Drive to Survive "no gustará a todo el mundo", pero no piensa despedirse

Los productores del éxito de Netflix Drive to Survive "no están planeando un final" para la serie mientras siga funcionando para la Fórmula 1.

Una semana antes del inicio de la nueva temporada de F1, la octava entrega del fenómeno fue estrenada en Netflix, una serie reducida a ocho episodios que sigue la campaña 2025 —como siempre, producida por Box to Box Films—.

El éxito de la primera incursión de Netflix en la F1 está más que documentado a estas alturas: los más de 10 millones de espectadores de la temporada 7 dejaron atrás a cualquier otra franquicia deportiva.

Las críticas a la temporada 8 han sido variadas, y el programa sigue dividiendo a los aficionados más acérrimos de la F1 y a los nuevos seguidores que la F1 y sus creadores intentan atraer al deporte. Pero mientras el programa cumpla este último objetivo, sus responsables no ven motivos para cambiar el enfoque.

Foto de: Netflix

"Tienes que aceptar muy pronto que no vas a gustar a todo el mundo", explicó Tom Rogers, director de postproducción de Box to Box.

"La realidad es que los aficionados más puristas, inevitablemente, tendrán quejas sobre algunas cosas que aparecen en la serie. Pero en realidad no estamos apuntando a la gente que ya es apasionada de la Fórmula 1".

"Esto siempre fue una puerta de entrada para nuevos fans. Queremos convertir a los aficionados ocasionales en seguidores apasionados, y a los no aficionados en seguidores ocasionales. Y creo que lo hemos conseguido. Mientras mantengamos esa mirada fresca sobre la tensión y el dramatismo, creo que seguirá teniendo éxito".

"No es habitual que las series de Netflix lleguen a una temporada 8, y creo que eso dice mucho tanto de la popularidad del programa como del propio deporte".

Eso no significa que todas las críticas lanzadas por los aficionados más entendidos —que van desde incoherencias editoriales hasta el uso de declaraciones e imágenes fuera de contexto para generar dramatismo— sean simplemente ignoradas.

Foto de: Netflix

"¿Es el programa perfecto? No", admitió Rogers. "¿Hemos cometido errores en el pasado? Absolutamente. Hubo uno el año pasado con Max [Verstappen]. Usamos la imagen equivocada de la sala de enfriamiento equivocada. Fue un error genuino. En cuanto nos lo señalaron, lo corregimos".

"Se convierte en una gran noticia, pero no hay ninguna conspiración. No intentamos manipular a nadie. Es un error humano y cada año implementamos más procesos para intentar minimizarlo. Ahora tenemos marcadores en todo nuestro material que indican de qué gran premio procede. Así, si es del gran premio equivocado, es muy evidente porque aparece en pantalla cuando estamos editando. A todos nos interesa hacer el mejor trabajo posible".

El éxito de la película de F1 de Apple es otro impulso para atraer nuevos seguidores en el clave mercado norteamericano. Ese margen de crecimiento adicional significa que, mientras la F1 siga funcionando para Netflix y viceversa, el final de Drive to Survive no parece estar en el horizonte inmediato.

"A menudo nos preguntan: ‘¿Creemos que ha llegado al final de su ciclo?’. Pero aunque hemos hecho crecer el mercado estadounidense, diría que todavía queda mucho camino por recorrer allí", señaló Rogers. "Parece que la Fórmula 1 sigue yendo de fortaleza en fortaleza. Con suerte, Drive to Survive continuará acompañando a la Fórmula 1 en ese sentido".

"No estamos planeando un final. Las cosas, de forma natural, tienen una duración limitada, pero no hay nada en el horizonte que conozcamos. Mientras siga teniendo sentido para la Fórmula 1, para Netflix y para los equipos… como he dicho, en el mercado estadounidense solo hemos arañado la superficie. Hay un potencial de crecimiento enorme allí".