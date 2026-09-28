Rally de Marruecos del W2RC 2026: horarios, etapas, recorrido, españoles y favoritos

Del océano Atlántico al Sáhara. De Agadir a Zagora. Y, entre medias, cinco días en los que una mala lectura del roadbook, una duna escondida tras otra duna o un simple pinchazo pueden darle la vuelta a un Mundial. El Rally de Marruecos 2026 arranca este martes 29 de septiembre como penúltima parada del Campeonato del Mundo de Rally-Raid (W2RC) y lo hace con prácticamente todo todavía por decidir. En coches, Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah llegan separados por apenas tres puntos; en motos, sólo tres separan también a Daniel Sanders y al español Tosha Schareina. Y detrás de ellos hay una nómina de pilotos más propia de un Dakar que de una carrera preparatoria.

Porque Marruecos es las dos cosas a la vez. Una carrera que puede marcar el desenlace del W2RC y uno de los grandes ensayos generales antes del Dakar 2027. Después quedará Abu Dhabi para cerrar el campeonato, pero pocas pruebas permiten examinar coches, navegación y fiabilidad en un terreno tan próximo al que espera en enero.

La 27ª edición reunirá nada menos que 245 vehículos FIA y FIM, de los cuales 183 están inscritos en el campeonato. Entre los coches habrá 104 participantes repartidos entre Ultimate, Challenger, SSV y Stock, además de ocho camiones.

¿Cuándo es el Rally de Marruecos 2026?

El Rally de Marruecos se disputa del lunes 28 de septiembre al sábado 3 de octubre de 2026. Este lunes se celebra alrededor de Agadir el prólogo para las categorías FIM y el shakedown de los coches FIA. Sin embargo, la carrera propiamente dicha comienza el martes 29 de septiembre, cuando la caravana abandone Agadir y emprenda el largo viaje hacia Zagora.

Una vez allí, ya no se moverá. El vivac quedará instalado junto a Zagora y las cuatro etapas restantes serán bucles con salida y llegada en la misma zona, con el desierto como protagonista hasta alcanzar la meta final el sábado 3 de octubre.

Horarios del Rally de Marruecos 2026

Los horarios oficiales de la prueba están expresados en UTC+0. Por tanto, para obtener la hora de la España peninsular durante el rally hay que sumar dos horas.

Los horarios exactos de salida de cada etapa se publican a medida que avanza la prueba, pero este es el programa completo confirmado (se irá actualizando cuándo se publiquen las horas oficialmente):

Día Sesión / etapa Recorrido Hora Marruecos Hora España Lunes 28 septiembre Prólogo FIM 18 km cronometrados 09:00 11:00 Lunes 28 septiembre Shakedown FIA Agadir 11:39 13:39 Lunes 28 septiembre Publicación orden FIA Etapa 1 — 17:00 19:00 Lunes 28 septiembre Elección orden FIM Etapa 1 — 20:00 22:00 Martes 29 septiembre Etapa 1 Agadir-Zagora Por confirmar Por confirmar Miércoles 30 septiembre Etapa 2 Zagora-Zagora Se confirma tras la etapa 1 Se confirma tras la etapa 1 Jueves 1 octubre Etapa 3 Zagora-Zagora Se confirma tras la etapa 2 Se confirma tras la etapa 2 Viernes 2 octubre Etapa 4 Zagora-Zagora Se confirma tras la etapa 3 Se confirma tras la etapa 3 Sábado 3 octubre Etapa 5 Zagora-Zagora Se confirma tras la etapa 4 Se confirma tras la etapa 4 Sábado 3 octubre Rueda de prensa final Vivac de Zagora 18:00 20:00 Sábado 3 octubre Ceremonia de podio Vivac de Zagora 19:30 21:30

Recorrido y etapas del Rally de Marruecos 2026

El Rally de Marruecos cambiará de escenario casi por completo después de sólo un día. La primera etapa será también la gran jornada de transición. Los participantes dejarán atrás Agadir y la costa atlántica para recorrer 636 kilómetros hasta Zagora, de los cuales 268 serán de competición.

Después llegará el auténtico menú del desierto.

Desde el miércoles, Zagora será el centro de operaciones de cuatro bucles que introducirán a los equipos en un terreno de arena, pistas rápidas, piedra y dunas. La zona elegida por la organización permite acceder a algunos de los mayores campos de dunas de Marruecos y convierte la segunda mitad del rally en uno de los ensayos más representativos que pueden afrontar los equipos antes del Dakar.

