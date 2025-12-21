Por qué Carlos Sainz Sr. no se ve "pasándole el relevo" a su hijo en el Dakar

El evento de Ford Racing ya miraba de frente al Dakar 2026, pero Carlos Sainz Sr sabía que iba a ser imposible esquivar el foco sobre su hijo Carlos Sainz. Y no lo hizo. Con una sonrisa constante —especialmente cuando apareció en pantalla el ya conocido vídeo de Carlos Sainz pilotando su coche del Dakar—, el bicampeón del mundo de rallies y ganador del Dakar habló sin rodeos del presente… y del posible futuro de "el otro Carlos".

La escena es ya familiar para los aficionados: primero copiloto, después al volante. Un Carlos Sainz Jr. visiblemente superado al principio, gritando "papá, papá" mientras el Ford devoraba terreno, y otro mucho más suelto cuando le tocó pilotar. Un contraste que no pasó desapercibido para su padre.

"Quería devolverle la oportunidad que yo tuve en su día con Ferrari", explicó Sainz Sr., agradeciendo tanto a Ford como a Williamshaber hecho posible la experiencia. "Yo creo que la cara de Carlos al llegar al test y la cara cuando acaba es completamente diferente. No se esperaba lo que iba a probar".

El madrileño reconoció incluso ese momento incómodo inicial, casi de reproche, en el que su hijo parecía pensar que todo era una exhibición innecesaria. "Parece que está medio enfadado conmigo porque se piensa que le estoy queriendo impresionar, pero poco a poco se va dando cuenta de que es así, de cómo va el coche… y ahí empieza a disfrutar de verdad".

Más allá de lo anecdótico, Sainz Sr. puso el acento en lo que hace realmente especial al Dakar y por qué no es tan sencillo imaginarlo desde fuera. "Son muchas horas, muchos kilómetros, un terreno desconocido… entrar en un coche así, a fondo, comiéndotelo todo, impresiona".

¿El relevo en el Dakar? No todavía

La pregunta era inevitable: ¿vería a su hijo tomando el relevo algún día en el Dakar? La respuesta fue clara y honesta. "Eso va a ser materialmente imposible", dijo, dejando claro que los tiempos de ambos no encajan. "Mi último Dakar está muy cerca y no creo que su última temporada en Fórmula 1 lo esté".

Sainz Sr. no cerró la puerta, pero sí marcó bien las condiciones. "Si algún día quiere hacer el Dakar, se lo tendrá que preparar bien, currárselo. Esto no es venir aquí a probar suerte. Está a muchos años vista".

Un matiz importante, porque el padre no duda del talento del hijo. Todo lo contrario. En ese vídeo —y en sus comentarios— aflora la admiración por un piloto que no solo destaca por velocidad pura. Carlos Sainz Jr., a sus 31 años, vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva: una primera temporada con Williams en 2025 que roza el sobresaliente, con dos podios en carrera, otro en formato sprint y una segunda mitad de año especialmente sólida.

No está en un equipo puntero como Ferrari, pero sigue siendo uno de los grandes nombres de la parrilla. Inteligente, metódico, con sensibilidad mecánica y capacidad para desarrollar un coche. Virtudes que su padre no pasa por alto y que, llegado el día, podrían facilitar una hipotética adaptación al Dakar.

Dos caminos distintos… por ahora

De momento, los caminos están claros. Carlos Sainz Sr. encara el tramo final de su carrera deportiva, con la experiencia y el disfrute como prioridades. Carlos Sainz Jr., en cambio, sigue totalmente enfocado en la Fórmula 1, con la vista puesta en 2026, un cambio de reglamento que puede agitar el tablero y, quién sabe, abrirle nuevas puertas para pelear por objetivos mayores.

El Dakar, si llega, será más adelante. Sin atajos, sin herencias directas. Como dejó claro su padre, el relevo no se regala: se gana.

