de Bélgica (Spa) de F1 2026 y cómo verlos

La Fórmula 1 vuelve a ponerse en marcha después de un fin de semana de descanso y lo hace en uno de esos lugares en los que incluso unos entrenamientos libres parecen tener algo especial. Spa-Francorchamps recibe al Mundial para disputar el Gran Premio de Bélgica de F1 2026, la décima parada del campeonato y la penúltima antes de las vacaciones de verano, con muchas respuestas todavía pendientes después de lo ocurrido en Silverstone.

Ferrari llega reforzada tras demostrar que su progresión no era una simple casualidad, Mercedes sigue defendiendo su posición al frente de ambos campeonatos y equipos como McLaren o Red Bull necesitan comprobar desde el viernes si pueden acercarse a los dos grandes protagonistas del momento. Además, tras el formato sprint del GP de Gran Bretaña, la categoría recupera en Bélgica su estructura tradicional. Eso significa que el viernes volverá a tener dos sesiones de entrenamientos libres completas, una al mediodía y otra durante la tarde, antes de la FP3 y la clasificación del sábado.

Para que no se te escape nada desde que se encienda por primera vez el semáforo de Spa, aquí puedes consultar a qué hora son los Libres 1 y Libres 2 del GP de Bélgica de Fórmula 1 2026, cómo verlos por televisión y online y todos los horarios en España, México y Argentina.

A qué hora son los Libres 1 (FP1) del GP de Bélgica de F1 2026 en España

A qué hora son los Libres 1 de F1 del GP de Bélgica en España: viernes 17 de julio a las 13:30h

Horario de la FP1 del GP de Bélgica en Spa: de 13:30h a 14:30h

La actividad en pista del Gran Premio de Bélgica 2026 comenzará el viernes 17 de julio a las 13:30h de España, que será también la hora local en Spa-Francorchamps. Al compartir Bélgica y la España peninsular la misma zona horaria durante el verano, esta vez no habrá que hacer cálculos ni ajustar el reloj: cuando el semáforo del pitlane se ponga en verde en Spa, en España también serán exactamente las 13:30h.

La primera sesión de entrenamientos libres tendrá una duración de 60 minutos y permitirá a los equipos empezar a entender cómo responden los monoplazas de 2026 en uno de los trazados más particulares del campeonato. En Spa no basta con tener mucha velocidad punta ni con cargar el coche al máximo: hay que encontrar un equilibrio entre las largas zonas a fondo del primer y tercer sector y las curvas más técnicas del segundo.

La FP1 será, por tanto, el momento de realizar las primeras comparaciones aerodinámicas, probar configuraciones diferentes de alerones, estudiar la altura del coche y comprobar cómo trabajan los neumáticos en una vuelta tan larga. Además, será la primera vez que veamos si de verdad la energía tendrá un papel tan importante y cambiará tanto Spa respecto lo visto en toda su historia.

También será especialmente importante para quienes estrenen componentes, ya que un pequeño cambio de reglaje puede sentirse de forma muy distinta entre La Source, Eau Rouge, Pouhon o la frenada de Les Combes.

En México, los aficionados que quieran seguir el inicio del fin de semana de Sergio Pérez tendrán que madrugar bastante más, porque los Libres 1 comenzarán a las 05:30h. En Argentina, la FP1 arrancará a las 08:30h, con todas las miradas puestas en las primeras vueltas de Franco Colapinto con el Alpine.

A qué hora son los Libres 2 (FP2) del GP de Bélgica de F1 2026 en España

A qué hora son los Libres 2 de F1 del GP de Bélgica en España: viernes 17 de julio a las 17:00h

Horario de la FP2 del GP de Bélgica en Spa: de 17:00h a 18:00h

Después de analizar los primeros datos y realizar los ajustes necesarios durante las horas centrales del día, los equipos regresarán a la pista para disputar los Libres 2 a las 17:00h de España y de Bélgica. La sesión terminará a las 18:00h.

La FP2 suele ser la referencia más útil del viernes porque los pilotos pueden completar tandas más representativas tanto a una vuelta como con mayor carga de combustible. Los primeros minutos acostumbran a estar dedicados a simulaciones de clasificación con neumáticos blandos, antes de que los equipos centren el trabajo en el ritmo de carrera y la degradación.

En Spa, sin embargo, ningún programa está completamente asegurado. La enorme longitud de la pista hace que una vuelta de preparación, una vuelta rápida y el regreso a boxes consuman mucho más tiempo que en otros circuitos.

