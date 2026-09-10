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McLaren descarta el alerón trasero giratorio para Madring

Según ha podido saber Motorsport.com, McLaren no utilizará su versión del alerón trasero giratorio en el Gran Premio de España 2026 de Fórmula 1.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Lando Norris, McLaren

McLaren deja de lado su concepto de 'H-wing' para el Gran Premio de España de este fin de semana en Madrid, pero esta versión del alerón trasero giratorio volverá a utilizarse dentro de dos fines de semana en Bakú.

El equipo con sede en Woking había estado trabajando en su propia interpretación del alerón trasero que gira 180 grados entre el "modo curva" y el "modo recta", tras ver cómo Ferrari lo estrenaba en los test de invierno. Después de un retraso en su implantación, el equipo estrenó el concepto en los entrenamientos de Zandvoort y lo usó por primera vez en una sesión de competición en el Gran Premio de Italia del pasado fin de semana.

Según todas las fuentes, el sistema —que McLaren ha bautizado internamente como 'H-Wing'— funcionó según lo previsto, y el mecanismo ayudó a reducir la resistencia aerodinámica en las rectas.

Sin embargo, según ha podido saber Motorsport.com, McLaren mantendrá por ahora el sistema 'H-Wing' en su alerón de baja resistencia, en lugar de incorporarlo retroactivamente a sus paquetes de mayor carga aerodinámica.

En el circuito de Monza, de alta carga aerodinámica, que se estrena este fin de semana, McLaren tiene previsto utilizar el nuevo alerón trasero presentado en Zandvoort, que cuenta con unas llamativas aletas laterales.

Dado que los equipos deben decidir cuidadosamente cómo asignar sus recursos de producción, McLaren quiso centrarse en acelerar el desarrollo de su concepto de 'H-wing' para Monza, donde la reducción de la resistencia aerodinámica supone una mejora mucho mayor en el tiempo de vuelta que en circuitos más sinuosos. Por ello, decidió no fabricar una versión del alerón de Zandvoort con el concepto 'H-wing'.

McLaren will run its Zandvoort wing in Madrid, featuring sculpted endplates.

McLaren utilizará en Madrid su alerón de Zandvoort, con sus alas laterales esculpidas.

Foto de: Eric Le Galliot

El alerón en forma de H de Monza está previsto que vuelva al circuito urbano de alta velocidad de Bakú a finales de septiembre, donde también se da especial importancia a las velocidades en recta y a la eficiencia. Mientras tanto, el equipo tiene previsto fabricar más adelante otra versión de su alerón de mayor carga aerodinámica, diseñado desde cero para incorporar el actuador giratorio del alerón trasero.

McLaren afronta el fin de semana de Madrid como uno de los favoritos para luchar por la victoria en el exigente circuito de 5,4 km, tras las dos victorias de Lando Norris en los sinuosos circuitos de Hungaroring y Zandvoort.

El nombre de 'H-wing' es un guiño a la letra H del logo de Etihad que adorna la parte trasera del alerón trasero del MCL40. La letra H recorre la línea central, donde se sitúa el actuador del modo recta del 'H-Wing'. Sigue la tradición establecida por el famoso 'F-duct' del equipo en 2010, que recibió la 'F' de Vodafone situada en el morro, donde se instaló dicho conducto.

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