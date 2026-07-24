¡Los 16 cambios del Aston Martin F1 para Hungría! Así es el AMR26 'B'

¡Por fin! Después de muchas carreras, el documento de la FIA en el que se explican los cambios de los equipos de F1 en sus coches para cada fin de semana, Aston Martin aparece con una serie de actualizaciones en su AMR26, y aquí están todas las que llevará en el GP de Hungría, su tan esperada revolución en el monoplaza de Fernando Alonso y Lance Stroll.

En total Aston Martin ha presentado 16 cambios en su coche para Hungría, más que cualquier otro equipo, aunque uno de los más importantes, el del motor Honda, no llegará hasta el mes que viene en Zandvoort. Los 16 cambios de Aston Martin, además, son por rendimiento (carga aerodinámica), ninguno para ajustarse al circuito en sí.

Las mejoras de Aston Martin F1 en su coche para Silverstone

Pieza actualizada Causa de la mejora Diferencias con la anterior versión Cómo funciona la mejora Alerón delantero Rendimiento - Carga local Se ha revisado la vista frontal y la planta del ala, redistribuyendo la cuerda de sus elementos. El ala delantera, los endplates y el morro forman un paquete diseñado para mejorar el rendimiento del tren delantero del coche en combinación con el resto de las actualizaciones. Alerón delantero - Endplates Rendimiento - Carga local Actualizados el cuerpo principal, el deflector (diveplane) y la base (foot) El ala delantera, los endplates y el morro forman un paquete diseñado para mejorar el rendimiento del tren delantero del coche en combinación con el resto de las actualizaciones. Morro Rendimiento - Carga local Morro más largo y más estrecho. El ala delantera, los endplates y el morro forman un paquete diseñado para mejorar el rendimiento del tren delantero del coche en combinación con el resto de las actualizaciones. Esquina delantera / Conducto de freno delantero Rendimiento - Carga local Revisado el labio del conducto de freno delantero y se alarga el deflector trasero. Los nuevos elementos externos del conducto de freno delantero trabajan junto con el nuevo ala delantera para gestionar el flujo de aire alrededor de las ruedas delanteras. Suelo Rendimiento - Carga local Modificadas todas las superficies permitidas del suelo. Todos los cambios del suelo se han desarrollado como un paquete para incrementar la carga aerodinámica generada por el fondo plano y, por tanto, mejorar el rendimiento del coche. Vallas del suelo Rendimiento - Carga local Actualizadas las aletas del borde de ataque del suelo. Todos los cambios del suelo se han desarrollado como un paquete para incrementar la carga aerodinámica generada por el fondo plano y, por tanto, mejorar el rendimiento del coche. Borde del suelo Rendimiento - Carga local Modificados el borde (foot/board) y la zona situada delante del neumático trasero. Todos los cambios del suelo se han desarrollado como un paquete para incrementar la carga aerodinámica generada por el fondo plano y, por tanto, mejorar el rendimiento del coche. Difusor Rendimiento - Carga local Cambios en el difusor principal, las vallas del difusor y el pequeño alerón (winglet). Todos los cambios del suelo se han desarrollado como un paquete para incrementar la carga aerodinámica generada por el fondo plano y, por tanto, mejorar el rendimiento del coche. Entrada de los pontones Rendimiento - Carga local Revisada la forma de la entrada de aire para adaptarla al nuevo paquete de carrocería. El paquete de carrocería ha evolucionado para mejorar el flujo de aire hacia la parte trasera del coche y complementar las modificaciones introducidas en el suelo. Carrocería / Cubierta del motor Rendimiento - Carga local Ligeros cambios en la forma de la carrocería. Forma parte del nuevo paquete de carrocería desarrollado para optimizar el flujo hacia la parte trasera y trabajar en conjunto con las modificaciones del fondo plano. Ranuras de refrigeración Rendimiento - Carga local Paneles de refrigeración conceptualmente similares a los anteriores. Las ranuras mantienen el abanico habitual de configuraciones para adaptar el sistema de refrigeración y optimizar el rendimiento según las condiciones ambientales. Suspensión trasera Rendimiento - Carga local Pequeñas modificaciones en la posición de los brazos de suspensión y en los carenados exteriores. Las modificaciones de la suspensión trasera y de los conductos de freno traseros se han desarrollado conjuntamente, en coordinación con los cambios realizados en la parte posterior del suelo. Esquina trasera / Conducto de freno trasero Rendimiento - Carga local Sutiles cambios en la entrada, la salida y los deflectores. Forma parte del paquete de modificaciones de la suspensión trasera y del suelo. Alerón trasero Rendimiento - Carga local Se ha redistribuído la cuerda entre los tres elementos del ala y se añaden pequeños aletines en el borde de salida del flap. Los tres componentes del alerón trasero aumentan la carga aerodinámica (CM load) al tiempo que reducen la resistencia aerodinámica (SM drag), en combinación con el resto de cambios introducidos en la parte trasera del coche. Beam Wing (ala inferior trasera) Rendimiento - Carga local Modificada la distribución de la torsión del soporte del ala trasera. Forma parte del mismo paquete aerodinámico de la zaga para aumentar la carga y reducir la resistencia. Alerón trasero - Endplates Rendimiento - Carga local Revisadas todas sus superficies. Completa el paquete de actualizaciones del alerón trasero para trabajar conjuntamente con el resto de modificaciones introducidas en la parte posterior del AMR.

En el lado contrario, Alpine es el único equipo que no presenta mejoras en el documento de la FIA para Hungría, mientras Haas F1, Cadillac y Audi solo tienen un cambio en sus monoplazas.

En cuanto a Aston Martin, por un lado el representante del equipo Mike Krack admitió que no veremos el paso adelante que se espera de este paquete a la primera, ya que mientras otros equipos tuvieron los test de pretemporada para optimizar sus coches, ellos van con retraso y una actualización así requiere tiempo de prueba.

Por otro, Alonso también rebajó las expectativas, calculando que no hay actualización posible que permita avanzar tanto como la desventaja que tiene Aston Martin en estas primeras carreras. Otra cosa será, eso sí, cuando tras las vacaciones de verano Honda estrene su nueva unidad de potencia (o eso se espera).

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