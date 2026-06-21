Un expiloto de F1 afirma que Sainz ya está buscando alternativas a Williams

El jefe del equipo de Grove, James Vowles, ha destacado recientemente que Alex Albon y Carlos Sainz siguen creyendo en el proyecto de Williams a pesar de la crisis actual. "Quieren formar parte de este viaje", afirmó.

Sin embargo, el expiloto y ahora comentarista de TV, David Coulthard, no se lo cree.

"Se nota claramente la frustración de los pilotos", dijo Coulthard, que en su carrera también pilotó para Williams, en el podcast Up To Speed. El equipo terminó la temporada pasado en lo más alto de la zona media, pero en 2026 ha caído hacia atrás, más incluso de lo que podrían haber esperado en sus peores escenarios.

Si el año pasado terminaron como el quinto mejor equipo, actualmente solo ocupan el octavo puesto en la clasificación de constrcutores. Por ello, Coulthard deja claro que ninguno de los dos pilotos puede estar contento con la evolución del equipo.

Sobre Albon, que lleva pilotando para Williams desde 2022, afirma: "Está firmemente arraigado en este equipo. Forma parte de su ADN y siempre ha ofrecido un buen rendimiento. Por eso, supongo que su frustración será mayor que la de Carlos".

Sainz, por su parte, no se incorporó al equipo hasta 2025 y, por lo tanto, aún no está tan arraigado en Grove como el tailandés. Coulthard cree, por lo tanto, que el español "sin duda ya está buscando su próxima oportunidad".

"Ha pasado de Ferrari, donde ha ganado carreras, a Williams, donde ya se conforma con sumar puntos", afirma Coulthard, quien aclara: "Quiere volver a eso [ganar carreras]. Y a Williams aún le llevará varios años recorrer ese camino".

¿No hay éxitos a la vista para Williams a corto plazo?

De hecho, el director del equipo, James Vowles, dijo recientemente que Williams quiere volver a luchar por el título mundial "más o menos" en 2030. Para entonces, Sainz ya tendría 36 años, por lo que Coulthard no está seguro de si el español tendrá tanta paciencia para esperar a que llegue ese momento.

El actual contrato de Sainz con Williams expira al final de esta temporada. Sin embargo, él mismo lo calificó el año pasado como el "proyecto de su vida": ayudar a que una de las escuderías más históricas de la Fórmula 1 vuelva a la cima.

A principios de año, Williams se perdió la primera semana de pruebas en Barcelona y comenzó la temporada 2026, entre otras cosas, con un coche con un exceso de peso considerable. Sin embargo, últimamente han logrado avances y de hecho ha sumado puntos en tres carreras consecutivas: en Miami, Canadá y Mónaco.

"Debemos reconocer los avances, pero se trata de Williams, y solo por el nombre ya esperamos más", aclara Coulthard. El escocés pilotó para el equipo de Grove en 1994 y 1995, en una época en la que Williams luchaba por los podios y las victorias.

Sin embargo, ya han pasado casi 30 años desde los dos últimos títulos mundiales de la escudería fundada por el mítico Frank Williams.