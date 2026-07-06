Ganadores y perdedores del emocionante GP de Gran Bretaña 2026 de F1

Nos encontramos en ese momento frenético de la temporada, en el que las carreras se suceden a un ritmo vertiginoso. Y los equipos pueden, o bien infligir un gran daño a sus rivales, o bien recuperar terreno tras un mal comienzo de curso en la Fórmula 1.

Ganador: Charles Leclerc

El año pasado parecía que Charles Leclerc iba a poner fin a la legendaria carrera de Lewis Hamilton, pero el británico reapareció con nuevas energías y mucho más cómodo tanto con su entorno como con su monoplaza.

Y fue Hamilton, y no Leclerc, quien dio a Ferrari su primera victoria en 2026: un triunfo por todo lo alto en Barcelona que tuvo un gran eco más allá de los límites del paddock.

Leclerc tuvo que hacer frente a sus propios problemas con el SF-26, incluido el cambio a la configuración de frenos que Hamilton llevaba tanto tiempo pidiendo, pero tras caer derrotado en varias ocasiones, el monegasco logró en Silverstone una posición en la primera fila junto a Antonelli, aprovechó los buenos primeros metros del Ferrari para ponerse líder y ya no dio la impresión de que fuera a ceder.

"Tengo que tener cuidado al decir esto y no dejarme llevar demasiado, pero hemos hecho un trabajo realmente bueno a la hora de encontrar una configuración con la que me siento mucho más cómodo con el coche", afirmó. "¿Es algo que puedo mantener en todos y cada uno de los circuitos? Sí, sin duda. Eso me ha dado la confianza de que, a partir de ahora, daré un paso adelante".

Como también señala Leclerc, las cosas pueden dar un giro muy rápido en la F1, lo que probablemente sea una lección para todos aquellos a los que les encanta reaccionar y criticar de forma exagerada basándose en una sola carrera. Y esto se aplica tanto a las dificultades de Leclerc como a su victoria en Silverstone.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Perdedor: Kimi Antonelli

A Mercedes, sin duda, le encanta mantener la emoción. Con la combinación de monoplaza y unidad de potencia de la que dispone, la escudería debería estar —si no a una distancia inalcanzable— al menos bastante más por delante de lo que está ahora mismo, pero los problemas de fiabilidad siguen afectando al equipo de Brackley en esta fase relativamente temprana del reglamento.

En un principio parecía que George Russell iba a volver a ser el más afectado por la mala suerte tras sufrir un pinchazo lento que en ese instante le sacaba de la lucha por el tercer escalón del podio, probablemente causado por los restos que había por la pista y no por ningún fallo del equipo. Pero luego fue Antonelli quien sufrió un revés por un fallo en el protector de rueda, lo que pareció provocar más problemas de pilotaje para el italiano.

Sus posteriores excesos de los límites de pista le costaron una penalización de cinco segundos. ¿Fue la penalización excesiva teniendo en cuenta que el coche de Antonelli estaba dañado? Quizá sí, pero si tu coche es incapaz de circular por el asfalto de forma segura, probablemente ahí se acabe el debate porque entonces deberías retirarlo.

Ganador: George Russell

En cualquier caso, Antonelli le regaló un montón de puntos a Russell, que ahora se sitúa a solo una carrera de distancia en la clasificación, con Hamilton otros siete puntos más atrás. La lucha por el título está más que viva.

No es la primera vez que el resultado quizá ha favorecido un poco a Russell en las últimas semanas, ya que Antonelli también parecía más rápido en Austria, pero al británico no le importará lo más mínimo que parte de la mala suerte que le ha perseguido este año esté empezando a equilibrarse un poco.

"Hay altibajos, así son a veces las carreras", reflexionó Russell. "Probablemente merecía terminar tercero, por detrás de Charles y de Kimi. Al final, afortunadamente, acabé en segunda posición tras el pinchazo. Así que son emociones extrañas, pero me alegro mucho de subir por fin al podio aquí".

Perdedor: Red Bull

A pesar de los prometedores progresos de Red Bull en Austria con su RB22 gracias a un gran paquete de mejoras, su rendimiento se vino abajo en Silverstone, ya que su déficit en la gestión de la energía frente a equipos como Mercedes y Ferrari se vio brutalmente castigado en este ciruito.

Max Verstappen e Isack Hadjar también siguieron luchando contra muchos problemas, que iban desde las salidas hasta las reducciones de marcha, pasando por diversos problemas de equilibrio.