Los Libres 2 también permitirán comprobar si la jerarquía observada en Silverstone se mantiene en un escenario muy diferente. Ferrari buscará confirmar que puede competir de manera constante con Mercedes, mientras que McLaren y Red Bull necesitan dar un paso adelante antes de que el campeonato llegue al parón veraniego.

Para Latinoamérica, el horario será bastante más amable que el de la primera sesión. En México, la FP2 del GP de Bélgica comenzará a las 09:00h, mientras que en Argentina arrancará a las 12:00h.

Horarios de todos los entrenamientos libres del GP de Bélgica de F1 2026

Estos son los horarios de las tres sesiones de entrenamientos libres que se disputarán durante el fin de semana en Spa-Francorchamps:

Libres 1: viernes 17 de julio, de 13:30h a 14:30h.

viernes 17 de julio, de 13:30h a 14:30h. Libres 2: viernes 17 de julio, de 17:00h a 18:00h.

viernes 17 de julio, de 17:00h a 18:00h. Libres 3: sábado 18 de julio, de 12:30h a 13:30h.

Tras el experimento del formato sprint en Silverstone, el GP de Bélgica devuelve a los equipos las tres horas habituales de entrenamientos. La FP1 y la FP2 se disputarán el viernes, mientras que el sábado todavía habrá una última sesión antes de la clasificación.

Esa hora adicional de trabajo puede resultar decisiva en un circuito tan complejo como Spa, donde la configuración ideal siempre obliga a aceptar algún compromiso. Un coche preparado para ser muy rápido en las rectas puede sufrir en el segundo sector, mientras que una carga aerodinámica mayor facilita el paso por curva, pero deja al piloto más expuesto en Kemmel.

Cómo ver por TV y online los Libres 1 y 2 del GP de Bélgica de F1 2026

Dónde ver los Libres 1 y Libres 2 del GP de Bélgica de F1 en España: DAZN F1

Los aficionados españoles que quieran seguir desde el primer minuto la actividad del Gran Premio de Bélgica tendrán que hacerlo a través de DAZN F1, el canal que posee los derechos de retransmisión del Mundial de Fórmula 1 en España.

La plataforma emitirá en directo tanto los Libres 1 de las 13:30h como los Libres 2 de las 17:00h, además de la FP3, la clasificación y la carrera del resto del fin de semana. Ambas sesiones tendrán un previo de 30 minutos y un pequeño post con las conclusiones. También ofrecerá las sesiones de Fórmula 2 y Fórmula 3, categorías que compartirán programa con la F1 en Spa-Francorchamps.

DAZN F1 puede contratarse directamente mediante el Plan Motor o el Plan Premium de DAZN, pero también está disponible para los clientes de Movistar Plus+ que tengan incluido el Paquete Motor y mediante Vodafone TV con las modalidades compatibles.

En Latinoamérica, las alternativas cambian según el país. En buena parte de la región, los entrenamientos libres podrán seguirse por ESPN a través de Disney+, además de F1 TV, la plataforma oficial del campeonato que no está disponible para su contratación en España. En Argentina, la FP1 y la FP2 también podrán verse mediante Fox Sports Argentina, mientras que en México las opciones principales serán Sky Sports e Izzi Sports.

Y si el horario te coincide con el trabajo, estás de vacaciones en la playa o tienes cualquier otro compromiso, en Motorsport.com España podrás seguir lo que ocurra en Spa mediante nuestro directo, con Live Timing, posiciones actualizadas, tiempos por sector, comentarios en vivo y todas las noticias, declaraciones y análisis que vaya dejando la jornada del viernes.

¿Por qué Fernando Alonso no correrá los Libres 1 del GP de Bélgica?

Una de las ausencias más destacadas de la primera sesión será la de Fernando Alonso. El piloto español no participará en los Libres 1 del Gran Premio de Bélgica porque Aston Martin ha decidido ceder su AMR26 a Jak Crawford, piloto reserva y miembro de la academia de la escudería.

Toda la información: Fórmula 1 Alonso no pilotará su Aston Martin F1 en la FP1 de Bélgica

El cambio responde a la normativa de la Fórmula 1 que obliga a cada equipo a entregar sus monoplazas a pilotos jóvenes durante varias sesiones de entrenamientos libres a lo largo de la temporada. Para que una participación cuente a efectos del reglamento, el piloto debe cumplir los requisitos establecidos para ser considerado novato y no haber disputado más de un número determinado de grandes premios.

