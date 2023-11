Haas pide a la FIA la revisión de los límites de la pista de Austin F1

Tras la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de F1 de hace quince días, hubo acusaciones de que algunos pilotos se habían abusando de los límites de pista en zonas del trazado que no estaban muy vigiladas.

Las imágenes onboard de varios coches que se distribuyeron entre los equipos mostraban especialmente a varios pilotos sobrepasando con creces las líneas blancas que limitan la pista en la curva 6 del Circuito de las Américas.

Esos incidentes escaparon al escrutinio de la FIA, ya que no figuraban en la lista de infracciones de los límites de la pista tras la carrera estadounidense.

Esas imágenes fueron suficientes para que varios equipos preguntasen a la FIA en el pasado Gran Premio de México sobre por qué no se habían examinado lo que parecían ser evidentes infracciones de los límites de la pista.

Al parecer, la respuesta de la FIA seguía la misma línea que las explicaciones que los comisarios dieron tras el GP de EE.UU.. Admitieron que las cámaras de CCTV y la infraestructura de control en esa curva no eran suficientes como para vigilar adecuadamente los límites de la pista con la precisión que se necesita, por lo que no podían ir más allá en este caso.

Eso se puso de manifiesto en la carrera de Austin cuando el piloto de Williams, Alexander Albon, escapó sin ser castigado tras múltiples infracciones de los límites de la pista en la curva 6, más allá de la sanción de cinco segundos que se le había impuesto por otras infracciones completamente diferentes.

Los comisarios explicaron por qué no sancionaron al anglotailandés a pesar de que las imágenes dejaban entrever que había excedido los límites: "Basándose en las imágenes de vídeo disponibles [que no incluían CCTV], los comisarios determinaron que, si bien podría haber algún indicio de posibles infracciones de los límites de la pista en la curva 6, las pruebas disponibles no son suficientes para concluir con exactitud y coherencia que se produjeron infracciones y, por lo tanto, no tomaron ninguna otra medida".

Así fue el GP de Estados Unidos 2023 de F1: Fórmula 1 Sufrida victoria de Verstappen y amargo abandono de Alonso en Austin

No obstante, el argumento de la FIA de que el control en la curva 6 no era lo suficientemente bueno para juzgar las infracciones de los límites de pista no ha satisfecho a Haas, que ahora ha presentado formalmente una solicitud de revisión ante el órgano rector de la Fórmula 1.

Como reveló por primera vez la publicación alemana Auto Motor Und Sport, se entiende que como parte de su solicitud, Haas habría presentado imágenes detalladas de los coches implicados como de los que les seguían. Se cree que entre los pilotos implicados se encuentran Sergio Pérez, Alexander Albon, Logan Sargeant y Lance Stroll.

Cualquier sanción a estos pilotos podría ser decisiva a la hora de modificar el resultado de la carrera, lo que podría beneficiar a Nico Hulkenberg, piloto de Haas, lo que a su vez podría tener un impacto importante en la batalla por el campeonato de constructores.

Según el procedimiento, la FIA ahora volverá a convocar a los comisarios del Gran Premio de Estados Unidos para estudiar la reclamación de los americanos.

Se entiende que esa reunión tendrá lugar la próxima semana y la primera decisión que se tomará será si Haas ha aportado o no suficientes pruebas nuevas para cumplir con el requisito de una audiencia real de derecho de revisión.

Los estatutos de la FIA dejan claro que debe haber nuevas pruebas disponibles para llevar a cabo cualquier revisión oficial. El artículo 14.1.1 del Código Deportivo Internacional de la FIA establece: "Si, en competiciones que formen parte de un campeonato, copa, trofeo, desafío o categoría de la FIA, o de una categoría internacional, se descubre un nuevo elemento significativo y relevante del que no disponían las partes que solicitan la revisión en el momento de la decisión en cuestión, los comisarios que hayan dictado sentencia o, en su defecto, los designados por la FIA, podrán decidir reexaminar su decisión tras una petición de revisión".

Aunque Haas cree haber reunido suficientes pruebas detalladas de vídeo, no está claro si la FIA aceptará eso como un "nuevo elemento", ya que los comisarios de carrera tienen pleno acceso a las cámaras onboard durante los grandes premios.

Además, el ángulo de visión de esas cámaras no es suficiente para juzgar correctamente una infracción de los límites de la pista, ya que no ofrece una visión completa de las cuatro ruedas en relación con las líneas blancas que delimitan la pista.

A raíz de lo sucedido en Austin, la FIA ha dejado claro que se asegurarán de prestar más atención a las infracciones de los límites de la pista en las curvas en las que surgen problemas parecidos.

Un portavoz del organismo rector dijo: "La FIA actualizará su infraestructura de control para proporcionar una mejor cobertura que garantice que cualquier posible infracción pueda ser identificada con facilidad durante la carrera en el futuro".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!