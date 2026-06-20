Vowles: "Si Sainz pensara en irse, vendría a decírmelo; quiere su futuro en Williams"

El jefe de Williams, James Vowles, está convencido de que la escudería británica podrá retener a Alex Albon y Carlos Sainz la próxima temporada y asegura que ambos serían transparentes si quisieran marcharse.

El equipo de Grove dio un paso adelante importante con su monoplaza la temporada pasada y terminó quinto en el campeonato de constructores, pero 2026 no ha cumplido por ahora con las expectativas. El FW48 sufre problemas de sobrepeso y carece de carga aerodinámica.

Vowles explica que el equipo está trabajando para solucionar esas deficiencias, con mejoras destinadas a reducir peso previstas para las próximas carreras hasta alcanzar el límite reglamentario. Además, los resultados en Miami, Montreal y Mónaco, donde lograron terminar en los puntos, demostraron que el coche tiene potencial.

Aunque los resultados actuales podrían hacer que la confianza de los pilotos se resintiera, y pese a que se ha sugerido que Sainz podría desempeñar un papel importante en el mercado de pilotos de 2027, Vowles cree que ambos están plenamente comprometidos con el proyecto y que quieren construir su futuro en Williams.

"Lo mejor de ambos es que comparten mis mismos valores: honestidad y transparencia", afirmó Vowles. "Por eso tenemos conversaciones sinceras, desde octubre del año pasado, cuando empecé a detectar problemas, pasando por enero, febrero y marzo, explicando qué estamos haciendo para corregirlos durante esta temporada".

"Para Carlos y Alex, eso significa que pueden comprobar que conmigo lo que ves es lo que hay. Les contaré las malas noticias, pero también las buenas. Y todavía hay cosas positivas".

"El ritmo de desarrollo que estamos alcanzando ahora y lo que estamos llevando a la pista, la velocidad con la que somos capaces de introducir mejoras".

"Como compartimos esos valores de honestidad y transparencia, si estuvieran considerando cualquier otra opción, vendrían a hablar conmigo".

"Ahora mismo, Carlos y Alex quieren que su futuro esté aquí. Me lo han dicho a mí, pero también lo han dicho públicamente".

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Vowles añadió que los pilotos serían "tontos" si no valoraran las oportunidades que pudiera ofrecer un equipo puntero, aunque insistió en que Williams está haciendo todo lo posible para demostrarles una mejora tangible en el rendimiento.

También explicó que quiere que ambos sientan que Williams es "su equipo", algo muy diferente a la filosofía de la escudería en otras épocas, cuando los pilotos quedaban en un segundo plano frente al desarrollo técnico interno.

"Estamos en un momento del mercado en el que, si mañana se abriera un asiento en Mercedes, cualquier piloto sería tonto si no evaluara cuáles son sus opciones", continuó.

"Pero ahora mismo están comprometidos con Williams y con nuestro futuro porque les gusta lo que estamos haciendo para invertir en el equipo y en la dirección que estamos tomando. No hemos estado a la altura de su rendimiento. Nos equivocamos este invierno".

"Mi trabajo es demostrarles cómo vamos a corregirlo rápidamente y proporcionarles un entorno en el que puedan volver a luchar por podios y por objetivos mayores en el futuro, como hicimos el año pasado".

"No estoy preocupado. Por dos razones. Primero, porque los equipos ganadores son muy pocos, uno o dos actualmente. Y esos equipos ya tienen estructuras consolidadas y no parecen dispuestos a cambiar a corto plazo".

"Pero también porque Alex y Carlos ya han invertido mucho tiempo en convertir Williams en el equipo que quieren que sea. Es su equipo, y eso es algo que no pueden encontrar en ningún otro lugar de la parrilla".

"Y voy a seguir haciendo que sea su equipo para que sean líderes dentro de él. Y eso es algo bastante único".