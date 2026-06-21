Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Un expiloto de F1 afirma que Sainz ya está buscando alternativas a Williams

Fórmula 1
Un expiloto de F1 afirma que Sainz ya está buscando alternativas a Williams

Opinión: El de Bezzecchi, un error imperdonable que le va a perseguir el resto de su carrera

MotoGP
GP de República Checa
Opinión: El de Bezzecchi, un error imperdonable que le va a perseguir el resto de su carrera

Así está el mercado de pilotos de MotoGP a horas de que lleguen los primeros anuncios

MotoGP
GP de República Checa
Así está el mercado de pilotos de MotoGP a horas de que lleguen los primeros anuncios

Rivola: "Como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte de un piloto"

MotoGP
GP de República Checa
Rivola: "Como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte de un piloto"

Aldeguer lidera el Warm Up en Brno con Márquez, segundo

MotoGP
GP de República Checa
Aldeguer lidera el Warm Up en Brno con Márquez, segundo

El plan de Aston Martin para dejar de ser el peor equipo de la F1 y luchar por puntos

Fórmula 1
GP de Austria
El plan de Aston Martin para dejar de ser el peor equipo de la F1 y luchar por puntos

Bezzecchi pide disculpas al comisario y a "toda la comunidad de MotoGP"

MotoGP
GP de República Checa
Bezzecchi pide disculpas al comisario y a "toda la comunidad de MotoGP"

A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Brno y cómo verla en TV

MotoGP
GP de República Checa
A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Brno y cómo verla en TV
Declaraciones
Fórmula 1

Un expiloto de F1 afirma que Sainz ya está buscando alternativas a Williams

David Coulthard cree que los dos pilotos de Williams están frustrados en este momento. ¿Es por eso que Sainz ya estaría buscando alternativas en la F1?

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Editado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Kym Illman (Getty Images)

El jefe del equipo de Grove, James Vowles, ha destacado recientemente que Alex Albon y Carlos Sainz siguen creyendo en el proyecto de Williams a pesar de la crisis actual. "Quieren formar parte de este viaje", afirmó.

Sin embargo, el expiloto y ahora comentarista de TV, David Coulthard, no se lo cree.

"Se nota claramente la frustración de los pilotos", dijo Coulthard, que en su carrera también pilotó para Williams, en el podcast Up To Speed. El equipo terminó la temporada pasado en lo más alto de la zona media, pero en 2026 ha caído hacia atrás, más incluso de lo que podrían haber esperado en sus peores escenarios.

Si el año pasado terminaron como el quinto mejor equipo, actualmente solo ocupan el octavo puesto en la clasificación de constrcutores. Por ello, Coulthard deja claro que ninguno de los dos pilotos puede estar contento con la evolución del equipo.

Sobre Albon, que lleva pilotando para Williams desde 2022, afirma: "Está firmemente arraigado en este equipo. Forma parte de su ADN y siempre ha ofrecido un buen rendimiento. Por eso, supongo que su frustración será mayor que la de Carlos".

Sainz, por su parte, no se incorporó al equipo hasta 2025 y, por lo tanto, aún no está tan arraigado en Grove como el tailandés. Coulthard cree, por lo tanto, que el español "sin duda ya está buscando su próxima oportunidad".

"Ha pasado de Ferrari, donde ha ganado carreras, a Williams, donde ya se conforma con sumar puntos", afirma Coulthard, quien aclara: "Quiere volver a eso [ganar carreras]. Y a Williams aún le llevará varios años recorrer ese camino".

Relacionado:

¿No hay éxitos a la vista para Williams a corto plazo?

De hecho, el director del equipo, James Vowles, dijo recientemente que Williams quiere volver a luchar por el título mundial "más o menos" en 2030. Para entonces, Sainz ya tendría 36 años, por lo que Coulthard no está seguro de si el español tendrá tanta paciencia para esperar a que llegue ese momento.

El actual contrato de Sainz con Williams expira al final de esta temporada. Sin embargo, él mismo lo calificó el año pasado como el "proyecto de su vida": ayudar a que una de las escuderías más históricas de la Fórmula 1 vuelva a la cima.

A principios de año, Williams se perdió la primera semana de pruebas en Barcelona y comenzó la temporada 2026, entre otras cosas, con un coche con un exceso de peso considerable. Sin embargo, últimamente han logrado avances y de hecho ha sumado puntos en tres carreras consecutivas: en Miami, Canadá y Mónaco.

"Debemos reconocer los avances, pero se trata de Williams, y solo por el nombre ya esperamos más", aclara Coulthard. El escocés pilotó para el equipo de Grove en 1994 y 1995, en una época en la que Williams luchaba por los podios y las victorias.

Sin embargo, ya han pasado casi 30 años desde los dos últimos títulos mundiales de la escudería fundada por el mítico Frank Williams.

También te puede interesar:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior El plan de Aston Martin para dejar de ser el peor equipo de la F1 y luchar por puntos

Mejores comentarios
Más de
Ruben Zimmermann

La carrera de Barcelona, clave: ¿es Antonelli ahora "el claro número 1"?

Fórmula 1
Fórmula 1
La carrera de Barcelona, clave: ¿es Antonelli ahora "el claro número 1"?

Quién durmió peor anoche tras el GP de Barcelona de F1: George Russell

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Quién durmió peor anoche tras el GP de Barcelona de F1: George Russell

Ralf Schumacher cree que Wolff ya ve a Russell como el piloto número 2 en Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Ralf Schumacher cree que Wolff ya ve a Russell como el piloto número 2 en Mercedes
Más de
David Coulthard

Los pilotos con más podios en Fórmula 1 y cuántos

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos con más podios en Fórmula 1 y cuántos

Todos los pilotos con los que ha coincidido Alonso en la F1, ¿los recordabas?

Fórmula 1
Fórmula 1
Todos los pilotos con los que ha coincidido Alonso en la F1, ¿los recordabas?

Por qué el accidente de Bearman hizo recordar a Coulthard un casi choque con Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Por qué el accidente de Bearman hizo recordar a Coulthard un casi choque con Alonso
Más de
Williams

Vowles: "Si Sainz pensara en irse, vendría a decírmelo; quiere su futuro en Williams"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Vowles: "Si Sainz pensara en irse, vendría a decírmelo; quiere su futuro en Williams"

El último coche elegido por Sainz para pasear por Mónaco no pasa desapercibido

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
El último coche elegido por Sainz para pasear por Mónaco no pasa desapercibido

Horarios del GP de Austria de F1 2026, cómo verlo y más

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Horarios del GP de Austria de F1 2026, cómo verlo y más

Últimas noticias

Un expiloto de F1 afirma que Sainz ya está buscando alternativas a Williams

Fórmula 1
Un expiloto de F1 afirma que Sainz ya está buscando alternativas a Williams

Opinión: El de Bezzecchi, un error imperdonable que le va a perseguir el resto de su carrera

MotoGP
GP de República Checa
Opinión: El de Bezzecchi, un error imperdonable que le va a perseguir el resto de su carrera

Así está el mercado de pilotos de MotoGP a horas de que lleguen los primeros anuncios

MotoGP
GP de República Checa
Así está el mercado de pilotos de MotoGP a horas de que lleguen los primeros anuncios

Rivola: "Como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte de un piloto"

MotoGP
GP de República Checa
Rivola: "Como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte de un piloto"