Un comando electrónico provocó el accidente de Leclerc en Brasil

Charles Leclerc tuvo un accidente en la vuelta de formación tras verse sorprendido por lo que inicialmente identificó como un problema hidráulico de su unidad de potencia.

Después de impactar contra las barreras, intentó poner su monoplaza en marcha de nuevo, ya que los daños principales se limitaban al morro, pero su SF-23 se paró nuevamente y entonces se dio cuenta de que era inútil continuar.

Tras la cita de Sao Paulo, Fred Vasseur, director del equipo de Maranello, habló ante los medios de comunicación y reveló qué era lo que había sucedido realmente.

"Fue el mismo problema, el sistema desconectó el sistema hidráulico y el motor. Fue el resultado de los comandos del sistema, no lo sabemos todavía porque el coche no ha vuelto al garaje. Pero fue más una orden electrónica que otra cosa".

"Lo apagó, lo encendió y así sucesivamente. La cuestión es que hizo 30 metros [tras el primer fallo] y estaba en la misma situación de nuevo, por lo que era mejor parar".

"Si se desconecta el sistema general, ya no tienes dirección asistida ni caja de cambios".

Así fue el accidente de Leclerc: Fórmula 1 Vídeo: ¡accidentado inicio en Brasil! KO prematuro de Leclerc y bandera roja

Al preguntarle si ese problema se había producido antes en Ferrari, respondió: "No. ¡Al menos no en los últimos 10 meses! Era la primera vez". Y Vasseur quiso subrayar que Leclerc no podía haber hecho nada al respecto.

"Alguien me dijo en las redes sociales criticaban a Charles. Pero sin la caja de cambios y la dirección asistida no puedes hacer nada. Ahora, tenemos que mantener la calma para entender lo que ha pasado y evitar cualquier problema así en el futuro".

"Creo que el ritmo del fin de semana no ha sido tan malo. Estábamos en una buena posición hoy, y es una oportunidad perdida porque estábamos alcanzando a Mercedes, con Charles saliendo desde la primera fila y con dos juegos de neumáticos nuevos, podría haber sido mucho mejor".

"Aún nos quedan dos intentos en Las Vegas y Abu Dhabi. La primera podría ser un caos y si tenemos el mismo ritmo que este fin de semana y Mercedes vuelve a sufrir, tenemos una oportunidad", añadió.

Preguntado sobre si Leclerc podría haber subido al podio, dijo: "No he traído mi bola de cristal este fin de semana, pero creo que habría sido posible".

"Si tenemos en cuenta que también estábamos con tres juegos de [neumáticos] nuevos, con aire limpio y que los dos Aston Martin no hicieron una gran salida. Pero ese tipo de suposiciones son tonterías, las carreras son carreras. No se corre con y si, y si, y si", dijo.

Vasseur reconoció que no tomar parte ni tan siquiera de la salida fue muy decepcionante debido a que el equipo había centrado sus esfuerzos en la carrera del domingo.

"Sin duda, es muy frustrante para Charles y para el equipo ya que, estratégicamente, es otro fin de semana en el que pusimos todo nuestro esfuerzo en la carrera principal y ahorramos neumáticos, así que teníamos varias gomas nuevas".

"No pusimos neumáticos nuevos en la carrera corta del sábado, apostamos todo a la larga de hoy [domingo] y ni siquiera pudimos empezar. Sin duda, es frustrante. Estaba más que decepcionado, pero estoy seguro de que volverá y ya estaremos centrados en Las Vegas", dijo el director de Ferrari en referencia a la próxima carrera, que se disputará dentro de dos semanas.