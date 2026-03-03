Cuando Alonso no pudo completar ni una vuelta por el motor Honda F1

La desastrosa pretemporada de Aston Martin con el motor Honda ha encendido las alarmas de cara a la primera carrera del curso. Se pasó el plazo para homologar el motor y el fabricante japonés carece de un arsenal de piezas de repuesto, por lo que podríamos estar ante un GP de Australia donde puedan rodar muy poco.

Y con la duda de saber cuántas vueltas podrán dar Fernando Alonso y Lance Stroll en la carrera del próximo domingo, recordamos otro gran premio en el que el asturiano se vio condenado a tener que verlo casi al completo desde el hospitality. Fue el GP de México 2015, la antepenúltima ronda de aquel mundial, el 1 de noviembre. También motorizado por Honda, el McLaren del asturiano apenas pudo completar ni una vuelta al Autodromo Hermanos Rodriguez, después de arrastrar un problema del motor eléctrico desde el sábado que no se pudo corregir.

"He salido por respeto a los fans y he intentado completar la primera vuelta. Sabíamos que teníamos pocos metros de potencia normal y hemos salido por respeto a los aficonados", explicó Alonso en ese momento.

Pese a los pocos metros recorridos, el bicampeón aún tuvo tiempo de adelantar a algunos rivales en la salida, antes de lo que sería su octavo abandono de la temporada 2015, la primera de Honda con McLaren, dos meses después del célebre 'motor de GP2'.

También llevaba un McLaren con unidad de potencia Honda cuando, en la cuarta carrera de 2017, en Rusia, Alonso sufrió un fallo de fiabilidad en la vuelta de formación que ni siquiera le dejó tomar la salida. Lo grave de aquel entonces es que esa era ya la tercera temporada de Honda con McLaren y que en la carrera anterior, en Bahrein, le había pasado lo mismo a Vandoorne, compañero de Alonso.

Aquel 2017 empezó para Alonso con cuatro abandonos en las cuatro primeras carreras, aunque Aston Martin confía en que la historia sea diferente esta vez.

Fernando Alonso, AMR26 Aston Martin F1

¿Y si Aston Martin no corriera? ¿Hay antecedentes?

Aston Martin se habría planteado directamente saltarse la primera carrera, pero eso supondría romper el Pacto de la Concordia y tener que pagar una buena suma de dinero. Y eso supongía, además del evidente golpe deportivo y moral, otro castigo económico.

Sin embargo, no sería la primera vez que un equipo va a un gran premio y no corre. Con graves problemas económicos, el equipo Manor (Marussia) no llegó a tiempo de tener el coche listo y pese a estar en el paddock del GP de Australia 2015, sus pilotos Roberto Merhi y Will Stevens no disputaron ninguna de las sesiones del fin de semana.

Antes de eso, el equipo HRT tampoco pudo disputar la primera carrera de las temporadas 2011 y 2012, ambas en Australia, por la regla del 107%, que establece que "durante la Q1, el mejor tiempo de un piloto no puede superar el 107% del tiempo más rápido de esa sesión, o perderá su registro, y no podrá disputar la carrera".

El reglamento también aclara que "bajo excepcionales circunstancias, sin embargo, se puede tener en cuenta los tiempos de los entrenamientos libres y los comisarios pueden permitirle empezar la carrera", pero en aquellos casos, los tiempos del equipo español en los entrenamientos también eran más lentos de la cuenta, por lo que no se les permitió correr.