Aston Martin ha elegido Spa para completar una de esas sesiones obligatorias con el coche de Alonso. Crawford dispondrá de una hora para acumular experiencia en un fin de semana oficial, trabajar con los ingenieros y adaptarse a uno de los circuitos más difíciles de la temporada.

Eso significa que Alonso tendrá que observar la FP1 desde el muro y esperar hasta los Libres 2 para subirse por primera vez al AMR26 durante el fin de semana. El asturiano regresará al coche a las 17:00h, por lo que contará con una sola sesión el viernes para ponerse al día, comparar sus sensaciones con los datos recogidos por Crawford y empezar a preparar la clasificación y la carrera.

La pérdida de la FP1 no es ideal para ningún piloto, pero puede tener todavía más peso en Spa. El circuito es el más largo del calendario y ofrece pocas vueltas por sesión, de modo que cualquier bandera roja o problema técnico reduce rápidamente el tiempo disponible. Alonso necesitará aprovechar cada minuto de la FP2 para recuperar el terreno perdido.

Qué buscarán los equipos durante los entrenamientos libres de Spa

Spa-Francorchamps obliga a los ingenieros a resolver uno de los grandes rompecabezas técnicos de la temporada. El primer y el tercer sector premian la eficiencia aerodinámica y la velocidad punta, mientras que la zona intermedia requiere agarre, estabilidad y confianza en curvas rápidas.

Por eso, las primeras sesiones estarán marcadas por las pruebas de alerones. Algunos equipos pueden optar por una configuración descargada para defenderse en la recta de Kemmel y facilitar los adelantamientos, mientras que otros preferirán sacrificar velocidad punta para ganar tiempo en Pouhon, Fagnes o Stavelot.

También habrá mucha atención sobre el consumo y la gestión de energía. Los nuevos monoplazas de 2026 han convertido ese apartado en una de las grandes variables de la temporada, especialmente en circuitos con largas zonas de aceleración. Lo aprendido en Silverstone puede resultar útil, pero Spa llevará ese desafío un paso más allá.

Los neumáticos serán otro elemento clave. Aunque el asfalto belga no suele provocar la degradación extrema de otros circuitos, las cargas laterales, la temperatura cambiante y la longitud de la vuelta pueden complicar la preparación del neumático para una vuelta rápida.

Spa, el circuito más largo del Mundial de Fórmula 1

El Circuito de Spa-Francorchamps mide 7,004 kilómetros, lo que le convierte en la pista más larga del calendario actual de Fórmula 1. Esa longitud condiciona por completo la forma en la que equipos y pilotos afrontan los entrenamientos.

En una sesión de una hora se completan menos vueltas que en circuitos como Austria, Mónaco o Hungría. Si un piloto pierde tiempo en el garaje por un cambio de reglaje o un problema mecánico, recuperar el programa previsto puede resultar prácticamente imposible.

Spa también es un trazado de enormes contrastes. La vuelta comienza con la lenta horquilla de La Source, continúa con la subida de Eau Rouge y Raidillon y desemboca en la larga recta de Kemmel. Después llega un segundo sector mucho más técnico, antes de volver a ganar velocidad camino de Blanchimont y la última chicane.

Aproximadamente un 70% de la vuelta se completa con el acelerador a fondo, pero eso no convierte Spa en un circuito sencillo. Al contrario: sus curvas rápidas, los cambios de rasante y la posibilidad permanente de lluvia lo transforman en uno de los exámenes más completos para un monoplaza.

Cómo llega el Mundial de F1 2026 al GP de Bélgica

La Fórmula 1 aterriza en Bélgica con Andrea Kimi Antonelli todavía al frente del Mundial de pilotos, aunque la diferencia respecto a su compañero George Russell se ha reducido a 25 puntos.

Mercedes también encabeza el campeonato de constructores con 333 puntos, pero Ferrari ha recortado terreno y llega a Spa con 255. Lewis Hamilton ocupa la tercera posición del Mundial de pilotos con 147 puntos, muy cerca de Russell y todavía con opciones claras de meterse de lleno en la pelea por el título.

Por detrás, McLaren y Red Bull necesitan reaccionar antes del descanso de verano. El circuito belga puede servir para medir de nuevo el potencial real de los cuatro grandes equipos, especialmente después de una carrera de Silverstone que dejó la sensación de que las diferencias son cada vez menores.