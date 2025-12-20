Gasly confiesa por qué su mala relación con Ocon "es difícil de explicar"

En una parrilla de Fórmula 1 cada vez más marcada por las amistades de infancia, los grupos de WhatsApp y los bromistas del paddock, hay una historia que sigue yendo a contracorriente. La de Pierre Gasly y Esteban Ocon, dos pilotos franceses, dos talentos forjados en las mismas pistas… y una relación que nunca volvió a ser la misma.

Gasly ha vuelto a poner palabras a una de las rivalidades más incómodas del paddock actual. No por los adelantamientos ni por los roces en pista, sino por todo lo que viene de antes. Mucho antes de la Fórmula 1.

"Podríamos hacer un documental entero sobre esto", confesó el piloto de Alpine en declaraciones a F1.com. No es una exageración. Gasly y Ocon crecieron prácticamente juntos, compartiendo semanas, fines de semana y casas. Una amistad real, profunda, de las que se forjan cuando el karting es más importante que el ego.

"Pasábamos los miércoles y los fines de semana juntos casi todas las semanas. Él venía a mi casa, yo iba a la suya. Teníamos un vínculo muy fuerte", recuerda Gasly.

Pero algo se rompió. Y nunca se arregló.

El punto de no retorno

El francés admite que hubo un momento concreto, una carrera, un punto de inflexión que marcó un antes y un después. Un episodio que, todavía hoy, resulta difícil de explicar incluso para los protagonistas. "Hubo un punto de inflexión en una de las carreras; a partir de ahí se rompió de forma bastante dramática. Es difícil de explicar", reconoce.

Desde fuera, la historia encaja con un patrón habitual en el automovilismo: dos pilotos con el mismo origen, el mismo objetivo y un único asiento soñado. O eres amigo para siempre… o rival para toda la vida. Gasly y Ocon tomaron caminos opuestos a los de Lando Norris, George Russell, Alex Albon o Charles Leclerc, que sí lograron transformar la competencia en respeto y complicidad.

En su caso, la rivalidad no se quedó en la pista. Tampoco desapareció con los años.

Rivales, pero conscientes de su pasado

Pese a todo, Gasly no esconde que esa tensión también fue parte del motor que les llevó hasta la élite. "Sabemos exactamente de dónde venimos. Sabemos lo que tuvimos que pasar para llegar aquí. Y también sabemos que esa rivalidad fue algo bueno para empujarnos más allá de nuestro potencial".

Una reflexión madura, casi conciliadora, que contrasta con la frialdad que siempre ha rodeado su relación en el paddock. Especialmente evidente cuando ambos compartieron box en Alpine durante las temporadas 2023 y 2024, una convivencia profesional que nunca llegó a transformarse en cercanía personal.

Interlagos, el día en que todo quedó a un lado

Hubo, eso sí, una excepción. Un día en el que las diferencias quedaron aparcadas por completo: el doble podio de Alpine en el GP de Brasil 2024.

"En ocho meses pasamos de ser últimos a poner dos coches en el podio", recuerda Gasly. "Las caras del equipo eran impagables. Estoy seguro de que, cuando me retire, señalaré esa carrera como algo muy especial". Fue la prueba de que, al menos durante 300 kilómetros, Gasly y Ocon podían remar en la misma dirección. Aunque solo fuera por el bien común.

¿Reconciliación a largo plazo?

Ahora, con Ocon en Haas desde 2025 y caminos definitivamente separados, Gasly mira al futuro con cierta perspectiva. No habla de reconciliación inmediata, pero sí de una conversación pendiente… algún día.

"No tengo ninguna duda de que en 10 o 20 años podremos hablarlo todo con otra mentalidad".

Quizá entonces, lejos de los cascos, los contratos y la presión del cronómetro, dos niños franceses que soñaban con llegar a la Fórmula 1 logren entender qué fue exactamente lo que se rompió por el camino.