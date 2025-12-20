Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

La gran pregunta de Sainz y Albon para 2026: ¿seré un piloto eficiente?

Sainz y Albon reflexionan sobre el salto a 2026, un año marcado por la incertidumbre técnica, la eficiencia al volante y un Williams que llega lanzado tras ser la revelación de la temporada 2025.

Pol Hermoso
Editado:
Carlos Sainz, Williams, Alexander Albon, Williams

Foto de: Peter Fox

La temporada 2025 ya llegó a su fin hace algunas semanas y en todos los equipos, como Williams la cabeza ya está en otro sitio. En 2026. En ese punto difuso del calendario donde todo vuelve a empezar, donde no hay certezas y donde, por una vez, nadie puede mirar de reojo al vecino para copiar respuestas.

Queda poco más de un mes de descanso antes de que los equipos vuelvan al trabajo con los primeros test privados —ya sin la prensa en Barcelona— y el nuevo reglamento empieza a dejar de ser teoría. Pero por ahora, todo es intuición, simulador y muchas preguntas sin respuesta.

Carlos Sainz y Alex Albon, protagonistas del último Team Torque del canal oficial de Williams en YouTube, lo resumen con una mezcla perfecta de sensaciones: entusiasmo… y algo más.

"Es una emoción con tensión", admite Sainz. O como lo define Albon, una excited tension que atraviesa a todo el paddock.

Una incógnita llamada 2026

Williams llega a este cambio de era con motivos para creer. El equipo de Grove ha sido la gran revelación de 2025: quintos en el Mundial de Constructores, mejores del resto y, en ciertos momentos, incluso en condiciones de mirar de tú a tú a Ferrari o Mercedes cuando alguno de los grandes flaqueaba.

Y todo eso siendo, paradójicamente, el equipo que menos evoluciones ha introducido durante el año. Un dato que en Grove leen como fortaleza, no como debilidad. Pero 2026 es otra historia. Nuevo coche, nueva filosofía, nueva forma de conducir.

"Obviamente no tengo dudas de que me adaptaré, pero ya estoy pensando qué partes de mi estilo de pilotaje van a encajar con el coche del año que viene y cuáles voy a tener que trabajar", explica Sainz.

"Cada vez que me subo al simulador estoy pensando: ¿dónde voy a ser fuerte?, ¿dónde voy a ser débil?".

No es miedo. Es respeto. Porque nadie ha puesto todavía ese coche en pista.

La eficiencia, el gran interrogante

Si hay una palabra que se repite en la conversación entre ambos pilotos es eficiencia. El concepto que puede marcar diferencias cuando todo lo demás todavía es un misterio.

"No es un año normal", apunta Albon. "No es solo el pilotaje. También está la eficiencia de cómo conduces, y nadie sabe todavía si su estilo natural va a funcionar mejor o peor".

Sainz va más allá y se hace la pregunta que muchos pilotos evitan verbalizar: "¿Voy a ser un piloto naturalmente eficiente o voy a tener que pensar fuera de la caja para serlo?".

La comparación aparece pronto. La Fórmula E como espejo imperfecto, pero revelador.

"Hay pilotos que llegan a la Fórmula E y son rápidos de forma natural. Y otros, igual de talentosos, que no lo son porque no son eficientes", reflexiona el madrileño. "La F1 no va a ser Fórmula E, pero estará en un punto intermedio entre la F1 actual y aquello".

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Kym Illman / Getty Images

Un reto mental, no solo técnico

Para Albon, el gran desafío no será solo adaptar el pie derecho, sino la cabeza. "Será un juego mental", asegura. "Ni siquiera sabemos aún qué hace eficiente a un piloto. Eso no lo sabremos hasta que conduzcamos el coche de verdad".

Ahí es donde ambos ven una de las posibles ventajas de Williams en 2026: la alineación.

Así trabajaron durante 2025:

"Creo que nos vamos a complementar bien", apunta Sainz.

