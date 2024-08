Jack Doohan asumía que su debut en F1 dependía de Sainz

Jack Doohan consiguió el ascenso soñado y será piloto titular de Alpine para la F1 2025. El joven australiano se estrenará así en la máxima categoría tras cumplir el próximo enero 22 años, pero admite que la historia podría haber sido muy distinta si Carlos Sainz hubiera tomado otra decisión.

Alpine hizo una gran oferta a Sainz para ficharle para 2025, pero finalmente el madrileño la rechazó y se decantó por Williams. Cuando se le preguntó a Doohan si le puso nervioso que un apellido como el de Sainz sonar con tanta fuerza para Alpine, contestó: "Sí, creo que es difícil de aceptar saber que mi futuro depende de la decisión de otra persona".

Pero se mostró comprensivo: "Es algo obvio. Ya sabes, cualquier equipo de la zona media se quedaría con alguien de la talla de Carlos Sainz con su rica experiencia, con su experiencia ganando carreras y la comerciabilidad que aporta".

Sin embargo, sin Sainz, Jack Doohan defiende que él era la mejor opción: "Confío en la etapa en la que estamos con el equipo Enstone, que yo era la elección correcta que tomar y embarcarse en este viaje que estamos haciendo. Así que espero ser un valor añadido a esos pasos y a los cambios que estamos haciendo para asegurarnos de que llegamos a donde queremos llegar".

Estos últimos meses, mientras se desarrollaba el mercado de pilotos, no fueron fáciles para Jack Doohan, que sabía que existía la posibilidad de quedarse sin sitio para 2025. Sin embargo, asegura que en su momento nunca se vio desanimado ante esa opción: "Sabes, ahora creo que soy más consciente de que podría no haber salido, pero mi mentalidad nunca... Nunca dejé que mi mente llegara a ese punto en el que aceptara que no tendría esta oportunidad".

"Tal vez fuera un escenario real y muy posible, pero sentí que si alguna vez llegaba a ese punto, de verme ya derrotado, no podía ponerme en un estado mental aceptando que podía suceder. Estaba viviendo y respirando y creyendo en ello. Desde el momento en que me despertaba hasta el momento en que me iba a dormir... y creo que casi todas las entrevistas que he hecho este año empezaron con una pregunta sobre si era arriesgado estar un año como probador, sin competir, con la desventaja obvia que tiene ese puesto. Pero tanto yo como Alpine confiamos en el proceso y estoy muy agradecido de estar ahora en esta posición".