Etapa Fecha Recorrido Km totales Km cronometrados Etapa 1 Martes 29 Agadir-Zagora 636 km 268 km Etapa 2 Miércoles 30 Zagora-Zagora 423 km 300 km Etapa 3 Jueves 1 Zagora-Zagora 592 km 364 km Etapa 4 FIA Viernes 2 Zagora-Zagora 516 km 384 km Etapa 4 FIM Viernes 2 Zagora-Zagora 453 km 321 km Etapa 5 Sábado 3 Zagora-Zagora 357 km 259 km

La diferencia más llamativa llegará precisamente el viernes. La Etapa 4 tendrá recorridos distintos para coches y motos: los participantes FIA recorrerán 516 kilómetros, con 384 de especial, mientras que las categorías FIM afrontarán 453 kilómetros, de los cuales 321 serán cronometrados.

En total, los coches FIA se enfrentarán a alrededor de 1.575 kilómetros de competición a lo largo de las cinco jornadas.

¿Dónde ver el Rally de Marruecos 2026?

El Rally de Marruecos no funciona como un Gran Premio de Fórmula 1 o MotoGP con una retransmisión televisiva continua de cada kilómetro de carrera.

El seguimiento se puede realizar principalmente a través de los canales oficiales del W2RC y del Rallye du Maroc, que ofrecen seguimiento de tiempos, información en directo, clasificaciones, vídeos y resúmenes de cada jornada.

La propia web oficial del Rallye du Maroc enlaza además al seguimiento en directo del W2RC.

Y, por supuesto, Motorsport.com España estará presente en Marruecos para contar desde dentro todo lo que suceda en el desierto, con las últimas noticias, resultados, declaraciones y contenido desde el vivac.

Loeb vs Al-Attiyah: tres puntos para jugarse un Mundial

Pocas veces una prueba previa al final de temporada llega con una situación tan comprimida. Sébastien Loeb encabeza la clasificación de Ultimate con 114 puntos. Nasser Al-Attiyah tiene 111. Seth Quintero, 101.

Tres pilotos separados por 13 puntos y dos Dacia luchando entre sí por el liderato.

Loeb llega a Marruecos después de haber sumado el máximo de puntos en Portugal, mientras que Al-Attiyah construyó buena parte de su candidatura con su victoria en el Dakar. Quintero, por su parte, se metió definitivamente en la pelea al imponerse en Argentina.

Dacia también domina entre los fabricantes y llega al norte de África con 65 puntos de ventaja sobre Toyota Gazoo Racing W2RC, mientras que Ford ocupa la tercera posición.

Clasificación W2RC 2026 de Ultimate antes de Marruecos

Pos. Piloto Marca Puntos 1 Sébastien Loeb Dacia 114 2 Nasser Al-Attiyah Dacia 111 3 Seth Quintero Toyota 101 4 Nani Roma Ford 59 5 Lucas Moraes Dacia 57 6 Henk Lategan Toyota 56 7 Mattias Ekström Ford 53 8 João Ferreira Toyota 52 9 Carlos Sainz Ford 38 10 Eryk Goczal Toyota 38

Carlos Sainz y Nani Roma, un ejército de Ford en Marruecos

Si Dacia llega con los dos primeros del Mundial, Ford responde por cantidad y por nombres. Hasta 12 Ford Raptor aparecen en la lista de participantes, una demostración de fuerza de la marca estadounidense en una prueba especialmente importante para seguir preparando el próximo Dakar.

Dentro del equipo oficial estará Carlos Sainz, que regresa junto a Dani Oliveras, además de Nani Roma y Alex Haro y la pareja formada por Mattias Ekström y Emil Bergkvist.

Roma llega además como el mejor Ford en el campeonato. Pese a haberse perdido la segunda prueba de la temporada, ocupa la cuarta posición con 59 puntos.

Sainz es noveno con 38, aunque el objetivo en Marruecos va más allá de la tabla. Con el Dakar en el horizonte, cada kilómetro en las dunas es también tiempo de desarrollo para el Raptor.

Cristina Gutiérrez empieza una nueva vida con Santana

Entre todos los españoles presentes habrá una historia especialmente llamativa. Cristina Gutiérrez disputará el Rally de Marruecos con el Santana 400 T1+, acompañada por Marc Solà, después de iniciar una nueva etapa tras su paso por Dacia.

La burgalesa no estará inscrita para sumar puntos del Mundial, pero Marruecos representa un importante primer examen competitivo para un proyecto que tiene como gran objetivo construir su camino hacia el Dakar.

También estará Laia Sanz, con Maurizio Gerini y un Ebro S800 XRR, mientras que Isidre Esteve y José María Villalobos competirán con un Toyota Hilux Evo.

La representación española se extiende además a numerosos copilotos y participantes de Challenger y SSV.

Schareina persigue a Sanders: tres puntos separan también a las motos

Si la clasificación de coches está ajustada, la de motos prácticamente la calca. El campeón Daniel Sanders aterriza en Marruecos al frente con 67 puntos, sólo tres más que Tosha Schareina, mientras que Luciano Benavides permanece a seis puntos de la cabeza.

KTM y Honda también mantienen su propio pulso: Red Bull KTM Factory Racing suma 131 puntos de fabricantes y Monster Energy Honda HRC, 126.

Y hay otro español en una posición especialmente interesante: Edgar Canet.

El joven piloto de KTM ocupa la séptima plaza del Mundial con 33 puntos y compartirá equipo con Sanders y Benavides. Marruecos supone otro examen de primer nivel para uno de los talentos españoles con mayor proyección dentro del rally-raid.

Clasificación W2RC 2026 de motos antes de Marruecos

Pos. Piloto Marca Puntos 1 Daniel Sanders KTM 67 2 Tosha Schareina Honda 64 3 Luciano Benavides KTM 61 4 Ricky Brabec Honda 54 5 Adrien Van Beveren Honda 41 6 Skyler Howes Honda 40 7 Edgar Canet KTM 33 8 Ross Branch Hero 31 9 Ignacio Cornejo Hero 21

Schareina conoce además perfectamente lo que supone ganar en Marruecos: fue el vencedor de la edición de 2025, mientras que Sanders había logrado la victoria un año antes.

Defender llega invicto en Stock... pero Toyota quiere meterse en la fiesta

Hay una categoría, sin embargo, en la que hasta ahora apenas ha habido discusión. Defender Rally ha convertido Stock en su territorio particular durante la temporada 2026.

Rokas Baciuska, Stéphane Peterhansel y Sara Price ocupan las tres primeras posiciones del campeonato con tres Defender Dakar D7X-R, dejando una fotografía difícil de mejorar para la marca británica.

Baciuška lidera con 199 puntos, 29 más que Peterhansel y 35 por delante de Price. Entre los tres han monopolizado prácticamente los principales resultados de la categoría durante las tres primeras pruebas de la temporada. Peterhansel llega además lanzado después de su victoria en Argentina, con la que consiguió recortar la diferencia con su compañero de equipo.

Pero Marruecos introduce un elemento nuevo. Toyota inscribe un Land Cruiser GR Sport para Yasir Seaidan y Jean-Michel Polato, lo que permitirá enfrentar directamente dos filosofías de vehículos derivados de producción en una categoría que Defender ha dominado hasta ahora.

Clasificación W2RC 2026 de Stock antes de Marruecos

Pos. Piloto Marca Puntos 1 Rokas Baciuška Defender 199 2 Stéphane Peterhansel Defender 170 3 Sara Price Defender 164 4 Ronald Basso Toyota 56 5 Akira Miura Toyota 42

En Marruecos, Defender alineará a Peterhansel/Michael Metge, Baciuška/Oriol Vidal y Price/Sean Berriman, mientras que Seaidan/Polato defenderán los colores de Toyota.

Los principales inscritos del Rally de Marruecos 2026

La categoría Ultimate presenta una parrilla con pocos huecos para respirar.

Piloto Copiloto Coche Sébastien Loeb Edouard Boulanger Dacia Sandrider Nasser Al-Attiyah Fabian Lurquin Dacia Sandrider Lucas Moraes Dennis Zenz Dacia Sandrider Carlos Sainz Dani Oliveras Ford Raptor Nani Roma Alex Haro Ford Raptor Mattias Ekström Emil Bergkvist Ford Raptor Seth Quintero Andrew Short Toyota Hilux GR Henk Lategan Brett Cummings Toyota Hilux GR Yazeed Al-Rajhi Timo Gottschalk Toyota Hilux GR Guillaume de Mévius Mathieu Baumel Mini JCW Cristina Gutiérrez* Marc Solà Santana 400 T1+ Laia Sanz Maurizio Gerini Ebro S800 XRR Isidre Esteve José María Villalobos Toyota Hilux Evo Kevin Benavides* Lisandro Sisterna Toyota Hilux

*No inscritos para puntuar en el W2RC.