Albon coincide: "Espero que nuestra experiencia y la forma en la que trabajamos juntos sea clave, especialmente al inicio, cuando nadie entiende el coche". Incluso en el peor de los escenarios, el británico ve margen para crecer: "Puede que el coche no empiece donde queremos, pero confío en que podamos desarrollarlo mejor que otros equipos".

Ilusión contenida en Grove

Se habla —como cada cambio de ciclo— de que el motor Mercedes puede marcar diferencias. Williams lo montará. Pero también eso forma parte del ruido previo. "¿De dónde salen esos rumores?", se preguntan algunos dentro del paddock. Nadie lo sabe. Y quizá nadie lo sepa hasta demasiado tarde.

Por ahora, lo único claro es que 2026 no premiará solo al más rápido, sino al más inteligente, al más disciplinado y al que mejor entienda un coche que todavía no existe. Y en Williams, después de un 2025 que ha devuelto la sonrisa al equipo, la ilusión convive con una tensión nueva. La buena. La de saber que puede pasar cualquier cosa.

Más de Sainz:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Por qué Aston Martin se juega su credibilidad en el reglamento de 2026

Mejores comentarios
Más de
Pol Hermoso
Gasly confiesa por qué su mala relación con Ocon "es difícil de explicar"

Gasly confiesa por qué su mala relación con Ocon "es difícil de explicar"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Gasly confiesa por qué su mala relación con Ocon "es difícil de explicar"
Por qué Aston Martin se juega su credibilidad en el reglamento de 2026

Por qué Aston Martin se juega su credibilidad en el reglamento de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Por qué Aston Martin se juega su credibilidad en el reglamento de 2026
Santolino asume un Dakar "de menos a más" por su lesión y espera "luchar alguna etapa"

Santolino asume un Dakar "de menos a más" por su lesión y espera "luchar alguna etapa"

Dakar
Dakar
Santolino asume un Dakar "de menos a más" por su lesión y espera "luchar alguna etapa"
Carlos Sainz
Más de
Carlos Sainz
Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 8º Alex Márquez

Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 8º Alex Márquez

MotoGP
MotoGP
Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 8º Alex Márquez
Williams F1 desvela su decoración para el test de Barcelona de 2026

Williams F1 desvela su decoración para el test de Barcelona de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Williams F1 desvela su decoración para el test de Barcelona de 2026
Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales

Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales

Fórmula 1
Fórmula 1
Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales
Williams
Más de
Williams
Albon, con "mucha confianza" en que Williams haga un gran F1 en 2026

Albon, con "mucha confianza" en que Williams haga un gran F1 en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Albon, con "mucha confianza" en que Williams haga un gran F1 en 2026
La bonita carta que Carlos Sainz escribió a los miembros de Williams F1

La bonita carta que Carlos Sainz escribió a los miembros de Williams F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
La bonita carta que Carlos Sainz escribió a los miembros de Williams F1
Los motivos por los que Sainz confía en un gran 2026 con Williams F1

Los motivos por los que Sainz confía en un gran 2026 con Williams F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Los motivos por los que Sainz confía en un gran 2026 con Williams F1

Últimas noticias

Los campeones del mundo de MotoGP con más de un fabricante

Los campeones del mundo de MotoGP con más de un fabricante

MotoGP
MGP MotoGP
Los campeones del mundo de MotoGP con más de un fabricante
Gasly confiesa por qué su mala relación con Ocon "es difícil de explicar"

Gasly confiesa por qué su mala relación con Ocon "es difícil de explicar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Gasly confiesa por qué su mala relación con Ocon "es difícil de explicar"
La gran pregunta de Sainz y Albon para 2026: ¿seré un piloto eficiente?

La gran pregunta de Sainz y Albon para 2026: ¿seré un piloto eficiente?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La gran pregunta de Sainz y Albon para 2026: ¿seré un piloto eficiente?
Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 8º Alex Márquez

Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 8º Alex Márquez

MotoGP
MGP MotoGP
Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 8º Alex Márquez

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros