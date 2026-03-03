Drive to Survive: por qué a Netflix le daba completamente igual el campeón de F1

¿Acaso Netflix escribió el guióon de la temporada 2025 de Fórmula 1? Esa pregunta se plantea incluso en uno de los nuevos episodios de "Drive to Survive", con un guiño. Sin embargo, los creadores de la exitosa serie dejan claro que, al final, para la dramaturgia de la octava temporada era totalmente secundario qué nombre acabara haciéndose con el campeonato del mundo.

En una entrevista con F1.com, los productores ejecutivos James Gay-Rees y Tom Rogers dieron detalles sobre la producción de la última temporada. La conclusión principal: ya fuera Max Verstappen, Lando Norris u Oscar Piastri, el "final feliz" estaba garantizado para los gigantes del streaming.

"Realmente no nos importaba cómo acabaran las cosas", explica Rogers. Para los productores, cualquier escenario ofrecía material para un éxito de taquilla: "Si Max lo hubiera conseguido, habría sido la mayor remontada de todos los tiempos, una historia increíble. Si hubiera ganado Lando u Oscar, habría sido el primer título para ambos. Eso también es un final fantástico para una historia".

Norris, que ha apoyado la serie desde el principio, fue el centro de atención. Sin embargo, Rogers subraya: "Independientemente del resultado de la última carrera de la temporada, habría sido bueno para nosotros y bueno para el deporte".

McLaren en el punto de mira, Verstappen con humor

Según James Gay-Rees, el renacimiento de McLaren marcó especialmente la narrativa de la octava temporada. La colaboración con el equipo de Woking, desde Zak Brown hasta los pilotos y el equipo de prensa, fue "fantástica".

"Ver cómo Max y Red Bull les volvieron a alcanzar a lo largo de la temporada fue algo muy especial", afirma Gay-Rees. "Para McLaren probablemente fue aterrador, para el resto de nosotros extremadamente entretenido".

Los creadores se mostraron especialmente impresionados con el tetracampeón Verstappen: "Hay que respetar cómo lo ha gestionado. Parecía tomárselo con una sonrisa y humor, lo cual era bonito de ver".

El enigma de Piastri y la guerra psicológica

Curiosamente, los creadores de Netflix tenían en algún momento a otro favorito en mente. "Como muchos otros, yo también pensaba que Oscar Piastri lo conseguiría", confiesa Gay-Rees. El motivo por el que finalmente fracasó su lucha por el título es "bastante complicado" y se explica en la serie.

Al final, la pregunta era: ¿mantendrá Norris la calma o Verstappen contraatacará? Para Gay-Rees, el resultado era secundario: "Para nosotros era una situación en la que todos ganaban".

La octava temporada de Drive to Survive está disponible en Netflix desde el 27 de febrero, justo a tiempo para el inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Australia, del 6 al 8 de marzo.