Verstappen y Alonso, casi ausentes y Horner el gran protagonista de Drive to Survive

Desde mañana estará disponible en Netflix la octava temporada de Drive to Survive, basada en el campeonato del mundo de Fórmula 1 2025. La serie, producida por la compañía británica Box To Box Films, se desarrolla en ocho episodios (dos menos que en ediciones anteriores), cada uno con su propia trama. Desde su primera edición (publicada en 2019), Drive to Survive ha dividido la opinión de los aficionados que siguen regularmente la Fórmula 1.

DTS (el acrónimo de la serie) no es un relato fiel de una temporada de carreras; no es ese su objetivo y nunca lo ha sido. La meta de la producción es atraer a nuevos fans y, para hacer la narración accesible incluso a quienes no están familiarizados con la Fórmula 1, las tramas se simplifican o se fuerzan según las necesidades del guion. Lo que predomina es la búsqueda del intríngulis, de la rivalidad total, de tensiones a veces acentuadas pero casi siempre ancladas en un fondo de verdad.

Los aficionados más puristas torcerán el gesto ante ciertas reconstrucciones, pero hay un elemento que por sí solo puede justificar el visionado: las imágenes inéditas, muchas de ellas captadas entre bastidores. Entresijos, escenas informales, exabruptos en caliente (muchos auténticos) que con el tiempo la dirección de Netflix ha decidido no suavizar. El desahogo de Jack Doohan (obligado a moverse con escolta en el Gran Premio de Miami), la decepción de Liam Lawson (descartado por Red Bull tras solo dos fines de semana de carrera), hasta el despido de Christian Horner, uno de los personajes en los que más ha apostado la serie en temporadas anteriores.

Al día siguiente de la comunicación de su salida de Red Bull, el equipo de Netflix se desplazó hasta el rancho de Horner en Oxfordshire, montando un set para entrevistarlo en… un establo. El valor añadido de Drive to Survive está precisamente en estos escenarios inéditos y en declaraciones menos filtradas que las habituales del fin de semana de carrera. "Jos Verstappen nunca ha sido mi mayor fan —admitió Horner en un largo desahogo— y nunca lo ha ocultado. Pero no creo que los Verstappen hayan sido en ningún modo responsables (del despido); fue una decisión tomada por Oliver Mintzlaff, con el asesoramiento de Helmut Marko".

Tras las salidas de Gunther Steiner y Daniel Ricciardo, durante años rostros centrales de la serie, también la marcha de Horner pesará en el relato de las próximas ediciones. Su dualismo con Toto Wolff (Horner incluso leyó el mensaje recibido del dirigente de Mercedes tras conocer la noticia de su despido) difícilmente encontrará sustituto a corto plazo.

Por lo demás, los focos de la octava temporada están puestos en Zak Brown, protagonista en todos los frentes. Sorprende, sin embargo, el enfoque elegido para narrar la rivalidad entre Oscar Piastri y Lando Norris, presentada en una versión quizá demasiado "políticamente correcta". Ningún trasfondo espinoso, ninguna palabra fuera de lugar, ni siquiera en los días más calientes: los domingos de Monza y Singapur o el sábado de Austin. En esos momentos, las cámaras no estaban donde deberían haber estado, o quizá permanecieron deliberadamente apagadas.

Más interesante es el espacio dedicado a los debutantes, con Andrea Kimi Antonelli (retratado también en su ámbito familiar) en un papel que suena a inversión a largo plazo. Pero la verdadera nueva incorporación es, sin duda, Flavio Briatore, una presencia perfecta para llenar el vacío dejado por Steiner. Sus comentarios sobre Doohan y Colapinto, casi todos en italiano, son puro estilo ‘Briatore’ (imperdible también la visita del equipo a su residencia monegasca). En cambio, pesa la ausencia de Fernando Alonso, Lewis Hamilton y, sobre todo, Max Verstappen, presentes en las radios de equipo y en las entrevistas oficiales con los medios, pero no ante las cámaras de Netflix.