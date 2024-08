¿Cómo ha sido el camino de Jack Doohan hasta la F1 con Alpine?

Uno de los apellidos con más historia del deporte de motor dejará su impronta en la Fórmula 1 la próxima temporada, aunque fue en la década de 1990 cuando alcanzó un éxito notable sobre las dos ruedas con Mick. Sin embargo, será Jack Doohan quien se ponga a los mandos de uno de los Alpine en 2025 tras ser reserva, y compartirá equipo con Pierre Gasly.

El australiano, hijo del cinco veces campeón del mundo de motociclismo de 500cc, intentará repetir esos triunfos, aunque en el Gran Circo. En 2022 declaró a Motorsport.com que una fractura en la pierna cuando era un niño al ir en moto le apartó de esa categoría, además de admitir que sentía la presión del apellido familiar, y aunque Mick Doohan probó un Williams FW19 en 1998, tienen poco que ver con las cuatro ruedas, hasta que llegó el más pequeño, quien tratará de dejar un legado.

A los aficionados a la Fórmula 1 les divirtió saber que Alpine por fin fichó a un piloto australiano de su academia, después de perder a Oscar Piastri a finales de 2022. Incluso podría haber tres australianos en la parrilla si Daniel Ricciardo se queda para 2025, la mayor cantidad en una carrera desde que Alan Jones, Larry Perkins y Warwick Brown coincidieron en el Gran Premio de Estados Unidos de 1976.

Buscando una carrera sobre las cuatro ruedas, Jack Doohan se convirtió en campeón australiano de karting, y después se mudó al Reino Unido para correr en el campeonato británico de Fórmula 4 en 2018, tras formar parte de la academia de Red Bull. Después de perder el cuarto puesto en el campeonato ante su compañero, Dennis Hauger, alguien que también tuvo su primera experiencia en las pistas inglesas- le venció en la Copa Rookie.

Al año siguiente se unió con el actual director del conjunto de Enstone, Oliver Oakes, para competir con Hitech en el campeonato asiático de Fórmula 3, donde se proclamó subcampeón, por detrás de Ukyo Sasahara, y lo compaginó con un año en la Euroformula Open, aunque los resultados en la Fórmula 3 no fueron tan impresionantes.

El paso a la Fórmula 3 en 2020 con HWA no fue demasiado exitoso, ya que no cosechó puntos en una temporada de prueba, puesto que estaba en una parrilla de 30 coches con poca experiencia, y Jack Doohan a menudo se perdió en los laberínticos alrededores de la zona y no pudo entrar entre los diez mejores ni una sola vez. Y, aunque el apoyo de Red Bull no fue más allá de su casco, le ayudó a entrar en un conjunto a mucho más competitivo como es Trident.

Con la escudería de Maurizio Salvadori, destacó en su segundo año en la Fórmula 3. La batalla por el campeonato que mantuvo durante toda la temporada con su antiguo compañero, Dennis Hauger, empezó a crecer hasta llegar a un crescendo final en Sochi, donde el australiano se adelantó al noruego con la pole position para la carrera del domingo. Sin embargo, en la sprint, Jack Doohan cayó desde su 12ª posición en la parrilla invertida, y sin poder para entrar en los puntos, con su rival segundo, no pudo mantener viva la esperanza por el título.

Eso se vio agravado por la cancelación de la segunda carrera al sprint debido a la intensa lluvia, aunque aprovechó su pole position en el final de la temporada y demostró su gen competitivo al desafiar las órdenes de equipo para dejar pasar a su compañero, Clement Novalak. En cualquier caso, su victoria ayudó a Trident a asegurarse la corona de los conjuntos.

Tras ver que sus oportunidades con Red Bull podrían haber llegado a su máximo, Jack Doohan se libró de la atenta mirada de Helmut Marko y se unió a la academia de Alpine en 2022. Aunque el historial de los franceses con los jóvenes tal vez fue menos aclamado que en comparación con los de Milton Keynes, solo tenía a Oscar Piastri por delante de él en el orden jerárquico para ascender, y se unió a Virtuosi en la Fórmula 2.

