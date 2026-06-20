"No me extraña que Alonso esté pensando en irse a Alpine"

La incertidumbre sobre el futuro de Fernando Alonso sigue alimentando el debate en el paddock. Mientras Aston Martin atraviesa la temporada más complicada desde la llegada del asturiano y el bicampeón aún no ha decidido qué hará en 2027, cada vez son más las voces que consideran lógico que esté valorando alternativas. La última ha sido Claire Williams, exjefa del histórico equipo de Grove, que reconoce abiertamente que entiende los rumores que sitúan al español en la órbita de Alpine.

Las declaraciones llegan apenas unos días después de que Motorsport.com revelara que un regreso a Enstone aparece entre los escenarios que circulan en el paddock como posible plan B de Alonso para prolongar su carrera una temporada más. Por ahora no existe ninguna negociación confirmada ni una decisión tomada por parte del piloto, pero el asunto sigue ganando protagonismo a medida que Aston Martin continúa sin levantar cabeza.

Williams, que dirigió la escudería fundada por su padre Frank entre 2013 y 2020, aseguró en el podcast High Performance Racing que le sorprende la paciencia que ha mostrado Alonso en los últimos años.

"Me sorprende que haya durado tanto así. Quiero decir, es Fernando Alonso. He escuchado que se quedaría incluso sin ser competitivo, pero eso simplemente corre por sus venas", explicó la británica.

La exdirigente considera que resulta difícil imaginar a un piloto con la mentalidad del español resignado a pelear permanentemente en la parte trasera de la parrilla.

"Como piloto de carreras, y un piloto de su calibre, quieres correr, quieres competir. No quieres estar en la parte de atrás, arrastrándote. Ha estado bastante tiempo así, es realmente impresionante", añadió.

Claire Williams se cree los rumores de Alonso y Alpine

Las palabras de Williams llegan en un momento especialmente delicado para Aston Martin. El equipo de Silverstone arrancó 2026 con la esperanza de dar un salto adelante gracias a la llegada de Honda como motorista oficial, la influencia de Adrian Newey y las nuevas instalaciones de la escudería. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente.

El AMR26 se ha convertido en uno de los coches más lentos de la parrilla y Barcelona supuso un nuevo golpe para el proyecto. Alonso y Lance Stroll abandonaron la carrera y el rendimiento mostrado durante el fin de semana confirmó la enorme distancia que separa actualmente a Aston Martin de la zona media, e incluso de algunos de sus rivales directos.

Con ese panorama, Williams admite que no le sorprende que Alonso esté estudiando todas las opciones posibles antes de tomar una decisión sobre su futuro. "Probablemente no me sorprende que esté pensando en irse. ¿Alpine? Sí, podría ser Alpine", concluyó.

Por ahora, Alonso mantiene abiertas todas las posibilidades. La renovación con Aston Martin sigue siendo una opción, al igual que una retirada definitiva de la Fórmula 1. Sin embargo, en el paddock cada vez son más quienes creen que, si decide concederse un último capítulo en la categoría, el equipo con el que conquistó sus dos títulos mundiales podría volver a cruzarse en su camino.