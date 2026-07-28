Aston Martin confirma su gran avance y espera más: "Tenemos que dar los siguientes pasos"

Desde fuera, los números del nuevo Aston Martin AMR26 'B' en el Gran Premio de Hungría fueron muy positivos, ya que pasaron de clasificar últimos a dos segundos del siguiente coche en Spa, a clasificar un coche para la Q2, antes de conseguir pelear con otros monoplazas en carrera por primera vez este curso.

Sin embargo, tras el fin de semana, fue el director en pista de Aston Martin, Mike Krack, quien confirmó que todo había ido tal y como esperaban, lo cual es una muy buena noticia en cuanto a la correlación de la pista y el las herramientas de la fábrica, un aspecto que antes parecía estar fallando.

"Creo que vinimos aquí y dijimos que el objetivo principal es volver a competir. Creo que lo hemos conseguido. El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona. Ahora tenemos que dar los siguientes pasos".

"Se esperaba una mejora en el tiempo por vuelta o un porcentaje de mejora. Nunca sabes lo que traerán tus rivales. No puedes decir que estaré delante de este o que estaré detrás del otro. En estas situaciones hay que ceñirse a los números. Y luego está el rendimiento comparativo que obviamente está influenciado por muchas cosas", dijo.

Cuando se le preguntó si están en la posición que esperaban, Mike Krack no quiso hablar de números concretos, ya que la zona media está muy igualada y haber regresado a la pelea obviamente ya es un éxito visto lo visto.

"Ahora podemos decir que hemos conseguido lo que esperábamos. Pero entonces, dónde terminas no lo sabes, si recuerdas, el jueves no dije dónde terminaríamos, porque no lo sabemos. La zona media está tan igualada que no se puede decir antes".

Más allá del rendimiento, al director en pista de Aston Martin también se mostró bastante satisfecho por el hecho de haber acabado la carrera de Hungría con ambos coches, lo que refleja que la fiabilidad también va por el buen camino.

"Creo que no es ningún secreto que tuvimos problemas al principio del año. No solo se observa el desarrollo del rendimiento, sino también la fiabilidad. Porque ningún tipo de rendimiento en el mundo te ayudará si el coche se avería. Y no puedes mejorar si el coche se avería. Lo más importante es que terminemos las carreras y que aprendamos sobre la manejabilidad, los cambios de marcha, la gestionar de la energía y demás", concluyó el director en pista de Aston Martin en la Fórmula 1.

Te interesará: Fórmula 1 Honda estrenará antes de lo previsto su nuevo motor de F1

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images