Allí consiguió tres victorias en su camino hasta la sexta posición en el campeonato, aunque planeó hacer solo una temporada completa en la antesala del Gran Circo, más otras seis a finales de 2021 con MP, pero se quedó con la intención de ir a por el título. Aunque el australiano se recuperó en el periodo de 2022, un lento comienzo de año hizo que solo sumara seis puntos en las seis primeras carreras, y un decepcionante final se saldó con tres abandonos en las tres últimas citas del año, pero se trataba más de una ración de mala suerte que su culpa al volante.

El problema fue que 2023 tampoco empezó de una mejor forma. Un "problema fundamental" con su coche impidió a Jack Doohan afianzarse en la lucha por el campeonato de ese año, y tan solo era 13º tras el Gran Premio de de Mónaco. Aunque los resultados mejoraron en la segunda mitad del año para alcanzar el tercer lugar en la tabla, el duelo por el título entre Theo Pourchaire y Frederik Vesti ya estaba demasiado lejos.

No obstante, es el australiano, y no el francés o el danés, quien consiguió dar el salto a la Fórmula 1. El papel de reserva de Alpine dio al piloto de Queensland la oportunidad de impresionar con sus sesiones de FP1 y pruebas de coches antiguos, similar al programa que Oscar Piastri realizó para usar como trampolín para su llegada al Gran Circo. Jack Doohan probó por primera vez un monoplaza de la máxima categoría en la FP1 del Gran Premio de México 2022, y repitió en el Gran Premio de Abu Dhabi antes de estar en la prueba de jóvenes posteriores a la campaña.

Participó en las mismas sesiones de entrenamientos un año más tarde, donde llegó a ser 13ª posición en la sesión FP1 del trazado de Yas Marina, aunque en aquella ocasión había muchos novatos. Este año, Jack Doohan participó en las prácticas del Gran Premio de Canadá y Gran Bretaña, aunque en el primer caso no pudo hacerlo debido al mal tiempo, pero Alpine tendrá más oportunidades de preparar a su futuro titular durante el resto de la temporada para asegurarse de que en 2025 esté listo para rendir.

En 2024, tiene reservados diez días para rodar con coche de al menos dos años de antigüedad, una jornada en el A521 de 2021, y los nueve restantes con el A522 de la temporada 2022. También estuvo considerado para el conjunto galo en el Campeonato del Mundo de Resistencia, pero no pasó más allá de unos rumores para poder centrarse en su puesto de reserva en la Fórmula 1.

Aunque Carlos Sainz podría haber sido la primera opción de Alpine para 2025, el anuncio del fichaje del español por Williams para la próxima temporada obligó a los galos a mirar hacia otro lado. No era ningún secreto que estaban valorando a Jack Doohan para dar un paso adelante, y también pusieron a prueba a Mick Schumacher, otro apellido con gran historia en el deporte, pero el trabajo del australiano en los dos últimos años demostró al equipo que tenía lo que hacía falta para dar el salto a la Fórmula 1.

En Pierre Gasly, el próximo novato tiene un referente bien conocido. El francés sabe lo que es ganar, y es un piloto conocido por ser un corredor rápido y astuto, además de que puede trabajar con un debutante, como hizo con Yuki Tsunoda en AlphaTauri, pero, en cualquier caso, Jack Doohan se tomará su tiempo para empezar tras un año sin competir, lo mismo que ya le ocurrió a Oscar Piastri.

Oliver Oakes y Flavio Briatore esperan que el piloto rinda, pero también reconocen que en su trayectoria como joven que es, necesita tiempo para madurar. Y, con el equipo en un momento de cambios, Jack Doohan puede beneficiarse de un entorno con baja responsabilidad para afilar sus dientes para un futuro con más presión en la Fórmula 1.

