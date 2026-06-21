Por qué el resurgir de Hamilton es una oportunidad única para Leclerc, según Montoya
Juan Pablo Montoya cree que Charles Leclerc puede aprender de las cualidades que han llevado a Lewis Hamilton a conquistar campeonatos tras su primera victoria con Ferrari en un gran premio.
El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya considera que Charles Leclerc tiene una oportunidad inmejorable para estudiar las cualidades que han llevado a Lewis Hamilton a ganar siete campeonatos del mundo, después de que el británico lograra su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.
Hamilton puso fin a su sequía de triunfos y consiguió su primera victoria con la escudería de Maranello en una intensa carrera en Barcelona-Catalunya. El siete veces campeón del mundo ejecutó una estrategia de tres paradas y aprovechó la aparición de un oportuno coche de seguridad virtual para sellar la victoria número 106 de su trayectoria.
Mientras Hamilton celebraba este hito con Ferrari, su compañero de equipo Charles Leclerc vivió un fin de semana complicado. El monegasco sufrió un accidente en la clasificación y finalmente tuvo que abandonar la carrera tras quedarse sin dirección asistida.
Durante el programa de análisis posterior a la carrera de F1 TV, Montoya explicó: "Este es un momento realmente importante, por ejemplo, para que Charles observe cómo Lewis ha hecho avanzar al equipo y aprenda.
"Por supuesto, quiere ganar a Lewis, y también le ganará en muchas carreras, pero esta es una oportunidad increíble para que Charles entienda qué es lo que convierte a Lewis Hamilton en un siete veces campeón del mundo".
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Aunque la carrera de Leclerc en Barcelona no terminó como le habría gustado, el piloto de Ferrari felicitó a Hamilton durante sus declaraciones tras la prueba del domingo.
"No quiero atribuirme ningún mérito por lo de hoy", explicó Leclerc. "No creo que haya hecho mucho por el equipo. Creo que Lewis y el equipo terminaron ganando por sí solos, y me habría gustado estar un poco más adelante para poder formar más parte de todo eso. Pero no fue culpa mía.
"Así que una enorme felicitación para Lewis, que lleva ya un tiempo a un nivel increíble, y también una gran felicitación para el equipo".
Hamilton ocupa actualmente la segunda posición en el campeonato de pilotos, a 41 puntos del líder, Andrea Kimi Antonelli, y con nueve puntos de ventaja sobre George Russell, tercero en la clasificación. Leclerc es cuarto, a 40 puntos de su compañero de equipo.
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