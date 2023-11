Las 10 cosas que aprendimos en el GP de Brasil 2023 de F1

Max Verstappen volvió a ganar tanto la carrera al sprint como la principal del Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1, y con ella consiguió superar a Alain Prost como el cuarto piloto con más triunfos de toda la historia. Por lo demás, Charles Leclerc tuvo que soportar más problemas de fiabilidad y abandonó antes siquiera de empezar, mientras que Fernando Alonso dio una clase magistral de defensa contra Sergio Pérez para sumar su podio 106.

El fin de semana también tuvo otras muchas noticias importantes que no solo tenían que ver con lo que sucedía sobre el circuito de Interlagos, como la queja de Haas por los resultados del pasado Gran Premio de Estados Unidos, o la renovación de la cita brasileña. Todo eso, y mucho más, está aquí, en la sección de lo que aprendimos del Gran Premio de Brasil.

1. Verstappen ganar para batir un récord de 71 años de historia en F1

El piloto neerlandés consiguió un nuevo triunfo en el Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1 de manera dominante, y con ello, ya son 17 las victorias en toda la temporada, a falta de todavía dos citas más. Sin embargo, Max Verstappen puede presumir de batir un récord que databa de hace 71 años, de una época en la que las carreras eran muy diferentes a las de hoy en día.

Su porcentaje de éxito en el presente curso es del 77,3%, con todavía el Gran Premio de Las Vegas y Abu Dhabi por disputarse, lo que se sitúa por encima del 75% que cosechó Alberto Ascari con Ferrari en 1952. No obstante, si se alza con el triunfo en esas dos pruebas, alcanzará el 85%.

2. Alonso gana de forma "poco convencional" y heroica a Pérez

Por segunda vez desde que regresó a la Fórmula 1, el piloto español protagonizó una defensa titánica con la que sacó un histórico resultado. La primera fue cuando defendió desde la distancia a Esteban Ocon de Lewis Hamilton para que ganase el Gran Premio de Hungría 2021, pero quizá la actuación en el circuito de Interlagos fue mucho mejor que aquella.

Fernando Alonso aguantó durante más de veinte vueltas al mexicano para lograr su podio 106 en la categoría, y lo hizo gracias a unas trazadas "poco convencionales", como aseguró el director de Aston Martin, Mike Krack. La diferencia en la línea de meta fue de tan solo 53 milésimas, y aunque el ovetense ya estaba "muy mayor" para soportar esa presión a la que le sometió el de Red Bull, salió vencedor.

3. La mala suerte con la fiabilidad sigue para Leclerc

Cuando todos se estaban preparando para la salida de la carrera del Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1, la retransmisión de televisión se fijó en el accidente de Charles Leclerc, quien se fue contra el muro mientras calentaba los neumáticos. El monegasco, rápidamente, abrió la radio para indicar que se trataba de un fallo hidráulico, y no de uno propio.

El piloto de Ferrari se lamentaba por su poca fortuna, y no es la primera vez que tiene que abandonar antes de arrancar, con el Gran Premio de Mónaco 2021 todavía en el recuerdo. En aquella ocasión, partía desde la pole position y tenía muchas opciones de llevarse el triunfo en su propia casa, donde la suerte le ha sido esquiva.

4. Mercedes termina el triplete tras sus problemas "desconcertantes"

El equipo Mercedes quería cerrar el triplete americano con una buena actuación, pero todo se salió de control debido a sus problemas con los neumáticos. George Russell llegó a decir que parecía "magia negra" lo que sucedía con sus gomas para meterlas en la ventana de funcionamiento, y quizá fue por eso por lo que fueron cayendo posiciones hasta estar casi fuera de la zona de puntos.

Lewis Hamilton tampoco estuvo nada contento, e indicó que estará contento cuando despide de forma definitiva al W14. Sin embargo, los de Brackley parece que se llevarán el subcampeonato del mundo de constructores después de que Ferrari también tuviera sus propios problemas con el sobrecalentamiento y la fiabilidad, y de los podios [a pesar de la descalificación en Austin] que el heptacampeón protagonizó dos podios.