Su impotencia ante un coche que no reacciona como él quiere ya había dejado frustrado a Verstappen tras la clasificación, pero luego sufrió un trompo a gran velocidad que lo llevó hasta la zona de grava de Stowe tras lo que finalmente fue el segundo problema seguido con el alerón trasero tras su accidente en la Q3 de Austria.

"Un fallo diferente, digamos, pero con el mismo resultado", afirmó. "Así que, una vez más, al tomar la curva, el alerón trasero no se cierra del todo. Simplemente te sales de la pista. En ese momento es muy peligroso, porque puedes hacerte mucho daño… dos veces. Tuve suerte en Austria, tuve suerte aquí, pero te acabas hartando de verdad".



El accidente de Verstappen y los problemas de Antonelli auparon a su compañero de equipo Hadjar a un buen quinto puesto al cruzar la línea de meta, aunque hay pocas esperanzas de que en Spa las cosas vayan a ir mucho mejor para Red Bull.

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Ganador: Racing Bulls

El equipo hermano de Red Bull, por su parte, tiene todo el impulso del mundo tras otra carrera como "el mejor del resto" en la que superó a una reñida zona media. Liam Lawson logró su cuarta clasificación consecutiva para la Q3, mientras que Lindblad quedó décimo por segundo fin de semana seguido.

La pareja del equipo de Faenza corrió prácticamente toda la carrera uno detrás de otro hasta lograr otro doblete en los puntos. La mala suerte de otros pilotos les dio el sexto y séptimo puesto, respectivamente, lo que sitúa a Racing Bulls a un solo punto del líder del pelotón de la zona media en este momento, Alpine, que ocupa la quinta posición.

Perdedor: McLaren

Decir que la temporada de McLaren se está desmoronando es un poco duro, pero, al igual que Red Bull, está viendo cómo se abre una clara brecha entre ellos y los dos equipos de arriba, Mercedes y Ferrari. En parte, eso se debe aún a que no aprovechan la unidad de potencia de Mercedes con la misma eficacia que el equipo oficial, pero también es evidente una falta de rendimiento aerodinámico a todos los niveles.

Lando Norris limitó los daños con un cuarto puesto, de nuevo gracias a los abandonos de sus rivales, mientras que la carrera de Oscar Piastri terminó prácticamente en la primera vuelta, cuando sufrió daños y tuvo que cambiar el alerón delantero.

Al igual que Red Bull, McLaren también prevé ser presa fácil en Spa, ya que el próximo paquete de mejoras está previsto para Hungría. ¿Es una coincidencia que ambos equipos disputaran el campeonato de pilotos hasta la última carrera el año pasado y desarrollaran sus coches durante más tiempo que Mercedes y Ferrari? Probablemente no.

Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

Ganador: Gabriel Bortoleto

Audi no había sumado puntos desde la carrera inaugural de Melbourne, tras desperdiciar un par de oportunidades claras. Pero el equipo no desperdició la oportunidad de oro que le brindó Silverstone, a pesar de carecer del rendimiento necesario especialmente en la unidad de potencia en un circuito que exige mucho al motor.

Y aunque el brasileño no pudo seguir el ritmo de los Racing Bulls, controló con holgura a los dos Alpine en su camino hacia la octava posición.

Cuando se le preguntó si le parecía que Australia había pasado hace una vida, un eufórico Gabriel Bortoleto respondió: "Dos vidas. Tres o cuatro. Es una locura. Incluso me cuesta creer que Melbourne haya sido este año. Tanto trabajo, tanto esfuerzo por parte del equipo. Por fin, lo hemos conseguido".

Perdedor: Haas

Sería fácil limitarse a criticar a Aston Martin cada semana, pero ¿de verdad hay que seguir dando patadas a alguien cuando ya está en el suelo?

Tras un sólido comienzo de año, Haas ha tenido muchas dificultades para mantener el ritmo en la zona media en este 2026, sin haber conseguido sumar puntos en los últimos tres fines de semana. No hubo mejora en Silverstone, ya que Haas sigue a la espera de las mejoras que tanto necesita para mantenerse en la carrera de desarrollo.

La carrera de Haas no mejoró con una parada lenta de Esteban Ocon —quien, al menos, parecía haber tenido un fin de semana más normal en el GP de Gran Bretaña tras haber experimentado algunas molestias con el VF-26, y con Oliver Bearman siendo empujado fuera de la pista por el Williams de Alex Albon en la salida, ya que ambos pilotos terminaron a una vuelta del líder.