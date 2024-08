Las matemáticas: ¿tiene Norris posibilidades de ganar el título de F1?

La ventaja de Lando Norris sobre Max Verstappen en el momento de cruzar la bandera a cuadros fue de 22.896 segundos al final del Gran Premio de Países Bajos 2024 de Fórmula 1.

Hasta ahora, esa ha sido la mayor diferencia de la temporada, casi medio segundo más que la que Verstappen consiguió sobre Sergio Pérez en el primer Gran Premio de Bahrein. También es la victoria más dominante desde el triunfo de Verstappen en Hungría 2023, donde 33 segundos le separó de Norris hace ya de un año.

Además, Norris logró la vuelta más rápida en el último giro de la carrera para recortar ocho puntos a Verstappen en el campeonato. Hay "solo" 70 puntos de diferencia entre ellos, lo que todavía supone un abismo que superar a falta de nuevo rondas para el de McLaren.

Nadie ha logrado remontar una diferencia tan grande en el campeonato en tan poco tiempo. No es que no se pueda hacer matemáticamente, por supuesto, pero sería una remontada muy improbable que podría ser una sorpresa aún más grande que el anuncio del fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari.

Pero, ¿tiene Norris alguna esperanza de conseguir la heróica? La respuesta es "sí", pero con un "pero".

Así están los mundiales en estos momentos: Fórmula 1 Así queda el mundial de F1 tras Zandvoort: puntos y posiciones del campeonato

El hombre de la pole, Lando Norris, del equipo McLaren F1, habla con Max Verstappen, de Red Bull Racing. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Las matemáticas son las siguientes: El ingeniero de Norris, Will Joseph, en sus súplicas a su piloto para que dejara pasar a Piastri en el Gran Premio de Hungría, afirmó que Norris "necesitaría al equipo" para ayudarle a ganar el título, porque no podía aspirar a ganarlo él solo. Y esa afirmación sería correcta; Norris realmente necesita a Piastri para que le ayude.

McLaren necesita que Piastri empiece a ser un problema para Verstappen en las próximas carreras, ya que su presencia entre los tres primeros es un requisito para que Norris reduzca su desventaja.

Norris podría ganar las nueve carreras que quedan en el calendario -y los tres sprints restantes- y no ser suficiente si Verstappen termina segundo en todas ellas. Suponiendo que ninguno de los dos pilotos logre una vuelta rápida, Norris acabaría con 474 puntos, cuatro menos que Verstappen.

Con cinco vueltas rápidas, Norris puede recortar las distancias, pero esa suposición es muy inestable. ¿Dudaría Red Bull si tuviera que perjudicar a Pérez y sacrificar su posición en pista para arrebatarle el punto de la vuelta rápida a Norris? La respuesta es clara; no.

En ese caso, Piastri necesita estar entre Norris y Verstappen en al menos dos grandes premios para hacer valer la estrategia de "ganarlo todo". Y, si Norris tiene un fin de semana malo y "sólo" acaba segundo en una ocasión, Piastri debería 'intercalarse' al menos otras dos o tres veces.

Y, por supuesto, no se puede confiar en los demás equipos. Mercedes y Ferrari seguirán siendo rápidos y probablemente tendrán fines de semana en los que estén más cerca de McLaren y Red Bull, pero eso también podría jugar en su contra, por lo que McLaren necesita mitigar su influencia en sus propios resultados, sin esperar nada de nadie.

Es el caso contrario que en el campeonato de constructores, donde hasta cierto punto, la escudería de Woking tiene el destino en sus propias manos: tiene un coche que puede batir a Red Bull en ritmo, tal y como ya han demostrado, y los dos pilotos que suelen rendir por encima de la dupla de los austriacos.

El hombre de la pole Lando Norris, McLaren F1 Team, celebra en Parc Ferme. Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Norris demostró en Zandvoort que no necesita hacer la carrera perfecta para ganar, ya que otro fallo en el embrague en la primera curva le hizo perder el liderato, pero a la postre tuvo poca importancia. En su lugar, la gestión al principio de la carrera y su seguridad sobre el ritmo relativo de Verstappen acabaron dándole la oportunidad de adelantar en pista mucho antes de que llegasen las primeras paradas en los boxes. Aunque no acabó del todo con el malestar de Norris, al menos le quitó presión. Las salidas no parecen tan importantes si sabes que puedes hacer el trabajo más tarde.

En definitiva, incluso si Norris se muestra intratable y gana todas las carreras que quedan, no podría ganar el título a menos que Verstappen y Red Bull sufran una serie de errores que reduzcan significativamente la diferencia de puntos entre ellos.

Como Joseph le dijo a Norris en Hungaroring, a cinco vueltas del final: "La forma de ganar un campeonato no es por ti mismo. Vas a necesitar a Oscar y vas a necesitar al equipo".

¿Podría ser ese el mantra que una a McLaren en su misión por ganar el campeonato incluso antes de lo esperado? De momento no les está yendo mal, y demuestra una igualdad entre compañeros de equipo que Red Bull no puede replicar. Y, a la hora de la verdad, esa podría ser la diferencia, pero con un pero: Piastri debe ser la clave para ganar el título de pilotos con Norris.