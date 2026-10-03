Canet se consagra en el Rally de Marruecos y se convierte en el ganador más joven del W2RC

Edgar Canet necesitaba recuperar alrededor de un minuto y medio al piloto que domina actualmente el Mundial, saliendo apenas tres minutos detrás de él y con sólo una etapa por delante. Difícil. Muy difícil. Pero hay días en los que las matemáticas sirven de poco.

A la altura del kilómetro 60, Canet ya había alcanzado físicamente a Daniel Sanders. Ahí cambió el Rally de Marruecos.

El australiano, obligado a abrir pista después de ganar el viernes, cometió un error de navegación alrededor del kilómetro 55. Canet no perdonó. Recuperó los tres minutos que les separaban en el orden de salida y pasó, de golpe, de perseguidor a líder virtual del rally.

Ya no necesitaba una heroicidad. Sólo no estropearla. Y no lo hizo.

Después de cinco días en los que jamás salió de las cuatro primeras posiciones de una etapa, el piloto de La Garriga cruzó finalmente la meta de Zagora como ganador del Rally de Marruecos 2026, logrando su primera victoria absoluta en RallyGP y convirtiéndose, con 21 años, 6 meses y 18 días, en el ganador más joven de la historia del Campeonato del Mundo de Rally-Raid.

Hace apenas un año se marchó de Marruecos como campeón de Rally2. Doce meses después ha regresado para ganar entre los mayores.

Sanders se pierde y Canet ve la oportunidad

La mañana había empezado justo al revés. Daniel Sanders fue más rápido que Canet en el primer control, situado en el kilómetro 30, y con las bonificaciones por abrir pista llegó a ampliar su ventaja virtual hasta casi dos minutos.

Era exactamente el escenario que quería el australiano. Pero abrir pista en rally-raid siempre cobra un precio.

Unos 25 kilómetros más tarde, Sanders tuvo dificultades con la navegación y perdió una cantidad de tiempo enorme. En el control del kilómetro 60, el vuelco ya era una realidad: Canet había pasado de estar 1:26 por detrás antes de arrancar a liderar virtualmente la carrera.

Y poco después llegó hasta él físicamente. El español adelantó incluso a su compañero y pasó a abrir pista en solitario, dejando a Sanders sin las bonificaciones que podían ayudarle a recuperar parte del terreno perdido.

La carrera que durante cuatro días había sido un combate contra el cronómetro se convirtió entonces en algo bastante más sencillo de entender.

Canet delante. Sanders detrás. Y casi 200 kilómetros todavía por recorrer.

Casi 200 kilómetros pegado al campeón

Sanders reaccionó. Era difícil esperar otra cosa de un piloto que había ganado tres etapas durante la semana y que llegó a Marruecos como líder del campeonato. Pero Canet hizo algo que quizá explique todavía mejor su victoria que cualquier tiempo parcial: no se dejó arrastrar por la situación.

No necesitaba ganar la etapa. No necesitaba demostrar nada más. Simplemente tenía que mantener a Sanders bajo control.

Ambos recorrieron juntos buena parte de la especial. En el kilómetro 131, contando las bonificaciones, Canet aventajaba virtualmente al australiano en más de un minuto en la general. En el 167 seguían juntos y la carrera empezaba a tener dueño.

Después llegó una neutralización de 70 kilómetros. Quedaban sólo 23 kilómetros contra el reloj. Sanders volvió a intentarlo en el último sprint y recuperó parte de la diferencia, pero para entonces Canet ya sabía exactamente lo que tenía entre manos.

No arriesgó más de lo necesario. Y llevó la KTM hasta el vivac.

El número 73 ya está en la historia

Canet acabó cuarto la última etapa, a 3:11 de Ricky Brabec, pero eso era casi lo de menos. El estadounidense ganó el día por delante de Luciano Benavides y Tosha Schareina, mientras Sanders sólo pudo ser quinto a 5:39.

Cuando se cerraron los cronómetros, el resultado que importaba estaba arriba del todo. Edgar Canet, campeón del Rally de Marruecos. El español completó la prueba en 15h41:55 y derrotó finalmente a Sanders por 1:02.

Es su primera victoria en la categoría RallyGP en su temporada de debut entre la élite y llega en el mismo lugar donde, un año atrás, se proclamó campeón mundial de Rally2.

También convierte a Canet en el ganador más joven de una prueba del W2RC, con 21 años, 6 meses y 18 días, y en el 17º piloto diferente que inscribe su nombre en el palmarés de motos del Rally de Marruecos. España, además, alcanza a Francia con siete victorias en la prueba.

Clasificación final del Rally de Marruecos 2026 – Motos

Pos. Piloto Moto Diferencia 1º Edgar Canet KTM 15h41:55 2º Daniel Sanders KTM +1:02 3º Ricky Brabec Honda +3:32 4º Luciano Benavides KTM +7:52 5º Martim Ventura Honda +15:09 6º Adrien van Beveren Honda +23:08 7º Tosha Schareina Honda +25:08 8º Ignacio Cornejo Hero +34:08 9º Michael Docherty Hero +45:54 10º Preston Campbell Honda +53:48

Brabec gana la etapa y Schareina despide Marruecos con otro podio

Mientras Canet y Sanders estaban pendientes de su propia partida, la victoria de la última especial se decidió bastante más atrás. Ricky Brabec dominó la jornada con un tiempo de 1h52:15 y terminó 2:36 por delante de Luciano Benavides y 3:03 sobre Tosha Schareina.

El resultado permitió además al estadounidense arrebatarle a Benavides el último escalón del podio de la clasificación general.

Schareina, por su parte, cerró con otra buena actuación un Rally de Marruecos mucho más complicado de lo previsto. El valenciano volvió a enseñar velocidad en los últimos días, pero el tiempo cedido durante las primeras etapas fue imposible de recuperar y termina séptimo, a 25:08.

Sanders pierde Marruecos, pero mira al Mundial

Daniel Sanders no tendrá la victoria que buscaba en Marruecos, aunque se marcha de Zagora con un premio importante. Su segundo puesto, unido a las dificultades de Schareina durante la semana, le permite reforzar su posición al frente del Campeonato del Mundo antes de la última cita.

El australiano suma 87 puntos, mientras Luciano Benavides aparece segundo con 74 y Schareina tercero con 73. Brabec se acerca con 70 y Canet, después de su victoria, alcanza los 58.

KTM completa además un doblete en Marruecos y mantiene su pleno de triunfos esta temporada con sus tres pilotos oficiales: Benavides ganó el Dakar, Sanders se impuso en Portugal y Argentina y ahora Canet añade Marruecos. Pero esa batalla será para otro día.

Porque el sábado en Zagora pertenece a un piloto que comenzó el año estrenándose en RallyGP y que, nueve meses después, ya ha derrotado a los mejores. Edgar Canet tiene 21 años. Y ya es ganador de un rally del Mundial.

Clasificación del Mundial de RallyGP tras el Rally de Marruecos 2026

Pos. Piloto Equipo / Moto Puntos 1º Daniel Sanders (AUS) Red Bull KTM Factory Racing / KTM 87 2º Luciano Benavides (ARG) Red Bull KTM Factory Racing / KTM 74 3º Tosha Schareina (ESP) Monster Energy Honda HRC / Honda 74 4º Ricky Brabec (USA) Monster Energy Honda HRC / Honda 70 5º Edgar Canet (ESP) Red Bull KTM Factory Racing / KTM 58