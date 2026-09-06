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Doble KO para Aston Martin-Honda: abandonan Alonso y Stroll en Monza

Fernando Alonso abandonó antes de cumplirse la mitad de la carrera de Monza, el GP de Italia 2026, con otro problema en el coche. Stroll, poco después.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin

Foto de: Eric Le Galliot

Aston Martin esperaba un fin de semana muy complicado en el 'Templo de la velocidad' con un motor Honda incapaz, pero la carrera acabó mucho antes del final con problemas de fiabilidad en los dos coches.

Primero fue Fernando Alonso quien en la vuelta 25 pasó por boxes y de allí no salió. Lo que parecía un cambio de neumáticos, fue realmente un abandono, y el equipo luego explicó brevemente que lo retiraban porque sospechaban que el coche tenía daños, probablemente tras una salida de pista en Lesmo 2, donde pisó la grava.

Luego, dos vueltas después, fue Lance Stroll quien tuvo que aparcar el AMR26, sin ni siquiera llegar al pitlane con un problema hidráulico, provocando un Virtual Safety Car que neutralizó la carrera del GP de Italia. Después de puntuar en Zandvoort, Aston Martin volvía a irse de vacío, en una carrera en la que aspiraban solo a luchar por el 18º puesto sobre los Cadillac tras el abandono por accidente de Charles Leclerc.

De hecho antes del abandono Alonso era 18º y Stroll 20º. El bicampeón ya se había tenido que bajar del coche antes de acabar la Q1 del sábado, y luego explicó que el motor "no arrancó". Reaccionando, Honda trabajó durante la noche en la unidad de potencia y haberse saltado el parque cerrado para cambiarle la parte eléctrica motor le hizo salir desde el pitlane, como Liam Lawson.

Te contamos la carrera AQUÍ:

Rápidamente Alonso llegó a alcanzar a Stroll, y de hecho le pasó, pero no pudo luchar con más equipos, en otro fin de semana doloroso para el equipo británico.

Continúa así el calvario para la escudería de Silverstone, mientras Honda ya ha admitido que mejorar este motor este año casi se da por perdido, teniendo que esperar a acertar en 2027. Por parte del chasis, Aston Martin aspira a aligerar el peso del coche en Bakú, dentro de dos grandes premios.

Y entre medias, el primer GP de España en Madring, el fin de semana que viene, donde las gradas estarán llenas para apoyar a Alonso... preparados para, probablemente, otro resultado decepcionante.

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