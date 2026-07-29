Red Bull admite que tendrá que reducir su desarrollo en lo que queda de F1 2026

Red Bull llega al parón veraniego de la Fórmula 1 en cuarta posición en el campeonato de constructores, pero eso no refleja toda la realidad. Desde la primera carrera de la temporada en Melbourne, el equipo con sede en Milton Keynes ha logrado avances significativos.

Las cifras de su socio de datos, Paceteq, muestran que Red Bull tenía un retraso de hasta 1,3 segundos por vuelta en cuanto a ritmo de carrera absoluto tanto en Australia como en China, lo que significa que estaba compitiendo con equipos como Haas F1 y Alpine. Durante las dos últimas jornadas de carrera antes del parón veraniego, ese déficit se redujo a solo dos o tres décimas por vuelta.

Eso demuestra que Red Bull ha recortado alrededor de un segundo respecto a los primeros puestos, pero eso ha tenido un precio, tanto en sentido literal como figurado.

El equipo introdujo dos importantes paquetes de mejoras en Miami y Austria, revisando significativamente su concepto aerodinámico (con los pontones laterales, entre otras cosas, adoptando un aspecto completamente diferente) y eliminando al mismo tiempo el exceso de peso del RB22.

Mientras que el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, cuestionaba cómo Ferrari parecía capaz de introducir mejoras "ilimitadas", Ferrari señaló que, en realidad, Red Bull podría haber incorporado incluso más piezas nuevas durante las primeras once carreras del año.

De cara al parón veraniego, el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, admite que a su equipo le resultará difícil mantener ese ritmo de desarrollo durante la segunda mitad de la temporada. Eso está, obviamente, relacionado con el límite presupuestario de la F1, que este año se ha fijado en 215 millones de dólares, unos 188 millones de euros.

"Hemos introducido una gran cantidad de mejoras en el monoplaza desde la primera carrera hasta ahora, con el fin de intentar corregir lo antes posible el gran déficit que teníamos inicialmente", afirmó Mekies.

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

"Y probablemente sea difícil imaginar que podamos seguir a ese ritmo. No obstante, tenemos que ver cuál es la mejor manera de intentar recortar esas últimas tres décimas".

Mekies ya había explicado anteriormente que esas dos o tres décimas finales son las más difíciles de conseguir, sobre todo porque la competencia tampoco se queda quieta.

¿Ha aprendido Red Bull de la experiencia del año pasado?

Además del límite de gastos, todos los equipos tienen que tomar otra decisión importante: cómo repartir recursos como el tiempo en el túnel de viento entre el coche de este año y el de la próxima temporada.

Mekies afirma que Red Bull está adoptando un enfoque diferente en ese aspecto con respecto al año pasado. En aquel entonces, el equipo lo apostó todo a reducir la distancia con McLaren y a dar a Max Verstappen la oportunidad de luchar por un quinto título mundial, algo por lo que Red Bull pagó el precio a principios de 2026, según declaró posteriormente el director técnico Pierre Wache.

Este año, Red Bull pretende centrar su atención en la temporada siguiente antes de lo habitual: "No sé qué harán los demás, pero lo que es seguro es que, en algún momento, tendremos que tomar una decisión sobre el equilibrio entre este año y el próximo".

"Espero que eso ocurra antes de lo que lo hicimos el año pasado, sobre todo teniendo en cuenta que el reglamento es el que es".

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