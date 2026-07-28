Según Montoya, el éxito de Newey en Aston Martin es cuestión de tiempo

Juan Pablo Montoya está convencido de que Adrian Newey llevará a Aston Martin al éxito a largo plazo. El expiloto de Fórmula 1 no considera que la difícil situación actual del equipo sea un problema de fondo, sino más bien una cuestión de tiempo.

Newey se incorporó a Aston Martin para la temporada 2025 como socio técnico ejecutivo y accionista. A partir de 2026, asumirá además el cargo de director del equipo. Su tarea más importante consiste en guiar al equipo a través del nuevo reglamento de la F1 y, unido a su nuevo socio de motores, Honda, sentar las bases para el futuro.

Sin embargo, en lo deportivo, la temporada está siendo decepcionante hasta el momento. Tras el Gran Premio de Hungría, Aston Martin ocupa el décimo puesto en el mundial de constructores. Pero con un AMR26 'B' que ha supuesto un gran paso adelante, la escudería de Silverstone espera ahora iniciar una tendencia al alza.

En el programa de F1 TV «Weekend Warm-Up», Montoya habló sobre las perspectivas de Aston Martin a largo plazo. Previamente, Fernando Alonso había subrayado que seguía teniendo una gran confianza en Newey y Honda.

Montoya cree que, con sus declaraciones, Alonso también quería enviar una señal al equipo: "Públicamente, intenta animar un poco al equipo, igual que hace Max. Siguiendo el lema: 'Quiero quedarme, pero tenéis que mejorar'. Sin embargo, siendo realistas, él está en la mejor posición. Si alguien puede lograrlo, ese es Adrian y Aston Martin".

El colombiano está convencido de que el éxito llegará, aunque aún no se sabe cuándo exactamente: "La cuestión es cuándo. No se trata de si sucederá, sino de cuándo y de si el calendario le conviene. ¿Quiere uno seguir así como están ahora? No. Pero van a dar un gran salto adelante. Creo que este avance será enorme".

La segunda mitad de la temporada será más reveladora

Sin embargo, Montoya no considera que el Gran Premio de Hungría sea un indicador fiable. "No creo que Hungría ofrezca una imagen real de dónde estarán dentro de uno o dos meses. En cuanto tengan el nuevo sistema de propulsión y todo esté listo, en Monza, Bakú, Madrid y en las siguientes carreras tendremos una idea más clara".

Al mismo tiempo, Montoya deja claro que el progreso deportivo también podría repercutir en la alineación de pilotos. Si Aston Martin llegara a ser competitivo, se imagina que ambos pilotos podrían seguir durante varios años más.

En cambio, si los resultados no acompañan, considera que los cambios en la alineación de pilotos son posibles, sobre todo por Fernando Alonso, que a sus 45 años ya no tiene todo el tiempo del mundo para esperar.

Con el coche revisado en Hungría, comienza ahora para Aston Martin una fase importante de la temporada. Sin embargo, según la valoración de Montoya, solo en las próximas carreras se verá si realmente se logra el cambio de tendencia esperado.

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