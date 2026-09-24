Red Bull explica la última gran mejora de su F1 de 2026 para Bakú

Red Bull es uno de los equipos que presenta un importante paquete de mejoras en el Circuito Urbano de Bakú. En Williams, el Gran Premio de Azerbaiyán llevaba mucho tiempo marcado en rojo en el calendario, mientras que McLaren ha llegado con pontones laterales significativamente modificados, entre otros cambios.

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El documento técnico de la FIA publicado este jueves en Azerbaiyán también muestra cinco mejoras para Red Bull. La más significativa de ellas es un nuevo suelo "con cambios sutiles dentro de la geometría permitida, para extraer más carga local al mismo tiempo que se mantiene la estabilidad del flujo". En consonancia con ese nuevo suelo, el equipo técnico dirigido por Pierre Waché también ha modificado la geometría de los pontones laterales y del conjunto de retrovisores.

Red Bull ha confirmado a Motorsport.com que ambos pilotos dispondrán de la mejora este fin de semana, y que tanto Max Verstappen como Isack Hadjar utilizarán la misma especificación.

Se trata de un paquete significativo, pero también, de inmediato, la última actualización destacable del año, según reveló Laurent Mekies durante la rueda de prensa de los directores de equipo celebrada este jueves.

"Probablemente sea nuestro último paquete importante. Hemos destinado una parte significativa de nuestros recursos, la gran mayoría de ellos, al coche del año que viene", afirmó el director de la escudería de las bebidas energéticas".

"Ahora bien, eso no significa que ya no prestemos atención a esta temporada. En primer lugar, seguimos persiguiendo nuestra primera victoria y ese es un objetivo importante para el equipo. Y, en segundo lugar, como sabéis, el reglamento solo presenta cambios muy leves para el año que viene, y tenemos enormes oportunidades de seguir aprendiendo en las carreras que quedan, para asegurarnos de llegar lo mejor preparados posible para 2027. Pero, en resumen, sí, esta es la última mejora significativa de este año".

Laurent Mekies, Red Bull Racing Foto de: Eric Le Galliot

Si no lograra la victoria en las carreras que quedan este año, sería la primera temporada desde 2015 —hace más de una década— en la que ni Red Bull ni Verstappen consiguieran ganar ni un solo gran premio. Verstappen no quiere afirmar rotundamente que espera no vencer ninguna carrera en 2026, pero en Monza sí calificó ese escenario de muy probable, dada la situación actual.

No obstante, hay que decir que el rendimiento de Red Bull ha mejorado en las últimas semanas. El tetracampeón neerlandés ha subido al podio en cinco de las últimas siete citas, incluidas las dos últimas carreras en Monza y Madrid.

Esto parece indicar una tendencia al alza, aunque Mekies sabe que aún no se está al nivel que Red Bull desearía alcanzar: "Déjame decirlo así: hemos tenido dos fines de semana muy buenos en Monza y en Madrid. Ahora bien, unos fines de semana buenos significan que luchas por el podio. Creo que hemos conseguido cinco o seis en las últimas siete carreras, así que eso es positivo".

"¿Significa eso que hemos tenido el coche más rápido en alguna de las carreras? No. Así que estamos cerca, pero siempre hemos sabido que las últimas una, dos o tres décimas serían las más difíciles de ganar en comparación con los mejores".

"Hay cuatro equipos que están prácticamente dentro de ese margen de dos o tres décimas. Así que puedes pasar muy rápidamente de competir por la pole a estar en la cuarta fila. Por eso creemos que sí, que nos estamos acercando. En cuanto a si será suficiente o no para dar ese último paso que nos proporcione el ritmo más rápido con el coche, creemos que todavía nos queda trabajo por hacer", cerró.