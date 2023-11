Hamilton estará "feliz" cuando se despida de su Mercedes W14 de F1

En un circuito de Interlagos en el que siempre ha disfrutado, Lewis Hamilton se clasificó quintó en la sesión shootout del sábado, pero cayó hasta un pobre séptimo puesto tras perder la posición contra Charles Leclerc y Yuki Tsunoda poco antes de ver la bandera a cuadros.

El inglés, en tan solo 24 giros de la carrera al sprint, se quedó a más de medio minuto de Max Verstappen, en una diferencia de dos semanas con respecto al Gran Premio de Estados Unidos en el que fue segundo antes de su descalificación y estuvo presionando al neerlandés: "En las dos últimas carreras nos hemos emocionado porque estábamos progresando, y fue positivo verlo".

"Y llegas a otro circuito y tienes la peor carrera que has tenido en mucho tiempo, así que no sabes que esperar de este [coche], pero solo quedan un par de grandes premios más y se habrá ido", indicó el siete veces campeón del mundo. "¡Y seré feliz! Este año, solo estás contando los días, tratando de disfrutar tanto como pueda".

El inglés dijo que tuvo problemas con el equilibrio del monoplaza desde los primeros compases: "Fue una carrera muy dura, creo que hicimos una buena salida, y luego… el equilibrio. Intentamos conseguir el balance adecuado con el alerón, pero había mucho subviraje, sobreviraje brusco, y los neumáticos traseros se degradaban, en el segundo sector había un subviraje tremendo".

"No sé si nos equivocamos en la configuración, quizá lo hicimos mal, pero es lo que hay", comentó el británico. "Creo que tenemos uno de los coches con más resistencia en recta, nuestro suelo no es tan fuerte como el de Red Bull, por ejemplo, así que debemos tener un alerón muy grande, por lo que somos más lentos en línea recta. No podemos usar nada más pequeño".

Lewis Hamilton restó importancia a las posibilidades de que unas condiciones más frías puedan ayudar a los de Brackley en la carrera del domingo, en la que saldrá quinto: "No creo que eso vaya a ayudar, es uno de esos circuitos que suponen un reto para los neumáticos, pero pienso que es la peor degradación que he tenido aquí. No me acuerdo de una vez peor antes".

Además, cuando se le preguntó al heptacampeón del mundo de Fórmula 1 sobre las reglas del formato al sprint, respondió: "Dime si ha sido emocionante o aburrido, no lo sé, no veo las carreras al sprint. Me gusta tener el fin de semana al sprint, lo disfrutaría más cuando el coche fuera bueno, para luchar, pero no es el caso".