5. Los nuevos neumáticos Pirelli podrían llegar en 2025

Después de que acabara la carrera del Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1, la compañía que suministra los neumáticos al campeonato está pensando en implantar unos nuevos compuestos de baja degradación para 2025.

El desarrollo aerodinámico de los monoplazas ha llevado a que los pilotos se enfrenten a un sobrecalentamiento de las gomas y, como reconoció el director de los milaneses, Mario Isola, ahora tienen que "diseñar un neumático con un nivel diferente de degradación", algo que podría llegar en un futuro próximo.

6. Nuevas reglas en el pitlane, pero Verstappen y Horner no están contentos

Después de todos los problemas ocasionados en las clasificaciones, donde muchos pilotos deceleran para crearse un hueco y hacer su vuelta sin tráfico, se han sucedido las situaciones de peligro, con coches pasando muy rápido a escasos centímetros. Todo eso ha generado una reacción por parte de la FIA, que se vio acelerada tras el caos en el pitlane del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Allí, algunos llegaron a pararse, sin dejar pasar a sus rivales, y aunque no sancionaron a nadie, las reglas cambiaron para la cita brasileña. La federación internacional ordenó que nadie se detuviera en esa zona o, de lo contrario, acabarían con una sanción, aunque eso no contentó a Max Verstappen ni a Christian Horner, quienes aseguraban que esa no sería una solución permanente, porque hay trazados en los que esas medidas no funcionarían.

7. La polémica de Austin sigue presente en el paddock

Dos carreras después, la polémica de Austin sigue presente, y no solo por las descalificaciones a Lewis Hamilton y Charles Leclerc, sino por los límites de la pista en la curva 6. El equipo Haas reclamó a la FIA por ello, y tras demostrar una serie de pruebas que constaba de las cámaras onboard de varios monoplaza, el organismo rector convocó a Red Bull, Aston Martin y Williams.

8. La F1 no ha prohibido a Massa ir a las carreras pese a su batalla legal

El piloto brasileño sigue en su lucha legal por el título de la temporada 2008 después de que se conociera que algunos altos cargos de la Fórmula 1 fueran conscientes del conocido 'Crashgate' del Gran Premio de Singapur, el que le dio una victoria a Fernando Alonso tras el accidente deliberado de Nelsinho Piquet Jr.

Se sucedieron los rumores que decían que el paulista no asistiría a la cita de su propia casa, pero lejos de eso, se mostró muy sonriente en el paddock, aunque seguía defendiendo su causa. El embajador del campeonato quiere el reconocimiento de la justicia, e insistió en que no buscaba ganar dinero, sino la verdad y ser el ganador de ese mundial que se le escapó en la última curva de Interlagos.

9. El formato al sprint de la temporada 2024 apunta a modificaciones

El fin de semana del Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1 fue el último con el formato al sprint de la temporada. Todo se componía de una sesión de entrenamientos libres, con la clasificación de la carrera principal disputada el viernes, para un sábado con la clasificación shootout y la prueba al sprint.

A pesar de que eso se modificó al inicio del año, para el 2024 quieren algo más ambicioso y lógico para los grandes premios, con una sesión de entrenamientos libres y la clasificación shootout durante el viernes. Así pues, la carrera al sprint y la clasificación habitual se celebraría el sábado, con la prueba principal el domingo.

10. Interlagos continuará regalando buenas carreras muchos años más

El Gran Premio de Brasil continuará en el calendario de la Fórmula 1 durante muchos años más, concretamente hasta la temporada 2030 después de la renovación de la categoría con el circuito. A pesar de que la cita cambió de nombre para dar más protagonismo al gobierno de Sao Paulo, el circuito de Interlagos es el mismo que nos ha regalado decenas de míticas y emocionantes carreras.

Durante algunos cursos fue el fin de curso perfecto, con su climatología cambiante y trazadas inverosímiles para luchas en paralelo, y todo ello seguirá en la máxima categoría del automovilismo, y quién sabe si con un piloto local en la parrilla.

